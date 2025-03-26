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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Софья Синицына в день своего 30-летия снялась полностью обнажённой

Софья Синицына в день своего 30-летия снялась полностью обнажённой

Софья Синицына день своего 30-летия отметила публикацией провокационного снимка
Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Известная российская актриса театра и кино Софья Синицына всегда была известна своей тягой к игривым и провокационным снимкам. Вот и в день своего 30-летия она устроила настоящий сексуальный перфоманс, снявшись в ванной полностью обнажённой.
Девушка повернулась спиной к зеркалу и сделала селфи с помощью телефона, давая возможность подписчикам по достоинству оценить её фигуру.

«Ура, 30!» — лаконично поздравила саму себя Софья.

Эту надпись она разместила в районе ягодиц, вероятно, из соображений цензуры. Озаглавила снимок артистка просто и без затей: «Юбилей юбилярши».

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Софья Синицына известна ролями в сериалах «Паук», «Кухня», «Мастер и Маргарита», эпизодическому появлению в знаменитой драме Нелюбовь», а также романом с сыном Олега Табакова и Марины Зудиной Павлом, от которого актриса родила дочь Мию. Пара рассталась ещё до появления ребёнка на свет, но Павел активно участвует в воспитании девочки и обеспечивает её материально.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Мосгорсуд удовлетворил жалобу Павла Прилучного по алиментам
26 марта 2025, 11:20

Павел Прилучный (фото: Instagram* @bugevuge)

Мосгорсуд удовлетворил жалобу актёра Павла Прилучного по алиментам. Об этом сообщила его адвокат Оксана Даниелова в беседе с РЕН ТВ.
Согласно решению суда, артист сможет продолжить перечислять выплаты на детей в том объёме, о котором они с Агатой Муцениеце договорились сразу после развода.

«Павел всегда радуется законности, поэтому всё замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», – отметила Даниелова.
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*запрещён в РФ
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#алименты
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#адвокат
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«Человек создан для счастья»: Сергей Белоголовцев не осуждает уходящих из семьи отцов больных детей
Сергей Белоголовцев не осуждает уходящих из семьи отцов больных детей
26 марта 2025, 11:19

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев воспитывает троих сыновей, у одного из них диагноз ДЦП. Он признался, что не осуждает мужчин, которые уходят из семьи, где растет ребенок с особенностями развития.
«Это сплошной черно-красный жуткий сон, который никак не заканчивается. Ты все время в напряжении в каком-то находишься — оттого, что маленький ребенок кричит. У сына такие приступы были, он терял сознание… Надо было его хватать, бежать к окну, открывать, чтобы он дышал», — рассказал Белоголовцев в программе «Секрет на миллион».

При этом он отметил, что не осуждает мужчин, которые уходят из семьи, где растет ребенок с особенностями. Актер пояснил, что не все могут быть героями в подобной ситуации. По его словам, человек создан для счастья, и признался, что сам не раз был в отчаянье, но уходить из семьи не собирался.

«Ты думаешь: "Все, я больше не могу, не знаю, что делать". Но уйти для меня было невозможным», — пояснил Белоголовцев.

Он добавил, что искренне понимает тех, кто принимает решение оставить больного ребенка, так как сам прошел этот путь.

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Софья Синицына в день своего 30-летия снялась полностью обнажённой
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#доброе дело
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Ольга Серябкина в нижнем белье снялась в откровенной позе
26 марта 2025, 10:17

Ольга Серябкина (Фото: ВКонтакте @seryabkina)

Российская певица и экс-солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина порадовала своих поклонников откровенной публикацией на странице ВКонтакте.
39-летняя исполнительница представила себя в элегантном черном нижнем белье, состоящем из топа с глубоким декольте и стильных трусов.

Ольга Серябкина (Фото: ВКонтакте @seryabkina)

На снимке Ольга позирует, наклонившись к раковине и запечатлев себя в зеркале. Образ дополняют тапки в тон, а волосы собраны в аккуратный хвост, что придает ей свежий и современный вид.

Публикация вызвала бурную реакцию у поклонников, которые не скупились на комплименты и восторженные комментарии. Ольга продолжает вдохновлять своих фанатов не только музыкальным творчеством, но и смелыми модными решениями.

Напомним, что Ольга Серябкина — российская певица, автор песен и актриса. Она наиболее известна как участница популярной российской женской поп-группы «Серебро», которая заняла третье место на Евровидении 2007 года с песней «Song #1». После ухода из группы Ольга начала сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.

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#фото
#вконтакте
#серебро
#актриса
#волосы
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Алсу не смогла добиться для бывшего мужа Яна Абрамова запрета на выезд из России
26 марта 2025, 10:08

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Певица Алсу Сафина не сумела добиться для бывшего мужа Яна Абрамова ограничений в перемещении по миру. Чертановский районный суд не нашёл оснований для введения в отношении бизнесмена запрета на выезд из России.
Как стало известно из официального телеграм-канала объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы, артистка настаивала на необходимости установки ограничений на перемещения экс-супруга из-за его якобы финансовых задолженностей. Напомним, после 18 лет брака супруги развелись ещё летом 2024 года, однако до сих пор продолжают решать имущественные вопросы.

Абрамов пытался уладить финансовую сторону вопроса без привлечения судебных органов. Он предлагал бывшей жене 2,5 миллиарда рублей в качестве отступных. Однако Алсу настаивала на разделе всего совместно нажитого имущества, для чего и обратилась в суд. В удовлетворении иска певице было отказано.

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#суд
#супруги
#певица
#развод
#бизнесмен
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«Я себя ненавидела»: Анфиса Чехова рассказала о своих комплексах в молодости
Анфиса Чехова призналась, что ненавидела себя в молодости
26 марта 2025, 04:52

Анфиса Чехова (Фото: Telegram-канал @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ненавидела себя в молодости из-за пышной фигуры. Звезде пришлось через многое пройти, чтобы наконец-то принять свое тело и стать девушкой без комплексов.
«В 20-летнем возрасте я себя ненавидела. Мне казалось, что вообще зря меня мама родила. У меня были большие проблемы с самовосприятием, потому что я была полной, и в то время были стандарты 90-60-90. Сейчас уже допустимо женщине иметь разную комплекцию, а тогда в моде были очень молодые девушки. Меня не брали в институты, меня постоянно критиковали, меня увольняли с телевизионной работы из-за того, что я не подходила по телосложению», — поделилась Анфиса на звездном бранче в ресторане GRAND Урюк.

Несмотря на весь пройденный путь, Чехова все-таки решила похудеть. По ее признанию, теперь она чувствует себя уверенно и любит свое тело.

Как пишет Starhit, раньше Анфиса специально надевала облегающие наряды. Это было ее своеобразным вызовом общественности. Таким образом телезвезда пыталась заставить других считать себя привлекательной. Чехова заявила, что это была такая форма психологической защиты.

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#доброе телевидение
#звёзды
#похудение
#здоровье
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