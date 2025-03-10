«От людей на деревне не спрячешься»: SHAMAN признался, почему не стал скрывать роман с Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN на концерте в Москве подтвердил, что у него роман с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, и объяснил журналистам, почему не может скрывать свои отношения.
«Есть такая песня: "От людей на деревне не спрячешься". Поэтому, даже если я буду все скрывать и шифровать, все равно так или иначе просочится», — пояснил Дронов в беседе с корреспондентом URA.RU.
9 марта Ярослав Дронов во время сольного концерта вывел Екатерину, облачённую в нежное платье молочного цвета, на сцену. И не случайно наряд главы Лиги безопасного интернета напомнил зрителям платье невесты. Певец официально объявил поклонникам о том, что с девушкой его связывают романтические отношения.
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Элина Позднякова