Все трое музыкальны, но один выбирает IT: Дибров рассказал о детях

12 декабря 2025, 20:25

Дмитрий Дибров рассказал, кем хотят стать его сыновья

Дмитрий и Полина Дибровы с детьми (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

После развода телеведущий Дмитрий Дибров полностью посвятил себя воспитанию сыновей. Об этом сообщает Super.





Сейчас на светских мероприятиях его часто сопровождают Илья, Фёдор и Александр. На открытии Большого Ледового театра Татьяны Навки Дибров рассказал о карьерных планах детей.



Выяснилось, что все трое обладают музыкальными способностями. При этом Фёдор не стремится к медийности.





«Федя — очень хороший музыкант, но он хочет быть айтишником. Это дальновидно, но он зря думает, что музыкальный талант не разъест его изнутри — разъест», — отметил телеведущий.