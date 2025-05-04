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«Сомневаюсь в его искренности»: Кушанашвили высказался о раскаянии Моргенштерна*

Отар Кушанашвили сомневается в искренности раскаяния Моргенштерна*
Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

Минувшей зимой рэпер Моргенштерн* попал в рехаб, куда его привела зависимость от наркотических веществ. Журналист Отар Кушанашвили высказался о раскаянии артиста.
По словам шоумена, Моргенштерн* действительно мог встать на путь исправления, а первым шагом к признанию проблемы зависимости стало заявление музыканта о контракте с дьяволом.

«Давайте перестанем подтрунивать, если он искренне это сказал. Он говорит: „Ради успеха, популярности я продал душу дьяволу“. Если так считает, я оговариваюсь, если это искренне, то, значит, какая-то рефлексия происходит в организме у парня, если ему действительно плохо и он нуждается в лечении, а он в рехабе, я желаю ему выздоровления. Но знание того, что собой являют артисты, к сожалению, лишает меня уверенности в его искренности», – заявил Кушанашвили в ролике на своём YouTube-канале.
Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

При этом Кушанашвили возмутила критика общественности, обрушившаяся на Моргенштерна*, который отправил почти 12,5 миллионов рублей пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».

«Если даже он исходил из прагматичных соображений, что это поможет сократить расстояние, отделяющее его от родины, если он сделал это с претензией на то, чтобы понравиться всем – от Мизулиной до Дмитрия Пескова и другим властьимущим, если это было даже сделано с коммерческим уклоном, якобы потом заработаю больше и поймаю рыбку в мутной воде, вам-то какое дело? Вы хоть что-нибудь сделали? Пиар не может быть априори моральным. Он жил с врожденным отсутствием чувства морали. И Моргенштерн такой. Он понимает: сейчас самое время напомнить о себе. Пусть. Но люди-то получили деньги, а вы им послали. Зачем тогда на этого парня обрушились?», – с негодованием обратился к людям журналист.
Напомним, что артист, проживающий за рубежом, помог 12 семьям, перечислив им более четырёх миллионов рублей. Также он посодействовал в вознаграждении героев, спасавших жизни. Так, 59 врачам он перевёл 5,9 миллиона рублей, ещё 230 тысяч были направлены четырём больницам для закупки оборудования, а юным сотрудникам, помогавшим в эвакуации посетителей, досталось по миллиону рублей.

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«Не эскортница, но за дорогу дам»: последняя возлюбленная Паши Техника слила провокационные видео его бывшей жены
Последняя возлюбленная Паши Техника слила в Сеть видео его бывшей жены
04 мая 2025, 11:12

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Последняя возлюбленная рэпера Паши Техника, эскортница Кристина Лекси, слила в Сеть видео его бывшей жены и матери единственного сына Евы Карицкой.
На представленных роликах бывшая супруга Техника представлена в неадекватном состоянии. Вероятно, в эти моменты она находилась в алкогольном или наркотическом опьянении.

Также на одном из видео Карицкая и Техник ругаются. Мать единственного ребёнка рэпера набросилась на супруга с многочисленными обвинениями и оскорблениями.

«Вот это ценности. Главное не эскортница, но за дорогу дам», – написала Лекси в личном блоге.
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*запрещён в РФ
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«Он может одним словом поставить меня на место»: Сати Казанова рассказала о ссорах с мужем-итальянцем
Сати Казанова рассказала о ссорах с супругом-итальянцем
04 мая 2025, 10:55

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)

Сати Казанова уже восемь лет счастлива в браке с фотографом Стефано Тиоццо. Несмотря на кажущуюся идиллию в семье, певица не скрывает, что у них случаются ссоры.
Однако мужчине всегда удаётся усмирить пылкий нрав бывшей солистки группы «Фабрика».

«У Стефана есть такое классное мужское качество: он может просто одним словом, а порой и взглядом так поставить меня на место и так мне дать понять, что я перегнула или вышла из берегов, что как-то меня сразу присмиряет», – рассказала певица Светлане Бондарчук в её YouTube-шоу «Света вокруг света».
Казанова призналась, что в таких ситуациях всегда готова идти на примирение. Сначала певица внутренне раскаивается, а затем предлагает супругу всё спокойно обсудить.

За годы брака артистка научилась не закатывать мужу сцены ревности. Сейчас Сати уже полностью уверена в себе и своём избраннике.

Напомним, что в октябре прошлого года Казанова и Тиоццо впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они тщательно скрывают от общественности.

