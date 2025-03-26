Софья Синицына в день своего 30-летия снялась полностью обнажённой

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)
Известная российская актриса театра и кино Софья Синицына всегда была известна своей тягой к игривым и провокационным снимкам. Вот и в день своего 30-летия она устроила настоящий сексуальный перфоманс, снявшись в ванной полностью обнажённой.
Девушка повернулась спиной к зеркалу и сделала селфи с помощью телефона, давая возможность подписчикам по достоинству оценить её фигуру.
Эту надпись она разместила в районе ягодиц, вероятно, из соображений цензуры. Озаглавила снимок артистка просто и без затей: «Юбилей юбилярши».
Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)
Софья Синицына известна ролями в сериалах «Паук», «Кухня», «Мастер и Маргарита», эпизодическому появлению в знаменитой драме Нелюбовь», а также романом с сыном Олега Табакова и Марины Зудиной Павлом, от которого актриса родила дочь Мию. Пара рассталась ещё до появления ребёнка на свет, но Павел активно участвует в воспитании девочки и обеспечивает её материально.
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* Запрещённая в России социальная сеть
«Ура, 30!» — лаконично поздравила саму себя Софья.
Эту надпись она разместила в районе ягодиц, вероятно, из соображений цензуры. Озаглавила снимок артистка просто и без затей: «Юбилей юбилярши».
Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)
Софья Синицына известна ролями в сериалах «Паук», «Кухня», «Мастер и Маргарита», эпизодическому появлению в знаменитой драме Нелюбовь», а также романом с сыном Олега Табакова и Марины Зудиной Павлом, от которого актриса родила дочь Мию. Пара рассталась ещё до появления ребёнка на свет, но Павел активно участвует в воспитании девочки и обеспечивает её материально.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов