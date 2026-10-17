От творческого дуэта к любви: NЮ заподозрили в новом романе
Солист группы NЮ Юрий Николаенко, предположительно, состоит в романтических отношениях с певицей Катей Чепик. Пару заметили возле музыкальной студии, куда артисты приехали записывать совместный дуэт. Судя по поведению исполнителей, их связывает не только работа: они держались за руки, перешёптывались и фотографировали друг друга.
Как рассказал источник «СтарХита», знакомство началось после одного из концертов NЮ, на котором Катя выступала в качестве гостьи. Позже общение продолжилось в социальных сетях и постепенно переросло во взаимную симпатию.
Обсуждая творческие вопросы, артисты стали чаще видеться, и со временем между ними, по словам инсайдера, завязался роман. Источник также отметил, что Кате близок характер и настроение Юрия. По информации издания, Николаенко и Чепик вместе уже несколько месяцев.
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