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*запрещён в РФ
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#конфликт
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«Иногда полезно соскучиться»: Ксения Бородина задумалась о гостевом браке
Ксения Бородина описала плюсы и минусы гостевого брака
04 мая 2025, 10:43

Ксения Бородина (Фото: Телеграм @borodylia0803)

Актриса и телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков готовятся к свадьбе. Пара часто путешествует вместе и делится с подписчиками кадрами весёлого совместного времяпровождения, но недавно теледива вдруг заговорила о гостевом браке.
Для поклонников и подписчиков это стало неожиданностью. Ксения признаёт, что у такой формы семейных отношений есть как свои плюсы, так и минусы. Она вспомнила, например, режиссёра Тима Бертона и актрису Хелен Бонем Картер.

«Например Хелена Бонем Картер и Тим Бертон 13 лет прожили в соседних домах, в итоге, правда, расстались. С одной стороны, полезно иногда соскучиться друг по другу, с другой — все-таки общий быт объединяет», — поделилась Бородина в социальной сети.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни считают гостевой брак вполне допустимым и даже способствующим долгим и гармоничным семейным отношениям, а другие полагают, что такая семья — ненастоящая, пара должна вместе, под одной крышей переживать все радости и горести.

«Если жить врозь, зачем вообще замуж выходить? Вряд ли это про близость и искренность, скорее больше про цели и расчет», — написал один из подписчиков.

Другие считают, что всё это — очень индивидуально, каждая пара сама должна решить, какой тип отношений и сосуществования ей наиболее подходит.

«Если обоим важны границы и личное пространство, почему бы и нет. Главное — чтобы любили друг друга», — считают сторонники гостевого брака.

Сама Ксения считает, что наконец встретила искреннего мужчину. Этот брак у неё будет уже третьим, так что телеведущей есть с чем сравнивать. Бородина говорит, что Николай не лепит из себя то, чем не является. Он уже год терпит всё, что про него пишут и говорят, но не обращает на это внимания и продолжает двигаться дальше. А это не может не вызывать уважения, заключила Ксения.

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#семья
#лагеря
#брак
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Блогер Амиран Сардаров задолжал ФНС почти полмиллиона рублей
04 мая 2025, 05:24

Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)

Видеоблогер Амиран Сардаров, более известный как создатель YouTube-канала «Дневник Хача», задолжал налоговой службе почти 500 тысяч рублей по своему ИП. Об этом сообщает ТАСС.
«Сумма недоимки Федеральной налоговой службой по ИНН индивидуального предпринимателя Сардарова Амирана составляет 491 тыс. 489 рублей», — передает агентство.

На данный момент YouTube-канал «Дневник Хача» имеет на своем счету порядка 5,7 миллионов подписчиков. Помимо блоггерства, Сардаров участвовал в телевизионных шоу и снимался в фильмах.

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«Никак не участвует в ее жизни»: экс-супруга Павла Мамаева утверждает, что футболист не помогает их дочери

София Ротару может лишиться денег за проданную квартиру в центре Москвы
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#фнс
#ип
#налоги
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«Никак не участвует в ее жизни»: экс-супруга Павла Мамаева утверждает, что футболист не помогает их дочери
Алана Мамаева: Павел никак не участвует в жизни дочери Алисы
04 мая 2025, 05:02

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)

Развод Аланы и Павла Мамаевых сопровождался многочисленными скандалами. По признанию девушки, футболист никак не помогает их дочери Алисе. Из-за этого экс-супруги находятся в постоянных спорах, доходящих до суда.
«Я уже много раз говорила, он не участвует в ее жизни ни физически, ни морально, никак. Карты я детям открыла еще в том году, очень удобно. Кстати, каждый раз когда я лечу с детьми в отпуск или планируется организация дня рождения, то выхожу на связь с адвокатами и предлагаю поучаствовать, но это никому не интересно! А потом удивление, почему ребенок общаться не хочет, и обвинения, что мать плохая», — цитирует модель Starhit.

К тому же Павел не платит алименты и не делит расходы на Алису. При этом несмотря на обвинения Аланы, сам футболист тоже пытается получить деньги с бывшей жены. Еще в прошлом году спортсмен через суд хотел взыскать с модели 10 миллионов рублей. Как утверждал сам Павел, на эту сумму Алана обогатилась еще во время их совместной жизни. Тогда Мамаев сам перевел эти деньги модели.

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Суд не встал на сторону спортсмена. Алана же предсказала последующую апелляцию из-за такого решения.

Модель развелась с Павлом еще в 2021 году. С того времени конфликт между экс-супругами продолжается. За это время Мамаев успел жениться. Его новой возлюбленной стала Надежда Санько, с которой у него появился общий ребенок.

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