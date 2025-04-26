В Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время концерта

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
В Санкт-Петербурге на концерте Филиппа Киркорова произошел инцидент с пиротехникой, где у него загорелся рукав куртки во время выступления. Как рассказал РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская, из-за этого потребовалась замена наряда.
«Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда», — поделилась с агентством Успенская.
Происшествие случилось во время выступления в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский». Как оказалось, рукав загорелся когда за спиной у артиста вспыхнули фейерверки. Сам Киркоров после номер сказал зрителям, что обжегся. Выступление певец не остановил и завершил концерт.
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