«Она ответила — да!»: история отношений SHAMANа и Екатерины Мизулиной, реакция звезд и недавний развод певца с женой

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Долгое время пользователи Сети подозревали, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина влюблены. Они появлялись вместе на мероприятиях, публично поддерживали друг друга. Накануне во время своего концерта в Москве «Ты моя» артист заявил, что они с Екатериной пара. История отношений артиста и общественницы, реакция звезд на признание — в материале «Радио 1».
«Мы пара»В понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя». В какой-то момент Дронов вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину, которая поднялась к нему в длинном платье молочного цвета с открытыми плечами. Ярослав подарил цветы и обнял Екатерину.
«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», — радостно объявил SHAMAN.
На это женщина ответила «Да...». Певец прокричал: «Она ответила — да!». После этих слов влюбленные поцеловались. Следом он исполнил композицию «Ты моя».
SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)
Подогревали интерес к романуЯрослав и Екатерина впервые появились на публике в 2023 году. Слухи о романе исполнителя хита «Я русский» и общественницы ходили долгое время, а влюбленные добавляли поводов для обсуждения: делились совместными фото, записывали кружочки в Телеграм.
В начале февраля 2025 года Мизулина и Дронов вместе появились на концерте в московской школе № 1409, где ученики стали победителями конкурса, организованного общественницей и артистом. Во время съемок клипа Ярослав исполнял песню, а подростки начали кричать: «Горько!» — и, судя по всему, SHAMAN поцеловал Екатерину. Однако в самый ответственный момент прикрыл их губы рукой.
«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина
В конце февраля певец выложил видео, как он ужинает вместе с Мизулиной. В ролике влюбленные проводят вечер дома. Екатерина запекла курицу с овощами, а SHAMAN стоял у плиты и разделывал готовое блюдо. Ранее пара уже подогревала интерес к своим отношениям. В День святого Валентина Дронов выпустил клип на песню «Я останусь с тобой», в съемках которого приняла участие общественница. В финале клипа Ярослав и Екатерина сымитировали поцелуй.
Предполагаемый роман между 33-летним Дроновым и 40-летней Мизулиной долго обсуждали журналисты, но никто из пары не опровергал и не подтверждал свои отношения.
SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: кадр из клипа «Я останусь с тобой»)
Реакция звезд на отношения SHAMANа и МизулинойЗвезды неоднозначно отреагировали на признание Ярослава и Екатерины. Журналистка Ксения Собчак признала, что певец и глава «Лиги безопасного интернета» идеально подходят друг другу.
«Может, конечно, я чего-то не понимаю, но вообще, когда девушка выходит в белом платье, а он говорит: «Я как мужчина должен это сказать», ждешь предложения», — написала Ксения в своём Телеграм-канале.
«Родился стариком»: Психоаналитик рассказала, какая женщина нужна SHAMANу на самом деле
А вот актер и телеведущий Оскар Кучера резко осудил действия пары.
«Ну зачем?! Это что за хайп такой? Вроде его не забывают. Как-то прям неловко....», — отметил Кучера в своём Телеграм-канале.
Мама певца же одобрила выбор сына. Оказалось, что Людмила не знала об отношениях SHAMANа, ведь Ярослав не делится с ней деталями личной жизни.
«У меня только позитивные эмоции. Я всегда радуюсь тому, что делает моего сына счастливым. Мне очень приятно видеть, как он счастлив», — поделилась Людмила Дронова в интервью Пятому каналу.
SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Недавний развод SHAMANаВ сентябре 2024 года SHAMAN сообщил, что разводится с супругой Еленой Мартыновой. Это их совместное решение, уточнил Ярослав. Артист признался, что рабочий график не оставил времени на личную жизнь.
«Мы с Еленой очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — обратил внимание Дронов.SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Отказ в регистрации бренда «Я русский»Дронов в своем Teлеграм-канале уточнил, что попытка регистрации бренда «Я русский» являлась частью его плана. SHAMAN объяснил, что изначально понимал невозможность операции, но сознательно «пошел на риски». Отказ Роспатента дал гарантию того, что название его хита не достанется никому, рассказал Ярослав.
«Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан», — поделился SHAMAN.
Читайте также:
Карьера в США, два развода и дочь-инвалид: актеру Сергею Губанову 48 лет, как сложилась его судьба
Бросил жену беременной: чем обернулся ранний брак Евгения Плющенко, почему его сын носит фамилию матери и как выглядит сейчас
Ушла от ревнивца и влюбилась в мужа Анны Ковальчук: как Наталья Терехова устроила свою карьеру и личную жизнь
Ольга Енгалычева