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В Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время концерта

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В Санкт-Петербурге на концерте Филиппа Киркорова произошел инцидент с пиротехникой, где у него загорелся рукав куртки во время выступления. Как рассказал РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская, из-за этого потребовалась замена наряда.
«Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда», — поделилась с агентством Успенская.

Происшествие случилось во время выступления в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский». Как оказалось, рукав загорелся когда за спиной у артиста вспыхнули фейерверки. Сам Киркоров после номер сказал зрителям, что обжегся. Выступление певец не остановил и завершил концерт.

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#звёзды
Стал известен победитель 13 сезона шоу «Голос»
Давид Саникидзе стал победителем 13 сезона шоу «Голос»
26 апреля 2025, 01:54

Фото: iStock/Berezko

Совсем недавно зрители могли наблюдать за тем, как проходит финал 13 сезона шоу «Голос». Последний выпуск был с участием восьми артистов от четырех наставников. В списке лучших оказались Дзамболат Дулаев, Енатан Тащан, Валерий Рагулин, Илья Алтухов, Валентина Яньшина, Наталья Сергиенко, Давид Саникидзе и Матвей Козин.
Команду Антона Беляева представили Дулаев и Тащан, а от Басты выступили Рагулин и Алтухов. Под наставничеством Полины Гагариной находились Яньшина и Сергиенко, а под Хиблы Герзмавы — Саникидзе и Козин. Как пишет Starhit, каждый претендент на победу участвовал в традиционных «слепых прослушиваниях» и тренировался под руководством наставников. Победителя сезона выбрали зрители посредством голосования.

https://radio1.ru/news/shou-biznes/v-peterburge-u-filippa-kirkorova-zagorelsya-rukav-kurtki-vo-vremya-kontserta/

Последний выпуск состоял из двух частей. В первой участники сражались друг с другом за право дойти до финального голосования. По итогу, четверка сильнейших состояла из Ильи Алтухова, Валентины Яньшиной, Давида Саникидзе и Дзамболата Дулаева. Каждый исполнил последнюю песню и ждал итогового результата.

По мнению зрителей, победителем 13 сезона шоу «Голос» стал Давид Саникидзе с 37,9% голосов. Его ближайшим преследователем стал Дзамболат Дулаев, который собрал 29,2%. Далее шел Илья Алтухов с 17,5%, и последней оказалась Валентина Яньшина с 15,3% голосов.

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#певец
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Анастасия Волочкова объявила о «накладке» с роскошной свадьбой дочери за день до торжества
Волочкова объявила о накладке с роскошной свадьбой дочери за день до торжества
25 апреля 2025, 19:56

Анастасия Волочкова, Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Подготовка Анастасии Волочковой к роскошной свадьбе дочери Ариадны в Санкт-Петербурге пошла не по плану. Балерина пожаловалась на непредвиденные обстоятельства в соцсетях.
По словам Анастасии, она ошиблась и заказала свадебный торт в столичной кондитерской без возможности доставки в Санкт-Петербург.

«За ночь я нашла альтернативу. В Питере связалась с милой женщиной. Сегодня весь день будут готовить этот торт. Он будет другим, более символичным», — поделилась Волочкова с поклонниками.

Напомним, 26 апреля состоится свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна. Торжественная церемония пройдет в Особняке Мясникова.

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#петербург
#анастасия волочкова
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Жерар Пике бросил модель, с которой изменял Шакире
Футболист Жерар Пике бросил модель Клару Чиа Марти, с которой изменял Шакире
25 апреля 2025, 18:30

Жерар Пике и Клара Чиа Марти (Фото: Instagram*, @3gerardpique)

Футболист Жерар Пике расстался с 26-летней моделью Кларой Чиа Марти, с которой он изменял певице Шакире. Об этом сообщает портал Mediaset.
Напомним, что спортсмен и певица прожили вместе 11 лет, в браке родились два сына, но их история любви закончилась громким скандалом. В 2022 году певица сообщила, что они с Пике разошлись. Выяснилось, что мужчина изменял избраннице с молодой блондинкой — Кларой Чиа Марти.

Об изменах экс-супруга Шакира узнала необычным способом. Дело в том, что у них всегда был клубничный джем в холодильнике, который ела только певица. Когда она вернулась с гастролей, то обнаружила, что банка была наполовину пуста. Тогда она и поняла, что в доме была другая девушка. После Шакира давала интервью и говорила, что пожертвовала карьерой ради Пике. Теперь певица активно занимается музыкой. Дети остались с ней.

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27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж
25 апреля 2025, 18:29

Александра Маниович (Фото: Telegram @maniovichtalks)

27-летняя дочь предпринимателя Михаила Маниовича и бизнесвумен Светланы Захаровой вышла замуж. В соцсетях Александра опубликовала фото в свадебном платье.
На снимке девушка позирует в белом платье и с минималистичным букетом. При этом показывать жениха Александра не стала.

Личность супруга Маниович остается неизвестной. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому пользователи Сети не знают даже имени мужчины.

По слухам, некоторое время назад Александра состояла в отношениях с Никитой Ефремовым, но роман продлился недолго.

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#пользователи
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«Просто ересь»: Волочкова отреклась от слов о скором разводе дочери
Волочкова отреклась от интервью, в котором резко высказалась о женихе дочери
25 апреля 2025, 18:01

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*, @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова отказалась от своих заявлений, связанных со свадьбой дочери Ариадны. Также артистка отреклась от резких высказываний в адрес жениха Никиты Григоряна.
«Это просто ересь. <…> пошла следующая информация, будто я сказала что-то нелицеприятное про Никиту. Да я благословила их, и завтра свадьба. И на этой свадьбе я благословлю их ещё раз. <…> Я дочери сказала: "Ариша, это все чьи-то происки"», — заявила Волочкова в беседе с VOICE.
Напомним, что 26 апреля состоится свадьба Ариадны и Никиты. А вчера, 24 апреля, на YouTube вышло интервью с Анастасией Волочковой (проект Кристины Задоры «Семейные тайны»), в котором она негативно отозвалась об избраннике дочери, а также заявила, что с Григоряном Ариадна расстанется через полгода.

Балерина сообщила, что Ариадна и её будущий муж читали новости и встревожились из-за них, но она сумела их успокоить. По словам Анастасии, свадьба состоится, и никто этого не изменит.

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*запрещён в РФ.
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