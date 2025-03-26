Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Живет в квартире миллиардера, «уводит мужчин из семей» и встречается с Бондарчуком: что из себя представляет Софья Синицына?

Живет в квартире миллиардера, «уводит мужчин из семей» и встречается с Бондарчуком: что из себя представляет Софья Синицына?

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Софья Синицына оказалась в центре скандала в российском шоу-бизнесе, став объектом слухов о причинах разладов в браках Фёдора Бондарчука и Константина Богомолова.
Сама актриса отметила, что её сердце занято, но не теми, кого упоминают в сплетнях, и подчеркнула, что не собирается быть той, кто «уводит мужчин из семей». Подробнее о её личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и начало карьеры

Софья Синицына родилась 26 марта 1995 года в Муроме. В 2015 году она переехала в Москву для обучения в театральном институте имени Бориса Щукина. Уже на первом курсе актриса начала сниматься в кино, одним из первых значимых проектов стал сериал «Кухня».

На съемках она познакомилась с Никитой Тарасовым, «кондитером Луи», и между ними завязался роман. Однако, несмотря на совместный отдых во Франции с родителями Никиты в 2016 году, их отношения оказались недолговечными, вероятно, из-за значительной разницы в возрасте — Софья была младше своего партнера на 15 лет.

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Роман с Павлом Табаковым

В 2017 году вокруг Софьи начали ходить слухи о романе с Павлом Табаковым. Актриса предпочла не комментировать сплетни, но их отношения были подтверждены частыми встречами в общественных местах.

В 2020 году стало известно, что Софья родила дочку Мию. Она тщательно скрывала беременность и имя отца. На крестинах девочки присутствовали Павел Табаков и его мама Марина Зудина. К моменту рождения Мии пара уже рассталась, но сохранила дружеские отношения и продолжила совместное воспитание дочери.

Фото: iStock/ANNA SUNGATULINA

Отношения с Дмитрием Исхаковым

В 2023 году Софья снова привлекла внимание публики, начав встречаться с фотографом Дмитрием Исхаковым, бывшим мужем Полины Гагариной. Пара часто посещала светские мероприятия и даже устроила свадебную фотосессию.

Однако вскоре выяснилось, что это была всего лишь постановка, и их отношения продлились всего одно лето. В конце августа 2023 года Софья объявила о разрыве, заявив, что сама приняла решение расстаться с Исхаковым. Она отметила, что продолжает радоваться жизни и сосредоточена на своей карьере.

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Сплетни о романах и подарках

Софье также приписывали романы с другими влиятельными мужчинами. Говорили, что один миллиардер подарил ей роскошную квартиру в центре Москвы, где она сейчас живет с дочкой.

Однако сама актриса опровергла эти слухи, заявив, что «копают не в том направлении». Также упоминались её отношения с Леонардом Блаватником, который финансировал съемки фильма «Мастер и Маргарита» и сыграл в нем несколько эпизодических ролей вместе с Синицыной.

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Роман с Бондарчуком и Богомоловым

Разговоры о разрыве Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой стали причиной множества слухов и домыслов в СМИ. Одной из версий является утверждение, что Паулина покинула режиссёра из-за его якобы близких отношений с актрисой Софьей Синицыной.

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — отметила Паулина у себя в соцсетях про разрыв с Бондарчуком.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

В свою очередь, в интервью Ксении Собчак известный сплетник Антон добавил ещё одну сенсацию, заявив, что Константин Богомолов изменяет ведущей с Синицыной. Ксения Анатольевна, известная своим остроумием, отреагировала на эти слухи с юмором, поставив под сомнение достоверность источника информации.

«Послушай, я свечку не держала, но где ты берёшь набор рандомных людей?!», — с улыбкой заметила Собчак, подчеркнув, что верит своему мужу и не придаёт значения анонимным сплетням.

Софья Синицына в свою очередь отметила, что её взаимодействие с Бондарчуком и Богомоловым носило исключительно профессиональный характер.

«Со всеми упоминаемыми людьми мне доводилось общаться по работе. Но когда шутка переходит допустимые границы, она становится несмешной. А я не люблю дилетантов с плохим чувством юмора!», — добавила актриса.

Важно отметить, что Ксения Собчак и Константин Богомолов уже более пяти лет вместе, несмотря на множество слухов об их отношениях.

