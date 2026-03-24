«Все чаще путешестствую»: Николай Расторгуев о зарубежных курортах

24 марта 2026, 16:57

ОСН: Николай Расторгуев любит путешествовать по России

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Николай Расторгуев рассказал, что во время отпуска предпочитает путешествовать по стране и открывать для себя ее самые удаленные уголки.





Как пишет Общественная Служба Новостей, по словам солиста группы «Любэ», ему особенно нравятся Алтай, Дальний Восток и другие российские регионы. Певец отметил, что многие выбирают отдых за границей, не замечая, сколько красивых мест есть в России.





«Но я все чаще теперь путешествую по московской области, здесь тоже много чего интересного», — сказал Расторгуев.