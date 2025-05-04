«Сомневаюсь в его искренности»: Кушанашвили высказался о раскаянии Моргенштерна*

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)
Минувшей зимой рэпер Моргенштерн* попал в рехаб, куда его привела зависимость от наркотических веществ. Журналист Отар Кушанашвили высказался о раскаянии артиста.
По словам шоумена, Моргенштерн* действительно мог встать на путь исправления, а первым шагом к признанию проблемы зависимости стало заявление музыканта о контракте с дьяволом.
При этом Кушанашвили возмутила критика общественности, обрушившаяся на Моргенштерна*, который отправил почти 12,5 миллионов рублей пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».
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«Давайте перестанем подтрунивать, если он искренне это сказал. Он говорит: „Ради успеха, популярности я продал душу дьяволу“. Если так считает, я оговариваюсь, если это искренне, то, значит, какая-то рефлексия происходит в организме у парня, если ему действительно плохо и он нуждается в лечении, а он в рехабе, я желаю ему выздоровления. Но знание того, что собой являют артисты, к сожалению, лишает меня уверенности в его искренности», – заявил Кушанашвили в ролике на своём YouTube-канале.Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)
При этом Кушанашвили возмутила критика общественности, обрушившаяся на Моргенштерна*, который отправил почти 12,5 миллионов рублей пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».
«Если даже он исходил из прагматичных соображений, что это поможет сократить расстояние, отделяющее его от родины, если он сделал это с претензией на то, чтобы понравиться всем – от Мизулиной до Дмитрия Пескова и другим властьимущим, если это было даже сделано с коммерческим уклоном, якобы потом заработаю больше и поймаю рыбку в мутной воде, вам-то какое дело? Вы хоть что-нибудь сделали? Пиар не может быть априори моральным. Он жил с врожденным отсутствием чувства морали. И Моргенштерн такой. Он понимает: сейчас самое время напомнить о себе. Пусть. Но люди-то получили деньги, а вы им послали. Зачем тогда на этого парня обрушились?», – с негодованием обратился к людям журналист.Напомним, что артист, проживающий за рубежом, помог 12 семьям, перечислив им более четырёх миллионов рублей. Также он посодействовал в вознаграждении героев, спасавших жизни. Так, 59 врачам он перевёл 5,9 миллиона рублей, ещё 230 тысяч были направлены четырём больницам для закупки оборудования, а юным сотрудникам, помогавшим в эвакуации посетителей, досталось по миллиону рублей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова