Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)
В мире моды, где стиль и самовыражение играют ключевую роль, порой случается так, что даже самые опытные эксперты оказываются под давлением собственных идеалов. Один из таких случаев — Александр Васильев, российский историк моды, который долгое время выступал в роли строгого критика мужского стиля в стране.
Однако сейчас его собственный путь в мир моды стал предметом обсуждения и иронии, когда его поведение и внешний вид начал противоречить тем стандартам, которые он сам же устанавливал. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Среди русских он — единственное исключениеАлександр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)
Александр Васильев появился на свет в 1958 году в столице России в семье, где родители были творческими людьми. Его отец, Александр Павлович, был театральным художником и модельером, а мать, Татьяна Ильинична — актрисой и преподавателем в Школе-студии МХАТ, а также работала в хореографическом училище Большого театра. Видимо, эти творческие личности и их окружение внушили Васильеву идею о его уникальности и наличии чувства стиля. Стоит отметить, что Александр Васильев учился в Школе-студии МХАТ на постановочном факультете, которую окончил в 1981 году.
После учебы Александр Васильев работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной. Он сумел прославиться благодаря скандалам и благодаря тому, что стал коллекционером мирового значения. В его собрании — сотни тысяч предметов старины, в том числе и наряды выдающихся личностей.
Перебравшись за пределы страны, в которой принимали его звездную персону, Васильев начал изрекать оскорбления в адрес России и ее граждан.
И это лишь незначительное замечание в полной картине грязи, которую льет модник на бывшую родину.
В его мире нет российской моды, и тут вопрос либо в его откровенной лжи, либо историю моды Васильев все же не доучил. В Российской империи, в частности, большим спросом пользовалась кожаная обувь, изготовленная на фабрике «Скороход» в Санкт-Петербурге. В 1890–1900-х годах эта обувь успешно демонстрировалась на международных выставках, а в Германии даже смогла вытеснить продукцию местных производителей, но зачем Васильеву такие нюансы.
Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)
Звездный модник уверяет Запад и Украину, что Россия не предоставила ему ничего, а его бывшие соотечественники оказались под влиянием вируса рабства. Ничего, кроме возможности зарабатывать и делать свое имя популярным.
Сейчас обделенный страной модник владеет квартирой в Москве на Фрунзенской набережной, доставшейся ему от родителей, и старинной немецкой виллой «Вальдфриден» в Зеленоградске на берегу Балтийского моря. Васильев также выкупил семейную усадьбу в Литве под Вильнюсом, построенную дедом и братом ещё в 1912 году.
И это еще не все — звезда «Модного приговора» за время работы в России купил три дома под Парижем и трёхкомнатные апартаменты в Париже с видом на Сену. А апартаменты в Анталье модник получил в качестве гонорара. Про наполнение недвижимого имущества редким и очень ценным антиквариатом можно и не упоминать.
Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)
Васильев утверждает, что в странах, которые раньше входили в состав СССР, целенаправленно истребляли мужчин с привлекательной внешностью. Он также уничижительно отзывается о российских мужчинах, называя их непривлекательными, неопрятными и приземистыми, с носами, напоминающими по форме хлебобулочные изделия. В представлении этого человека, в России можно встретить по-настоящему привлекательного мужчину только при одном условии:
Васильев, одетый в модные, по его мнению, костюмы, осуждает внешний вид своих сограждан. Однако его собственные слова стали предметом дискуссий, которые вызывают как улыбку, так и недоумение. Как специалист в области истории моды, он должен был бы осознавать, что стиль и чувство прекрасного — это не только о внешнем облике, но и о внутреннем мироощущении и уважении к окружающим. Но эти тонкости тоже не про названную звезду Васильева.
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Среди русских он — единственное исключениеАлександр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)
Александр Васильев появился на свет в 1958 году в столице России в семье, где родители были творческими людьми. Его отец, Александр Павлович, был театральным художником и модельером, а мать, Татьяна Ильинична — актрисой и преподавателем в Школе-студии МХАТ, а также работала в хореографическом училище Большого театра. Видимо, эти творческие личности и их окружение внушили Васильеву идею о его уникальности и наличии чувства стиля. Стоит отметить, что Александр Васильев учился в Школе-студии МХАТ на постановочном факультете, которую окончил в 1981 году.
После учебы Александр Васильев работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной. Он сумел прославиться благодаря скандалам и благодаря тому, что стал коллекционером мирового значения. В его собрании — сотни тысяч предметов старины, в том числе и наряды выдающихся личностей.
Перебравшись за пределы страны, в которой принимали его звездную персону, Васильев начал изрекать оскорбления в адрес России и ее граждан.
«У нас (в России) вкуса нет, и мы покупаем итальянский вкус, французский, бельгийский, английский, японский, американский, испанский. Мы даже мебель не можем сделать. Это связано с русским характером», — говорил уникальный Александр Васильев.
И это лишь незначительное замечание в полной картине грязи, которую льет модник на бывшую родину.
Россияне должны ходить в лаптях, если любят русское, — уверенно заявляет эпатажный модник.
В его мире нет российской моды, и тут вопрос либо в его откровенной лжи, либо историю моды Васильев все же не доучил. В Российской империи, в частности, большим спросом пользовалась кожаная обувь, изготовленная на фабрике «Скороход» в Санкт-Петербурге. В 1890–1900-х годах эта обувь успешно демонстрировалась на международных выставках, а в Германии даже смогла вытеснить продукцию местных производителей, но зачем Васильеву такие нюансы.
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Что не дала Васильеву Россия?
Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)
Звездный модник уверяет Запад и Украину, что Россия не предоставила ему ничего, а его бывшие соотечественники оказались под влиянием вируса рабства. Ничего, кроме возможности зарабатывать и делать свое имя популярным.
Сейчас обделенный страной модник владеет квартирой в Москве на Фрунзенской набережной, доставшейся ему от родителей, и старинной немецкой виллой «Вальдфриден» в Зеленоградске на берегу Балтийского моря. Васильев также выкупил семейную усадьбу в Литве под Вильнюсом, построенную дедом и братом ещё в 1912 году.
И это еще не все — звезда «Модного приговора» за время работы в России купил три дома под Парижем и трёхкомнатные апартаменты в Париже с видом на Сену. А апартаменты в Анталье модник получил в качестве гонорара. Про наполнение недвижимого имущества редким и очень ценным антиквариатом можно и не упоминать.
В России не было красивых людей
Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)
Васильев утверждает, что в странах, которые раньше входили в состав СССР, целенаправленно истребляли мужчин с привлекательной внешностью. Он также уничижительно отзывается о российских мужчинах, называя их непривлекательными, неопрятными и приземистыми, с носами, напоминающими по форме хлебобулочные изделия. В представлении этого человека, в России можно встретить по-настоящему привлекательного мужчину только при одном условии:
«Если вы увидите настоящего красавца, то, скорее всего, в его роду были грузины, евреи или представители народов Прибалтики».
Васильев, одетый в модные, по его мнению, костюмы, осуждает внешний вид своих сограждан. Однако его собственные слова стали предметом дискуссий, которые вызывают как улыбку, так и недоумение. Как специалист в области истории моды, он должен был бы осознавать, что стиль и чувство прекрасного — это не только о внешнем облике, но и о внутреннем мироощущении и уважении к окружающим. Но эти тонкости тоже не про названную звезду Васильева.
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Елена Генералова