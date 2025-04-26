В Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время концерта

В Санкт-Петербурге на концерте Филиппа Киркорова произошел инцидент с пиротехникой, где у него загорелся рукав куртки во время выступления. Как рассказал РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская, из-за этого потребовалась замена наряда.