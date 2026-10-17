От творческого дуэта к любви: NЮ заподозрили в новом романе

17 октября 2026, 14:53

NЮ закрутил роман с певицей Катей Чепик

Юрий Николаенко (Фото: Instagram* / @nikolaenko_a.d.c)

Солист группы NЮ Юрий Николаенко, предположительно, состоит в романтических отношениях с певицей Катей Чепик. Пару заметили возле музыкальной студии, куда артисты приехали записывать совместный дуэт. Судя по поведению исполнителей, их связывает не только работа: они держались за руки, перешёптывались и фотографировали друг друга.