От иконы стиля до предательства: как «историк моды» Васильев заработал миллионы в России, но забыл о своих корнях

В мире моды, где стиль и самовыражение играют ключевую роль, порой случается так, что даже самые опытные эксперты оказываются под давлением собственных идеалов. Один из таких случаев — Александр Васильев, российский историк моды, который долгое время выступал в роли строгого критика мужского стиля в стране.