Отар Кушанашвили не смог простить обиды первой жене: «Выставили меня на улицу, лишили общения с сыном»

Отар Кушанашвили (Фото: ВКонтакте @o.kushanashvili)
Несмотря на богатую историю личной жизни и множество наследников, Отар Кушанашвили был женат всего один раз. Однако этот опыт стал для шоумена травмирующим, поэтому теперь он и слышать не желает о заключении нового брака.
Но в прошлом году телезвезда всё же сделал исключение. Он женился на Ольге Орловой, с которой много лет жил в гражданском браке. Однако роспись была вынужденной, поскольку с лета 2024 года Кушанашвили борется с онкологией, а в больницу пускают только близких родственников.
Артисту удалось уйти в ремиссию, но осенью его ждёт ещё одна серьёзная операция. Сейчас же 54-летний Кушанашвили продолжает сниматься: он ведёт любимую передачу «КАКОВО?!», в которой открыто излагает мнение о событиях в мире, а также даёт многочисленные интервью и приходит на шоу.
Недавно Кушанашвили побеседовал с экспертом по семейно-родовым сценариям Кристиной Задорой и вспомнил свою первую законную жену, с которой разошёлся на крайне неприятной ноте. Мужчина до сих пор в обиде на женщину, поскольку не может простить ей, что бросила его в трудную минуту.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Артисту удалось уйти в ремиссию, но осенью его ждёт ещё одна серьёзная операция. Сейчас же 54-летний Кушанашвили продолжает сниматься: он ведёт любимую передачу «КАКОВО?!», в которой открыто излагает мнение о событиях в мире, а также даёт многочисленные интервью и приходит на шоу.
Недавно Кушанашвили побеседовал с экспертом по семейно-родовым сценариям Кристиной Задорой и вспомнил свою первую законную жену, с которой разошёлся на крайне неприятной ноте. Мужчина до сих пор в обиде на женщину, поскольку не может простить ей, что бросила его в трудную минуту.
«Я был женат один раз официально, на Марии Екимовой. Чтобы я еще раз пошел слушать марш Мендельсона, чтобы я еще раз поставил эту закорючку… Я искренне скажу вам: я очень обижен на то, как они обошлись со мной. Они выставили меня на улицу при первых сложностях, которые у меня начались в 2002 году: тогда у меня денег стало меньше, я потерял работу. И ни поддержки, ничего! Я уехал в Москву, снял квартирку, но я был такой злой. Мария Екимова, я удушу тебя при встрече! Я чуть не сдох, когда они меня выгнали. Я был одинок. Я запомнил это на всю жизнь», – заявил Отар.Однако больше по шоумену ударило не расставание, а невозможность видеть сына.
«Одним из наказаний для меня, человека, который оказался в её глазах недостойным звания её мужа, было то, что они лишили меня общения с сыном. Федь, я тебя жду, я к тебе открыт! Я тебя очень, Федя, жду, очень-очень-очень-очень! И готов ждать бесконечно, пока не увижу тебя, не обниму», – обратился к наследнику телеведущий.Напомним, что помимо Фёдора у журналиста есть ещё восемь детей от разных женщин – шесть сыновей и три дочери. Отар с гордостью говорит о своих детях и считает продолжение рода смыслом своей жизни.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова