Живет в квартире миллиардера, «уводит мужчин из семей» и встречается с Бондарчуком: что из себя представляет Софья Синицына?

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)
Софья Синицына оказалась в центре скандала в российском шоу-бизнесе, став объектом слухов о причинах разладов в браках Фёдора Бондарчука и Константина Богомолова.
Сама актриса отметила, что её сердце занято, но не теми, кого упоминают в сплетнях, и подчеркнула, что не собирается быть той, кто «уводит мужчин из семей». Подробнее о её личной жизни читайте в материале «Радио 1».
На съемках она познакомилась с Никитой Тарасовым, «кондитером Луи», и между ними завязался роман. Однако, несмотря на совместный отдых во Франции с родителями Никиты в 2016 году, их отношения оказались недолговечными, вероятно, из-за значительной разницы в возрасте — Софья была младше своего партнера на 15 лет.
В 2020 году стало известно, что Софья родила дочку Мию. Она тщательно скрывала беременность и имя отца. На крестинах девочки присутствовали Павел Табаков и его мама Марина Зудина. К моменту рождения Мии пара уже рассталась, но сохранила дружеские отношения и продолжила совместное воспитание дочери.
Однако вскоре выяснилось, что это была всего лишь постановка, и их отношения продлились всего одно лето. В конце августа 2023 года Софья объявила о разрыве, заявив, что сама приняла решение расстаться с Исхаковым. Она отметила, что продолжает радоваться жизни и сосредоточена на своей карьере.
Однако сама актриса опровергла эти слухи, заявив, что «копают не в том направлении». Также упоминались её отношения с Леонардом Блаватником, который финансировал съемки фильма «Мастер и Маргарита» и сыграл в нем несколько эпизодических ролей вместе с Синицыной.
В свою очередь, в интервью Ксении Собчак известный сплетник Антон добавил ещё одну сенсацию, заявив, что Константин Богомолов изменяет ведущей с Синицыной. Ксения Анатольевна, известная своим остроумием, отреагировала на эти слухи с юмором, поставив под сомнение достоверность источника информации.
Софья Синицына в свою очередь отметила, что её взаимодействие с Бондарчуком и Богомоловым носило исключительно профессиональный характер.
Важно отметить, что Ксения Собчак и Константин Богомолов уже более пяти лет вместе, несмотря на множество слухов об их отношениях.
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* запрещен в РФ.
Ранние годы и начало карьерыСофья Синицына родилась 26 марта 1995 года в Муроме. В 2015 году она переехала в Москву для обучения в театральном институте имени Бориса Щукина. Уже на первом курсе актриса начала сниматься в кино, одним из первых значимых проектов стал сериал «Кухня».
На съемках она познакомилась с Никитой Тарасовым, «кондитером Луи», и между ними завязался роман. Однако, несмотря на совместный отдых во Франции с родителями Никиты в 2016 году, их отношения оказались недолговечными, вероятно, из-за значительной разницы в возрасте — Софья была младше своего партнера на 15 лет.
Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)
Роман с Павлом ТабаковымВ 2017 году вокруг Софьи начали ходить слухи о романе с Павлом Табаковым. Актриса предпочла не комментировать сплетни, но их отношения были подтверждены частыми встречами в общественных местах.
В 2020 году стало известно, что Софья родила дочку Мию. Она тщательно скрывала беременность и имя отца. На крестинах девочки присутствовали Павел Табаков и его мама Марина Зудина. К моменту рождения Мии пара уже рассталась, но сохранила дружеские отношения и продолжила совместное воспитание дочери.
Фото: iStock/ANNA SUNGATULINA
Отношения с Дмитрием ИсхаковымВ 2023 году Софья снова привлекла внимание публики, начав встречаться с фотографом Дмитрием Исхаковым, бывшим мужем Полины Гагариной. Пара часто посещала светские мероприятия и даже устроила свадебную фотосессию.
Однако вскоре выяснилось, что это была всего лишь постановка, и их отношения продлились всего одно лето. В конце августа 2023 года Софья объявила о разрыве, заявив, что сама приняла решение расстаться с Исхаковым. Она отметила, что продолжает радоваться жизни и сосредоточена на своей карьере.
Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)
Сплетни о романах и подаркахСофье также приписывали романы с другими влиятельными мужчинами. Говорили, что один миллиардер подарил ей роскошную квартиру в центре Москвы, где она сейчас живет с дочкой.
Однако сама актриса опровергла эти слухи, заявив, что «копают не в том направлении». Также упоминались её отношения с Леонардом Блаватником, который финансировал съемки фильма «Мастер и Маргарита» и сыграл в нем несколько эпизодических ролей вместе с Синицыной.
Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)
Роман с Бондарчуком и БогомоловымРазговоры о разрыве Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой стали причиной множества слухов и домыслов в СМИ. Одной из версий является утверждение, что Паулина покинула режиссёра из-за его якобы близких отношений с актрисой Софьей Синицыной.
«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — отметила Паулина у себя в соцсетях про разрыв с Бондарчуком.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)
В свою очередь, в интервью Ксении Собчак известный сплетник Антон добавил ещё одну сенсацию, заявив, что Константин Богомолов изменяет ведущей с Синицыной. Ксения Анатольевна, известная своим остроумием, отреагировала на эти слухи с юмором, поставив под сомнение достоверность источника информации.
«Послушай, я свечку не держала, но где ты берёшь набор рандомных людей?!», — с улыбкой заметила Собчак, подчеркнув, что верит своему мужу и не придаёт значения анонимным сплетням.
Софья Синицына в свою очередь отметила, что её взаимодействие с Бондарчуком и Богомоловым носило исключительно профессиональный характер.
«Со всеми упоминаемыми людьми мне доводилось общаться по работе. Но когда шутка переходит допустимые границы, она становится несмешной. А я не люблю дилетантов с плохим чувством юмора!», — добавила актриса.
Важно отметить, что Ксения Собчак и Константин Богомолов уже более пяти лет вместе, несмотря на множество слухов об их отношениях.
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* запрещен в РФ.
Дарья Осипова