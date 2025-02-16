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От иконы стиля до предательства: как «историк моды» Васильев заработал миллионы в России, но забыл о своих корнях

Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)

Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)

В мире моды, где стиль и самовыражение играют ключевую роль, порой случается так, что даже самые опытные эксперты оказываются под давлением собственных идеалов. Один из таких случаев — Александр Васильев, российский историк моды, который долгое время выступал в роли строгого критика мужского стиля в стране.
Однако сейчас его собственный путь в мир моды стал предметом обсуждения и иронии, когда его поведение и внешний вид начал противоречить тем стандартам, которые он сам же устанавливал. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Среди русских он — единственное исключение

Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)

Александр Васильев появился на свет в 1958 году в столице России в семье, где родители были творческими людьми. Его отец, Александр Павлович, был театральным художником и модельером, а мать, Татьяна Ильинична — актрисой и преподавателем в Школе-студии МХАТ, а также работала в хореографическом училище Большого театра. Видимо, эти творческие личности и их окружение внушили Васильеву идею о его уникальности и наличии чувства стиля. Стоит отметить, что Александр Васильев учился в Школе-студии МХАТ на постановочном факультете, которую окончил в 1981 году.

После учебы Александр Васильев работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной. Он сумел прославиться благодаря скандалам и благодаря тому, что стал коллекционером мирового значения. В его собрании — сотни тысяч предметов старины, в том числе и наряды выдающихся личностей.

Перебравшись за пределы страны, в которой принимали его звездную персону, Васильев начал изрекать оскорбления в адрес России и ее граждан.

«У нас (в России) вкуса нет, и мы покупаем итальянский вкус, французский, бельгийский, английский, японский, американский, испанский. Мы даже мебель не можем сделать. Это связано с русским характером», — говорил уникальный Александр Васильев.

И это лишь незначительное замечание в полной картине грязи, которую льет модник на бывшую родину.

Россияне должны ходить в лаптях, если любят русское, — уверенно заявляет эпатажный модник.

В его мире нет российской моды, и тут вопрос либо в его откровенной лжи, либо историю моды Васильев все же не доучил. В Российской империи, в частности, большим спросом пользовалась кожаная обувь, изготовленная на фабрике «Скороход» в Санкт-Петербурге. В 1890–1900-х годах эта обувь успешно демонстрировалась на международных выставках, а в Германии даже смогла вытеснить продукцию местных производителей, но зачем Васильеву такие нюансы.

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Что не дала Васильеву Россия?


Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)

Звездный модник уверяет Запад и Украину, что Россия не предоставила ему ничего, а его бывшие соотечественники оказались под влиянием вируса рабства. Ничего, кроме возможности зарабатывать и делать свое имя популярным.

Сейчас обделенный страной модник владеет квартирой в Москве на Фрунзенской набережной, доставшейся ему от родителей, и старинной немецкой виллой «Вальдфриден» в Зеленоградске на берегу Балтийского моря. Васильев также выкупил семейную усадьбу в Литве под Вильнюсом, построенную дедом и братом ещё в 1912 году.

И это еще не все — звезда «Модного приговора» за время работы в России купил три дома под Парижем и трёхкомнатные апартаменты в Париже с видом на Сену. А апартаменты в Анталье модник получил в качестве гонорара. Про наполнение недвижимого имущества редким и очень ценным антиквариатом можно и не упоминать.

В России не было красивых людей


Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)

Васильев утверждает, что в странах, которые раньше входили в состав СССР, целенаправленно истребляли мужчин с привлекательной внешностью. Он также уничижительно отзывается о российских мужчинах, называя их непривлекательными, неопрятными и приземистыми, с носами, напоминающими по форме хлебобулочные изделия. В представлении этого человека, в России можно встретить по-настоящему привлекательного мужчину только при одном условии:

«Если вы увидите настоящего красавца, то, скорее всего, в его роду были грузины, евреи или представители народов Прибалтики».

Васильев, одетый в модные, по его мнению, костюмы, осуждает внешний вид своих сограждан. Однако его собственные слова стали предметом дискуссий, которые вызывают как улыбку, так и недоумение. Как специалист в области истории моды, он должен был бы осознавать, что стиль и чувство прекрасного — это не только о внешнем облике, но и о внутреннем мироощущении и уважении к окружающим. Но эти тонкости тоже не про названную звезду Васильева.

