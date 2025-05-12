Раскрыли дату и место похорон Нины Гребешковой

Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Экипаж»)
Заслуженную артистку России и вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на внучку актрисы Ольгу Худякову.
«Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать», — обратила внимание Ольга Худякова.
Отвечая на вопрос о причине кончины Нины Гребешковой, внучка звезды фильмов Леонида Гайдая уточнила, что артистка не болела. Причиной ухода из жизни Ольга Худякова назвала «возраст».
Напомним, что Нина Гребешкова скончалась 10 мая. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
Ранее ведущий «Радио 1» Алексей Кизенков поделился воспоминаниями о покойной жене Гайдая. Они встретились на съемочной площадке фильма режиссера Николая Лебедева «Фонограмма страсти».
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