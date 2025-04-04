«От мамки у нее характер»: Софья Синицына показала новые фото дочери от Павла Табакова

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)
Актриса Софья Синицына опубликовала новые фото дочери Мии от Павла Табакова, отметив, что девочка унаследовала ее характер.
Напомним, Синицына растит дочь от Павла Табакова. Пара распалась еще до рождения девочки, однако молодые люди сохранили нормальные отношения. Мия живет с мамой и часто видится с отцом, который помогает финансово.
Синицына накануне опубликовала новый снимок Мии.
Дочь Синициной и Табакова Мия (Фото: Instagram* @yasinitsyna)
При этом подписчики написали, что девочка очень похожа на папу и дедушку.
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Синицына накануне опубликовала новый снимок Мии.
«Приехала моя бешено красивая и нежная женщина», — написала актриса.
Дочь Синициной и Табакова Мия (Фото: Instagram* @yasinitsyna)
При этом подписчики написали, что девочка очень похожа на папу и дедушку.
«От "мамки" у нее характер, что немало, поверьте», — заявила артистка.
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Элина Позднякова