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Ушла от миллионера, раздавала флаеры и стала музой Киркорова: почему Люся Чеботина до сих пор остается одна
16 февраля 2025, 16:45

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина получила широкую известность после выхода песни «Солнце Монако» в 2021 году.
О том, как Люся Чеботина стала популярной, что известно о ее личной жизни и какие скандалы связаны с ее именем, расскажет редакция «Радио 1».

Чем известна Чеботина


Людмила (Люся) Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Люся и ее сестра Лиза росли без отца, девочек воспитывала мама, которая всеми силами старалась поднять на ноги детей. В пятилетнем возрасте Чеботина вместе с семьей переехала в Москву. Она не сдала экзамены в музыкальную школу, однако заниматься вокалом не перестала.

По словам певицы, в ее жизни были такие моменты, когда семья перебивалась с копейки на копейку. Поэтому сестры помогали своей маме. Люся рассказывала, что ей приходилось выходить на улицу или стоять в супермаркетах и раздавать рекламные флаеры. В то время девушка этого очень стыдилась.

По окончании девяти классов будущая звезда одновременно поступила в два учебных заведения: музыкальную школу по классу «хоровое пение» и в колледж эстрадного и джазового искусства на вокальное отделение.

Музыкальную карьеру Люся Чеботина начинала с исполнения каверов известных композиций в социальных сетях. В 2015 году девушка дошла до четвертьфинала украинской версии шоу «Голос», а в 2017 году принимала участие в индийском телевизионном конкурсе Dil Hai Hindustani.

Исполнительница участвовала в одном из выпусков проекта «Главная сцена» на канале «Россия 1» и в конкурсе «Новая волна — 2017». Стоит отметить, что Люся получила всеобщую известность только спустя несколько лет.

В 2021 году вышла композиция Чеботиной «Солнце Монако». Песня заняла 68 место в мировом рейтинге в Shazam. С этого момента девушка оказалась на пике популярности. Ее стали приглашать в различные шоу, а песни в ее исполнении звучали практически везде.

После этого Люся записала треки «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Мое», «Целуй меня», «Лучшая подруга».

В 2023 году артистка записала песню «Королева» с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Поп-король считает молодую певицу очень талантливой и пророчит ей большое будущее. По словам Чеботиной, она нашла в Киркорове друга, с которым очень легко и интересно работать.

Люся Чеботина и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Певица также является обладательницей награды «Певица года».

Что известно о личной жизни Чеботиной


Люся Чеботина долгое время не подтверждала свои романтические отношения с музыкантом Юрием Киселевым (ЮрКиссом) — сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева и телеведущей Елены Север. При этом артисты снимались в клипах друг друга и записывали совместные треки.

Вскоре исполнительница все же рассекретила отношения с ЮрКиссом.

ЮрКисс (Юрий Киселев) и Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

«У нас с ним всегда есть общие темы для разговора. Мы сначала узнали друг друга как друзья, а потом вступили в отношения. Он знает, что мне нравится, а я знаю, что ему нравится. Он очень заботливый, внимательный, галантный, обходительный», — рассказывала она в интервью Лауре Джугелии.

Многие обвиняли певицу в том, что она встречается с ЮрКиссом из-за влиятельных родителей, которые могут помочь ей в карьере. Однако девушка опровергла подобные домыслы.

В июле 2023 года появились слухи о расставании артистов. Певица никак не комментировала эту информацию, заявив, что больше не хочет делиться подробностями личной жизни. Сам ЮрКисс после сообщил, что его сердце свободно и девушки у него нет.

Летом прошлого года Люсю стали замечать в компании норвежского футболиста Матиаса Норманна, который ранее выступал за «Ростов» и московское «Динамо». Сначала они не объявляли о романе, но при этом обменивались в соцсети романтическими сообщениями. В августе исполнительница призналась, что состоит в отношениях со спортсменом, назвав его прекрасным ухажером. Но уже осенью Чеботина стала опровергать роман именно с Матиасом.

В каких скандалах была замешана Чеботина


Весной 2023 года между Люсей Чеботиной и блогером Идой Галич произошел конфликт. Певица приняла предложение телеведущей принять участие в ее YouTube-шоу «1-11», однако в назначенный день на съемках не появилась.

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Галич в своем блоге рассказала, что данный инцидент стоит ей денег и времени. По ее словам, артистку ждала не только команда из 30 человек, но и школьники, с которыми она должна была соревноваться в интеллектуальном состязании.