Читайте также:

«По нему скучают»: Кинокритик высказался, сможет ли вышедший по УДО Ефремов вернуться на экран

«Есть куда повесить»: Садальский высмеял награду певицы Анны Семенович

Блогер София Стужук родила пятого ребёнка дома в надувном бассейне

* запрещен в РФ.
#кино
#ксения собчак
#актриса
#съёмки
#сериал
#беременность
#статьи
Мария Погребняк заявила, что мужчины должны платить жёнам-домохозяйкам 200 тысяч рублей в месяц
Погребняк: мужчины должны платить жёнам-домохозяйкам 200 тыс. руб в месяц
26 марта 2025, 14:43

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)

Марию Погребняк возмутили мужчины, которые не ценят женщин. 36-летняя телезвезда заявила, что труд домохозяек должен оплачиваться.
Блогер призналась, что не смогла бы полноценно посвятить себя домашнему хозяйству и воспитанию детей. Мария отметила, что ей легче работать, пусть даже по 12 часов, развиваться, общаться с людьми и зарабатывать деньги. При этом Погребняк восхищается женщинами, которые смогли посвятить себя семье.

«Это колоссальный труд и очень за них обидно, когда мужья обесценивают их. Потому что это работа, на которую уходит уйма времени, сил, энергии: постирай, погладь, приготовь, убери, за детьми присмотри... Это замкнутый круг нон-стоп. А потом встреть мужа с улыбкой, а мужики ещё и срываются после работы на них», – посетовала Погребняк.
В связи с этим, блогер заявила, что мужчины должны выплачивать зарплату своим жёнам, которые ведут хозяйство. Сумма должна составлять не менее 200 тысяч рублей в месяц.

Телезвезда назвала женщин, посвящающих себя семье и дому, настоящими супергероями, поскольку они находятся в постоянной трудовой деятельности и в одном лице объединяя уборщиц, поваров, психологов, аниматоров, секретарей и дипломатов.

«А в ответ часто слышат: "И что ты делала целый день?" Вот мой ответ: если бы мужья платили жёнам зарплату за домашний труд, таких вопросов просто не возникало бы», – отметила Погребняк.
Также блогер объяснила, из чего складывается зарплата в 200 тысяч рублей. Так, услуги няни составляют 1000 рублей в час, повара – 500, уборщицы – 2000 рублей в день, персональный организатор мероприятий зарабатывает 1500 рублей в час, а психотерапевт – 3000 рублей за часовой сеанс.

Читайте также:

«Чем больше детей, тем лучше»: Мария Погребняк готова стать мамой в пятый раз

«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк

Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
#зарплата
#деньги
#работа
#труд
#услуги
#мужчины
#блогер
#мать
#дети
#воспитание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лучше вообще не здороваться»: что соседи Ларисы Голубкиной рассказали об актрисе и за что невзлюбили ее дочь
26 марта 2025, 14:40

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

22 марта 2025 года ушла из жизни великая актриса Лариса Голубкина, скончавшаяся от рака крови. Последние десять лет она жила в пансионате, а в её квартире на Селезневской улице в Москве продолжала проживать её дочь Мария. Как складывались их отношения с соседями расскажет «Радио 1».

Где жила Лариса Голубкина


Квартира Ларисы Голубкиной расположена в тихом, но весьма удобном месте Москвы — в пяти минутах от станции метро «Достоевская», рядом с Центральным академическим театром Российской армии. Именно в этом театре, в котором когда-то служила сама актриса, продолжает работать её дочь Мария.

Эта жилплощадь стала её основным имуществом, оставшимся после смерти. Лариса с мужем Андреем Мироновым приобрели квартиру в этом доме ещё в начале своей совместной жизни. Сначала она была двухкомнатная, но позже пара расширила пространство: они присоедини к основному пространству однушку. Так у них появилась трёхкомнатная квартира, в которой актриса провела значительную часть своей жизни.

Как выглядит квартира Ларисы Голубкиной


Нельзя сказать, что квартира Голубкиной была роскошной, но она была очень уютной. В 2013 году её интерьер был обновлён командой программы «Идеальный ремонт», однако сейчас он слегка устарел. Квартира оформлена в английском стиле с преобладанием светлых тонов, что создаёт атмосферу домашнего тепла.

