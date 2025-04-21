Отар Кушанашвили раскритиковал Филиппа Киркорова за высокомерие

Отар Кушанашвили (Фото: ВКонтакте @o.kushanashvili)
Телеведущий Отар Кушанашвили, недавно победивший рак, выразил недовольство поведением поп-короля Филиппа Киркорова во время новогодней программы. Несмотря на поддержку многих звезд, которые оказали Отару финансовую помощь в его борьбе с тяжелым диагнозом, Киркоров и еще один артист остались сидеть, когда весь зал встал, чтобы поддержать телеведущего. Об этом пишет «StarHit».
Кушанашвили рассказал о том, как он был тронут реакцией зрителей на его появление.
Однако Отар был разочарован тем, что Филипп Киркоров и Артемий Лебедев не поддержали его.
Он добавил, что, несмотря на конфликты с некоторыми артистами в прошлом, они проявили понимание и поддержку в трудные времена. Кушанашвили также поделился своими мыслями о высокомерии Киркорова.
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«Я приехал на новогоднюю программу, весь зал встал еще до того, как я заговорил. Раздаются крики: "Отар, мы любим тебя!" Все встают: Глюкоза, Полина Гагарина, Анна Седокова и многие другие. Я понимаю, что стал символом борьбы за себя», — отметил он.
Однако Отар был разочарован тем, что Филипп Киркоров и Артемий Лебедев не поддержали его.
«Единственные два человека, которые не встали — Филипп Киркоров и Артемий Лебедев», — подчеркнул телеведущий.
Он добавил, что, несмотря на конфликты с некоторыми артистами в прошлом, они проявили понимание и поддержку в трудные времена. Кушанашвили также поделился своими мыслями о высокомерии Киркорова.
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Дарья Осипова