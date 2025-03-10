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«От людей на деревне не спрячешься»: SHAMAN признался, почему не стал скрывать роман с Мизулиной

SHAMAN рассказал, почему не стал скрывать отношения с Мизулиной
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN на концерте в Москве подтвердил, что у него роман с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, и объяснил журналистам, почему не может скрывать свои отношения.
«Есть такая песня: "От людей на деревне не спрячешься". Поэтому, даже если я буду все скрывать и шифровать, все равно так или иначе просочится», — пояснил Дронов в беседе с корреспондентом URA.RU.

9 марта Ярослав Дронов во время сольного концерта вывел Екатерину, облачённую в нежное платье молочного цвета, на сцену. И не случайно наряд главы Лиги безопасного интернета напомнил зрителям платье невесты. Певец официально объявил поклонникам о том, что с девушкой его связывают романтические отношения.


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#мама
«Живет в однушке с грязными окнами»: Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа
Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа
10 марта 2025, 18:02

Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец заявила, что ее соратница по проекту Ирина Пинчук, которая собирается разводиться с Араем Чобаняном, сама обеспечивала семью.
Романец призналась, что знает о том, что происходит в семье Пинчук, однако заявила, что не хочет никого обсуждать и осуждать, однако все же невзначай отметила, что именно Пинчук обеспечивала семью.

«Смотрю на истории парочек, которые прилюдно говорят о любви, а потом расстаются. И вот что я подумала: лучше быть одной, чем вот так. Не считаю мужа Ирины самодостаточным мужчиной. Она тянула все на себе. Я смотрю, Арай сейчас живет в однушке с грязными окнами. И как живет Ира!» — отметила Романец на «ШБ-шоу» на премии для блогеров Russian Musicbox.

Напомним, Пинчук, узнав об изменах отца своих двоих сыновей, устроила истерику в соцсетях и в первый же день объявила о разводе.

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#шоу
#дома
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«Слухи о моей смерти преувеличены»: Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации
10 марта 2025, 17:44

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

79-летний юморист записал обращение по пути на концерт в Подмосковье. Евгений Петросян дал понять, что чувствует себя прекрасно, сообщил Телеграм-канал «Звездная пыль».
8 марта Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Журналисты говорили, что Евгений в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Жена артиста, Татьяна Брухунова, подтвердила госпитализацию супруга, но подчеркнула, что он не находится в реанимации.

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Он будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке «Петросян-шоу». До скорых встреч!» — объяснил Евгений.

Петросян выглядел бодрым и веселым, как будто и не находился в больнице совсем недавно.

Кстати, на этой неделе семья отпразднует важное событие — сыну Евгения Петросяна и Татьяны Вагану исполнится пять лет.

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На Елену Малышеву снова подали в суд за нарушение авторских прав

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#евгений петросян
#юмор
#концерт
#больница
#госпитализация
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На Елену Малышеву снова подали в суд за нарушение авторских прав
10 марта 2025, 17:44

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

На российскую телеведущую и врача-терапевта Елену Малышеву подали в суд, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
На Малышеву подали иск за нарушение авторских прав на сумму 83 тысячи 333 рубля. Ранее телеведущей уже приходилось выплачивать порядка 130 тысяч по такому же делу.

Ранее Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая всё чаще оказывается в больнице. Оказалось, что мама телеведущей «совсем не ходит» и весьма часто оказывается в больнице. Ведущая «Жить здорово!» отметила, что иногда задушевно беседует с ней и в такие моменты думает, что всё плохое отступает.

Напомним, что с 2010-го Малышева ведет медицинскую программу «Жить здорово!» на «Первом канале». Помимо своей деятельности на телевидении, Елена управляет собственным бизнесом.

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#суд
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#телевидение
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Прерванная беременность, измена и любовь, из-за которой она могла умереть: роковые мужчины Марины Голуб
10 марта 2025, 17:42

Д. Золотухин, Е. Тройнин, В. Долгачев, А. Вайсман, М. Кравченко, М. Голуб (Фото: Кадр из д/ф «Мужчины Марины Голуб»)

Незабываемая, жизнерадостная, талантливая актриса Марина Голуб часто черпала энергию в любви. Ее жизнь была полна красками, а романы — искренностью, только настоящую любовь артистка обрела совсем незадолго до своей кончины. О том, кем были любимые актрисой мужчины, читайте в материале «Радио 1».

