«В первый раз меня так поджарили»: Филипп Киркоров высказался об инциденте с пиротехникой на концерте

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Филипп Киркоров впервые вышел в свет после инцидента, который произошел на его концерте в Санкт-Петербурге. В разговоре с изданием StarHit певец прокомментировал произошедшее и рассказал о своем состоянии.
По заверению артиста, с ним все в порядке.
Филипп отметил, что подобное происходит с ним впервые за годы карьеры, он объяснил произошедшее «человеческим фактором». Исполнитель подчеркнул, что никого не винит в случившемся.
Напомним, 25 апреля во время выступления Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец сообщил, что обжегся, но продолжил концерт.
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«Ничего, выжил, не сгорел! Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование. Главное, что зритель ничего не понял. А все остальное… Раны заживают», — пояснил Киркоров.
Филипп отметил, что подобное происходит с ним впервые за годы карьеры, он объяснил произошедшее «человеческим фактором». Исполнитель подчеркнул, что никого не винит в случившемся.
Напомним, 25 апреля во время выступления Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец сообщил, что обжегся, но продолжил концерт.
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Екатерина Коршунова