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски, мои финансовые потери — это все на совести одного человека. Я никого не буду жалеть, потому что никто не пожалел меня!» — высказалась блогер.

Люся отреагировала на это обвинение, пояснив, что отказ от съемок был связан с проблемами со здоровьем, затем она обвинила Галич в публичной травле.

В июне того же года произошел еще один скандал — Чеботину сняли с эфира всех продуктов холдинга «Русская медиагруппа». СМИ предположили, что это произошло из-за ее расставания с ЮрКиссом. Вскоре выяснилось, что это была просьба самой певицы.

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«Забыл заплатить коммуналку и подал на уменьшение алиментов»: Рапунцель разнесла Дмитренко
Рапунцель напомнила Дмитренко об алиментах и коммуналке
16 февраля 2025, 16:10

Ольга Рапунцель (Фото: Instagram*/olyarapunzel)

Блогер Ольга Рапунцель «разнесла» своего экс-возлюбленного Дмитрия Дмитренко, напомнив ему о невыплаченном долге за коммуналку и об алиментах. Как пишет StarHit, пара разошлась два года назад, но суды между молодыми людьми продолжаются.
«…От своей обиды он забыл заплатить коммуналку. Решил долг за полгода оставить мне, подал на уменьшение алиментов своим же детям, а на днях у меня снова будет суд. Когда же ты будешь счастлив?» — спросила Рапунцель.
Дмитренко в свою очередь утверждает, что предпринимает попытки наладить контакты с бывшей и добросовестно выплачивает средства.

«Дочками постоянно шантажирует, слухи распускает», — считает Дмитренко.

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«Маленький засранец»: Снигирь ответила Юре Борисову на его намек про старость
16 февраля 2025, 13:55

Юлия Снигирь (Фото: Instagram*/yuliasnigir)

Актриса Юлия Снигирь ответила коллеге по цеху Юре Борисову на его намек про старость. По ее словам, разговор артистов произошел на одной из премьер накануне проб в сериале «Мастер и Маргарита».
«…Он мне говорит: «Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. И я вот не могу понять, Мастер и Маргарита, они что, вне возраста, да?» И я смотрю на него и думаю: «Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?» То есть он имел в виду, что сильно младше меня», — сказала Снигирь в рамках шоу «Света вокруг света».
Она подчеркнула, что разговор был для нее очень неприятным.

Перед этим телеведущая Яна Чурикова рассказала о том, как на самом деле «ушла» из шоу «Голос» певица Полина Гагарина.

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«Гениально вставил эпизод»: Чурикова об уходе Гагариной из шоу «Голос»
16 февраля 2025, 13:36

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)

Телеведущая Яна Чурикова объяснила, что уход певицы Полины Гагариной из шоу «Голос» — это чудо монтажа. Ее слова приводит журнал Voice. В частности, по словам Чуриковой, все дело в правильной склейке.
«Это умение нашего шеф-редактора Саши Подъяпольского делать правильные склейки. (…) Полина встала, со словами «Не могу больше сидеть», ну это буквально, вышла из кадра, потом вернулась, так как надо было продолжать съемку. Саша гениально вставляет эпизод в конец третьего выпуска, отрезается пораньше, и вуаля, «Гагарина ушла из шоу «Голос», — пояснила Чурикова.
Она подчеркнула, что эфирные версии выпусков собираются произвольно, а наставники проводят в креслах ежедневно по несколько часов.

Ранее стало известно, как жена Евгения Петросяна «втерлась в доверие» к нему.

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Брухунова рассказала, как «втерлась в доверие» к Петросяну
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Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала, как «втерлась в доверие» к артисту. Об этом пишет 7Дней.ru, цитируя Брухунову. По ее словам, она в течение 12 лет доказывала, что Евгению Вагановичу к лицу яркие цвета.
«Я очень радуюсь, когда он идет на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне. Говорит мне: «Придумай что-нибудь». И я так расцветаю внутри. Доверие — это очень важно! Я аккуратно втерлась в доверие», — рассказала Татьяна Брухунова.
Супруга юмориста подчеркнула, что ей очень повезло с ним, потому что она «получила опору и стену».

Ранее стало известно, сколько времени необходимо Брухуновой на детей. Жена Петросяна раскрыла, о чем должна постоянно думать женщина.

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