«От людей на деревне не спрячешься»: SHAMAN признался, почему не стал скрывать роман с Мизулиной

Незабываемая, жизнерадостная, талантливая актриса Марина Голуб часто черпала энергию в любви. Ее жизнь была полна красками, а романы — искренностью, только настоящую любовь артистка обрела совсем незадолго до своей кончины. О том, кем были любимые актрисой мужчины, читайте в материале «Радио 1».