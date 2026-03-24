«Все чаще путешестствую»: Николай Расторгуев о зарубежных курортах
ОСН: Николай Расторгуев любит путешествовать по России
Народный артист России Николай Расторгуев рассказал, что во время отпуска предпочитает путешествовать по стране и открывать для себя ее самые удаленные уголки.
Как пишет Общественная Служба Новостей, по словам солиста группы «Любэ», ему особенно нравятся Алтай, Дальний Восток и другие российские регионы. Певец отметил, что многие выбирают отдых за границей, не замечая, сколько красивых мест есть в России.
«Но я все чаще теперь путешествую по московской области, здесь тоже много чего интересного», — сказал Расторгуев.
Он подчеркнул, что даже в селе Троицкое в Мытищах, где он живет, можно любоваться живописными видами, особенно в конце весны и начале осени. Исполнитель добавил, что одним из его любимых мест в МО остается Клязьминское водохранилище с красивой набережной. Вместе с тем собеседник отметил, что бывал на зарубежных курортах не раз, однако особого впечатления они на него не произвели.