«Очень важный человек»: Елена Борщева трогательно высказалась о Светлане Масляковой
Елена Борщева назвала смерть Светланы Масляковой большой утратой
Звезда КВН Елена Борщева прокомментировала смерть режиссера программы Светланы Масляковой, назвав ее уход большой утратой для клуба.
В беседе с NEWS.ru Борщева отметила, что Светлана Маслякова долгие годы оставалась одним из ключевых людей КВН, несмотря на то что редко появлялась в центре внимания.
«Светлана была режиссером программы КВН и всегда присутствовала на всех генеральных репетициях, была на съемках за пультом. Невидимый, но очень важный человек в клубе. Конечно, мы всегда знали, что от нее очень много зависит: от ее видения, от ее решений», — поделилась артистка.По словам Борщевой, Светлана и Александр Масляков были неразрывно связаны не только семейными отношениями, но и общей работой над КВН.
«Очень большая утрата. Вслед за мужем она ушла достаточно быстро. Они всегда были вместе не только дома, но и на работе. Они оба были друг для друга большой поддержкой», — добавила она.