Дмитрий Золотухин


Дмитрий Золотухин (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Первый яркий роман Марины Голуб случился с Дмитрием Золотухиным. Влюбленные были сокурсниками, оба незаурядные и фактурные, они мечтали о карьере и строили совместные далекоидущие планы на будущее. Всё изменилось с беременностью Голуб на 3 курсе. Тогда перед актерами встал сложный выбор: семья или карьера, и оба выбрали продолжать реализовывать себя в актерской профессии. После прерывания беременности былая страсть угасла, и актеры разошлись.

Евгений Тройнин


Евгений Тройнин и Марина Голуб (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

С бизнесменом Евгением Тройниным Марина Григорьевна познакомилась, когда пыталась поймать попутную машину. Он доставил её до места назначения и попросил номер телефона. Мужчина начал проявлять внимание к Голуб, приглашать её на встречи, но она не испытывала к нему ответных чувств. Но отчим посоветовал Марине выбрать в мужья этого надёжного человека, а чувства могут прийти и позже. Она последовала совету и даже родила от него в 1985 году дочку Настю, но пылающей любви к Евгению так и не ощутила. Голуб ушла от предпринимателя еще будучи беременной и нисколько не жалела об этом.

Вадим Долгачев


Вадим Долгачев, Марина Голуб с дочкой Настей (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Вскоре после появления на свет дочери актриса отправилась на гастроли в Волгоград. Студент исторического факультета Вадим тогда увлекался самодеятельностью и о театре мог лишь скромно мечтать. Марина Голуб что-то рассмотрела в нем, а когда узнала о его стремлении на сцену, помогла поступить в Школу-студию МХАТ и перебраться в столицу. Их отношения долго были дружескими, Вадим и представить себя не мог рядом с такой шикарной женщиной, а она словно ждала от него шага.

И дождалась: в один из дней он пришел к ней и остался на долгие годы. Долгачев нашел общий язык с дочерью актрисы и даже хотел ее удочерить, но Тройнин прав не отдал.

Вадим был заботливым мужем и отчимом, но совершенно неамбициозным человеком. Голуб много работала, ездила по гастролям, а муж, изредка играя в «Сатириконе», всё чаще начал выпивать. Их брак продержался 6 лет, и сошедшие на нет чувства привели к разводу в 1991 году.

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Анатолий Вайсман


Анатолий Вайсман (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Третий брак артистки состоялся в 1995 году и оказался самым продолжительным. Анатолий был младше Марины на 15 лет, он только начинал свой путь в актёрской профессии, а она уже была известной и влиятельной актрисой. За 11 лет брака Голуб всё сделала для успешной карьеры возлюбленного. Его приняли в МХАТ, появились работы в кино, интересные роли, а даже псевдоним «Белый» придумала Марина. В 2007-м Анатолий ушёл от актрисы к молодой пассии.

«С ним была сложная история, теперь у него молодая жена, родившая двух детей. А я и одного не смогла. Было трудно, выдирала его из души с кровью, всё-таки 15 лет были вместе, но потом отпустила — пусть будет счастлив», — значительно позже говорила про развод Голуб.

Михаил Кравченко


Михаил Кравченко (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Последние в жизни актрисы отношения были с успешным бизнесменом, владельцем крупной сети мебельных салонов Михаилом Кравченко. Пару познакомила Мария Миронова, Михаилу нужен был постановщик спектакля в благотворительный театр, а Голуб как раз была увлечена режиссурой. Чувства вспыхнули быстро и так ярко, как не случалось никогда в жизни актрисы.

«Таких, как он, очень мало… Он мыслит и формулирует так же, как мыслю и формулирую я», — говорила актриса.

Едва обретенное счастье рухнуло в одночасье, когда весной 2012-го мебельный магнат был убит. Киллеры расстреляли автомобиль предпринимателя на парковке у дома. Голуб очень тяжело переживала эту потерю и начала самостоятельно расследование убийства Кравченко.

В ночь с 9 на 10 октября 2012 года в страшной автомобильной аварии погибла и сама Марина Григорьевна. Обстоятельства гибели были весьма странными. Очевидцы случившегося не слышали визга тормозов, а виновник ДТП сбежал с места преступления и только спустя 3 дня был найден сотрудниками полиции. Кроме того, мать Михаила Кравченко поделилась с журналистами о последнем телефонном разговоре с Голуб в тот роковой день:

«Она позвонила и говорит: я все знаю, приеду. Понимаете? А потом: я так устала, давай завтра. И всё».