Особое внимание стоит уделить кабинету Андрея Миронова. Он умер в 1987 году, но Лариса оставила комнату в неизменном виде. Ремонта здесь не было, и всё осталось так, как было при жизни актёра.

Три романа и тайна отцовства: от кого звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина на самом деле родила дочь Марию
Три романа и тайна отцовства: от кого звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина на самом деле родила дочь Марию

Какие отношения у Голубкиных с соседями


Лариса Голубкина и её семья всегда были открыты и доброжелательны к своим соседям. Консьержка дома Галина поделилась с журналистами, что дочь актрисы Мария поддерживала тёплые отношения с соседями. Она отметила, что наследница была доброжелательной и общительной. Кроме того, Галина вспомнила, как в августе Голубкина-младшая пригласила её на спектакль «Капитанская дочка» в театр Российской армии, что стало поводом для их дальнейшего общения.

«Машеньку я вижу каждый день — утром и вечером. Она очень компанейская, общительная, всегда со мной здоровается. Такая она добрая, отзывчивая», — рассказала Галина в беседе с aif.ru.
Также среди старожилов дома можно встретить людей, которые помнят и Андрея Миронова, и Ларису Голубкину. Один из соседей, живущий здесь более 50 лет, отметил, что актёрская семья всегда была приветлива и не пыталась демонстрировать свой статус.

«Доброжелательные люди, ничего плохого не могу сказать. Один раз мы с Ларисой смеялись в лифте. Не помню, о чем говорили, но было смешно. Скорблю по Ларисе», — вспомнил он.

Мария Голубкина разочаровала соседку


Однако, как и в любой соседской жизни, не обошлось и без недовольных. Например, Юлия, одна из соседок, в разговоре с aif.ru выразила недовольство по поводу инцидента с Марией Голубкиной, когда та зимой врезалась в её машину. По словам девушки, дочь актрисы не только не извинилась, но даже не оставила записку: она просто уехала.

Хотя расходы на ремонт были покрыты страховой компанией, ситуация оставила неприятный осадок у соседки, которая охарактеризовала Марию как «неприветливую» и «хабалистую».

«Знаю, что с консьержкой они общаются. Одну волну словили. Но со мной она здоровается протяжным "здрасте". Лучше вообще тогда не здороваться. Лариса Ивановна хотя бы была ухоженной. Всегда была одета с иголочки, в хорошей обуви. Маша не такая, неухоженная она», — сказала соседка.

Мария Голубкина (фото: Instagram* / @golubkina1973)

Высказался и другой сосед, который знает Голубкину с самого детства.

«Квартира моих родителей находилась прямо под жильем Голубкиной. Помню, моя мать постоянно ходила ругаться, потому что они постоянно стучали, шумели. Не знаю, что они там делали. Может, танцевали или репетировали. Хотя как о людях ничего плохого не скажу», — поделился он.
Читайте также:

В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк – что получат её дети, мать и Чернышев

Татьяна Брухунова пожаловалась на проблемы с блогом: хейтеры-«редиски» пошли на крайние меры

Мария Миронова поддержала не проронившую ни слезинки Марию Голубкину на похоронах её матери

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#семья
#квартира
#театр
#актриса
#отношения
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«По нему скучают»: Кинокритик высказался, сможет ли вышедший по УДО Ефремов вернуться на экран
Кинокритик Сычев: вышедший по УДО Ефремов вернется на экран, по нему скучают
26 марта 2025, 14:14

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Заслуженный артист России Михаил Ефремов вначале апреля должен выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Однако многие деятели культуры сомневаются в том, что артист сможет вернуться в профессию.
Кинокритик Сергей Сычев в беседе с «Радио 1» заявил, что Михаил Ефремов однозначно сможет вновь появиться на сцене и экранах.

«А почему, собственно, он не может? В советское время огромное количество деятелей культуры отсидели гораздо дольше и в кошмарнейших условиях, потом вышли и продолжили свое творчество. Ничто не помешало. Примеров было масса: Георгий Жженов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Параджанов», — прокомментировал он.

По словам кинокритика, никаких препятствий к возвращению Ефремова на сцену и экран нет.

«Люди понимают, что в такой ситуации, как он, очень многие могли бы оказаться. Люди ему сочувствуют, любят его и ждут возвращения на экран. Они соскучились по нему. Поэтому, я думаю, что предложений у Михаила будет много, вопрос, примет ли он их. Но то, что он востребован и по нему скучают, это совершенно точно», — заявил Сычев.

