«Заискрилась от энергии»: представитель Киркорова раскрыла, почему одежда певца загорелась

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Накануне во время концерта в БКЗ «Октябрьский» король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров получил ожог: у народного артиста вдруг загорелась куртка. Представитель певца Екатерина Успенская в беседе с Газетой.Ru. раскрыла, повлияет ли инцидент на его программу.
Успенская отметила, что изменения в программе Киркорова будут обсуждаться в течение дня. Представитель певца в шуточной форме прокомментировала случившееся.
Стоит напомнить, что 25 апреля во время концерта король поп-эстрады спускался к поклонникам на конструкции в виде микрофона с фейерверками из-за спины. Одна из искр попала на одежду Филиппа. Артист был вынужден уйти за кулисы, однако потом вернулся к фанатам.
26 апреля в Петербурге Киркоров даст еще один концерт. Выступления приурочены к его дню рождения, но, по трагическому стечению обстоятельств, на них выпадает 40 дней с кончины отца звезды Бедроса Киркорова. Однако певец все равно решил выйти на сцену и почтить память близкого человека.
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«Филипп уже на репетиции, [одежда] заискрилась от энергии артиста. По программе решим в течение дня», — обратила внимание Екатерина.
Стоит напомнить, что 25 апреля во время концерта король поп-эстрады спускался к поклонникам на конструкции в виде микрофона с фейерверками из-за спины. Одна из искр попала на одежду Филиппа. Артист был вынужден уйти за кулисы, однако потом вернулся к фанатам.
26 апреля в Петербурге Киркоров даст еще один концерт. Выступления приурочены к его дню рождения, но, по трагическому стечению обстоятельств, на них выпадает 40 дней с кончины отца звезды Бедроса Киркорова. Однако певец все равно решил выйти на сцену и почтить память близкого человека.
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Ольга Енгалычева