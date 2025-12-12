Все трое музыкальны, но один выбирает IT: Дибров рассказал о детях
Дмитрий Дибров рассказал, кем хотят стать его сыновья
После развода телеведущий Дмитрий Дибров полностью посвятил себя воспитанию сыновей. Об этом сообщает Super.
Сейчас на светских мероприятиях его часто сопровождают Илья, Фёдор и Александр. На открытии Большого Ледового театра Татьяны Навки Дибров рассказал о карьерных планах детей.
Выяснилось, что все трое обладают музыкальными способностями. При этом Фёдор не стремится к медийности.
«Федя — очень хороший музыкант, но он хочет быть айтишником. Это дальновидно, но он зря думает, что музыкальный талант не разъест его изнутри — разъест», — отметил телеведущий.Старший сын Александр уже делает первые шаги в телевизионной сфере, так что фамилия Диброва точно не затеряется в медийном пространстве.