Читайте также:

Машков раскрыл, готов ли работать с выходящим по УДО Ефремовым

Директор театра Вахтангова Крок отказался работать с выходящим по УДО Ефремовым

Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Михаила Ефремова из колонии
#творчество
#михаил ефремов
#люди
#кино
#режиссёр
#кинотеатры
#шоу
#шоу-бизнес
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Есть куда повесить»: Садальский высмеял награду певицы Анны Семенович
Станислав Садальский с юмором отреагировал на получение награды Анной Семенович
26 марта 2025, 14:10

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Накануне президент РФ Владимир Путин удостоил звания народных артистов России Максима Аверина, Александра Олешко и Анну Михалкову. Получила награду и певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович — медаль «За труды в культуре и искусстве».
На присуждение артистке этого знака отличия отреагировал и известный советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Причём сделал это в свойственном ему юмористическом ключе, даже с едкой иронией.

«Владимир Путин наградил певицу и актрису Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», — написал актёр, журналист и блогер в своей социальной сети, явно намекая на пышный бюст артистки.

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Сама Анна после получения награды призналась, что ценит все свои призы и знаки отличия ещё со времён спортивного прошлого и участия в соревнованиях по фигурному катанию.

«Но, конечно, государственная медаль «За труды в культуре и искусстве» за подписью президента России — это награда особенная и очень почетная», — сказала Семенович.

Она также подчеркнула, что награда была вручена ей в том числе как многолетней ведущей передачи «Дембельский альбом» на «Русском радио», которая за 12 лет в эфире стала не только музыкальной программой, но и настоящим социальным проектом.

Читайте также:

Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»

«Счёт шёл на часы»: Садальский заявил, что перед смертью Голубкина весила всего 30 кг

«Боже, это кто такая хорошенькая?»: отфотошопленная Алла Пугачёва вызвала восторг у Стаса Садальского


* Запрещённая в России социальная сеть
#актёр
#журналист
#владимир путин
#радио
#медаль
#награда
#блогер
#артист
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер София Стужук родила пятого ребёнка дома в надувном бассейне
26 марта 2025, 13:43

София Стужук (Фото: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

Известный блогер София Стужук сообщила о пополнении в её и так многодетной семье. Своего пятого ребёнка звезда социальных сетей родила дома, использовав при этом детский надувной бассейн.
Медики крайне негативно относятся к так называемым «домашним родам», ведь порой в отсутствие контроля со стороны профессиональных акушеров либо без надлежащего оборудования что-то может пойти не так. Однако Софию всё это, по всей видимости, мало тревожит. О процессе очередных родов в наполовину заполненном водой надувном бассейне 29-летняя многодетная мама в подробностях рассказала в своём личном блоге.

София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

«Эти роды пошли совсем не так с самого начала. Ночью каждая схватка провоцировала паническую атаку и тахикардию. Просто потому, что в этот раз очень страшно после прошлого опыта. А с утра… Слезы ручьем от того, как жалко себя в этот раз. Никогда в жизни не чувствовала себя так уязвимо, сентиментально, ранимо», — призналась Стужук.

К счастью, всё прошло хорошо и в настоящее время мать теперь уже пятерых детей отходит от пережитого и прочувствованного. Старшие дети были в школе, когда малыш появился на свет, а вот младшая дочь смогла первой поздравить маленькую «лялечку». И, конечно, рядом был избранник Софии Антон Левданский, который во всём помогал и ухаживал за ней. Сейчас родители принимают многочисленные поздравления от подписчиков.

Антон Левданский и София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

Первых троих детей София родила в браке с Дмитрием Стужуком, который умер в 2020 году от последствий коронавируса. Своему нынешнему возлюбленному звезда соцсетей дарит уже второго ребёнка. А ещё у неё был выкидыш, после чего она погрузилась в депрессию, скандалила с Антоном, а однажды даже подала на развод. Но потом всё как-то наладилось, София снова забеременела, а ​теперь в их семье уже пятеро детей и ни о каких расставаниях никто больше не вспоминает.

Читайте также:

Сын Айзы опозорил ее, рассказав о тюремном прошлом отца

Певица Женя Любич раскрыла пол и имя третьего ребёнка

Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
#дети
#родители
#мать
#развод
#роды
#медики
#свет
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате