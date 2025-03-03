«Я не хочу»: Настасья Самбурская раскрыла свое отношение к созданию семьи

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)
Настасья Самбурская в 2024 году получила предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. Артистка рассказала, почему так и не вышла замуж, в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Так, Самбурская заявила, что передумала выходить замуж и рассталась со своим молодым человеком, так как не захотела прерывать карьеру.
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«Я получила предложение выйти замуж в конце лета. Я думала, что хочу семью, готова рожать детей и прочее. Получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения. Но я понимаю, что не могу, я не хочу. Я сейчас очень долгий путь выстраивала и не готова отказаться в пользу семьи от своего творчества. Потому что мне надо рожать», — призналась Самбурская.Однако она отметила, что не исключает возможности заморозить яйцеклетку для того, чтобы когда-нибудь все-таки родить ребенка.
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Элина Позднякова