Звезды, бар и скандальный шлейф: стало известно, как Аглая Тарасова отпраздновала 32-летие
Аглая Тарасова, ранее получившая условный срок по делу о контрабанде запрещённых веществ, не стала отказываться от светской жизни. Об этом сообщает Super.
18 апреля актриса устроила масштабную вечеринку в честь своего 32-летия в одном из московских баров. На празднике собрались представители киноиндустрии и светской тусовки.
Среди гостей были её мать Ксения Рапоппорт вместе с Юрием Колокольниковым, а также Павел Табаков, Софья Синицына и Кристина Асмус. Заглянули поздравить именинницу и Ида Галич, а также Анастасия Уколова, которую заметили в компании бывшего возлюбленного Тарасовой — Антона Филипенко.
По информации источников, вечеринка прошла в баре «Йося» в атмосферном, почти «ремарковском» стиле — гости общались у входа с бокалами в руках, а разошлись лишь глубокой ночью.