Виновника ДТП осудили на 6 лет колонии, но многие уверены, что настоящие убийцы Михаила Кравченко и Марины Голуб до сих пор остаются на свободе.

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«Она ответила — да!»: история отношений SHAMANа и Екатерины Мизулиной, реакция звезд и недавний развод певца с женой
10 марта 2025, 17:18

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Долгое время пользователи Сети подозревали, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина влюблены. Они появлялись вместе на мероприятиях, публично поддерживали друг друга. Накануне во время своего концерта в Москве «Ты моя» артист заявил, что они с Екатериной пара. История отношений артиста и общественницы, реакция звезд на признание — в материале «Радио 1».

«Мы пара»

В понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя». В какой-то момент Дронов вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину, которая поднялась к нему в длинном платье молочного цвета с открытыми плечами. Ярослав подарил цветы и обнял Екатерину.

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», — радостно объявил SHAMAN.

На это женщина ответила «Да...». Певец прокричал: «Она ответила — да!». После этих слов влюбленные поцеловались. Следом он исполнил композицию «Ты моя».

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Подогревали интерес к роману

Ярослав и Екатерина впервые появились на публике в 2023 году. Слухи о романе исполнителя хита «Я русский» и общественницы ходили долгое время, а влюбленные добавляли поводов для обсуждения: делились совместными фото, записывали кружочки в Телеграм.

В начале февраля 2025 года Мизулина и Дронов вместе появились на концерте в московской школе № 1409, где ученики стали победителями конкурса, организованного общественницей и артистом. Во время съемок клипа Ярослав исполнял песню, а подростки начали кричать: «Горько!» — и, судя по всему, SHAMAN поцеловал Екатерину. Однако в самый ответственный момент прикрыл их губы рукой.

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«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина
В конце февраля певец выложил видео, как он ужинает вместе с Мизулиной. В ролике влюбленные проводят вечер дома. Екатерина запекла курицу с овощами, а SHAMAN стоял у плиты и разделывал готовое блюдо. Ранее пара уже подогревала интерес к своим отношениям. В День святого Валентина Дронов выпустил клип на песню «Я останусь с тобой», в съемках которого приняла участие общественница. В финале клипа Ярослав и Екатерина сымитировали поцелуй.

Предполагаемый роман между 33-летним Дроновым и 40-летней Мизулиной долго обсуждали журналисты, но никто из пары не опровергал и не подтверждал свои отношения.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: кадр из клипа «Я останусь с тобой»)

Реакция звезд на отношения SHAMANа и Мизулиной

Звезды неоднозначно отреагировали на признание Ярослава и Екатерины. Журналистка Ксения Собчак признала, что певец и глава «Лиги безопасного интернета» идеально подходят друг другу.

«Может, конечно, я чего-то не понимаю, но вообще, когда девушка выходит в белом платье, а он говорит: «Я как мужчина должен это сказать», ждешь предложения», — написала Ксения в своём Телеграм-канале.

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А вот актер и телеведущий Оскар Кучера резко осудил действия пары.

«Ну зачем?! Это что за хайп такой? Вроде его не забывают. Как-то прям неловко....», — отметил Кучера в своём Телеграм-канале.

Мама певца же одобрила выбор сына. Оказалось, что Людмила не знала об отношениях SHAMANа, ведь Ярослав не делится с ней деталями личной жизни.

«У меня только позитивные эмоции. Я всегда радуюсь тому, что делает моего сына счастливым. Мне очень приятно видеть, как он счастлив», — поделилась Людмила Дронова в интервью Пятому каналу.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Недавний развод SHAMANа

В сентябре 2024 года SHAMAN сообщил, что разводится с супругой Еленой Мартыновой. Это их совместное решение, уточнил Ярослав. Артист признался, что рабочий график не оставил времени на личную жизнь.

«Мы с Еленой очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — обратил внимание Дронов.
SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Отказ в регистрации бренда «Я русский»

Дронов в своем Teлеграм-канале уточнил, что попытка регистрации бренда «Я русский» являлась частью его плана. SHAMAN объяснил, что изначально понимал невозможность операции, но сознательно «пошел на риски». Отказ Роспатента дал гарантию того, что название его хита не достанется никому, рассказал Ярослав.

«Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан», — поделился SHAMAN.

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