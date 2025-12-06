От Москвы до Владивостока: Киркоров анонсировал масштабные гастроли

06 декабря 2025, 21:56

Филипп Киркоров вернётся с грандиозным туром по России спустя три года

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

На фестивале «Песня года» Филипп Киркоров в стильном парадном пиджаке за 435 тысяч рублей рассказал о планах на следующий год. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певец отметил, что по личным обстоятельствам вынужден был приостановить гастроли на три года, но теперь готов вернуться с большим туром.





«Я жду многого интересного от наступающего года — вдохновения, чтобы возобновить свою гастрольную деятельность, которую я прервал на три года в силу личных обстоятельств. Возвращение будет большое, грандиозное, начиная с концертов в Москве, и поехали по России до Владивостока, до Хабаровска», — поделился артист.