«Отдать маму за картошку»: Викторию Боню возмутила дочь, предложившая ей стать содержанкой

17 июля 2025, 21:49

Викторию Боню возмутила собственная дочь

Анджелина Смерфит и Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня очень часто спорит со своей дочерью-подростком Анджелиной. В недавнем споре, который модель опубликовала в своём блоге, её дочь заявила, что хочет улететь в Дубай, чтобы поесть крылышки с картошкой в местном заведении.





13-летняя Анджелина около года жила с отцом, миллионером Алексом Смерфитом. Но не так давно девочка переехала к матери, и они проводят время в Москве. Наследница Виктории накануне потребовала у матери поесть любимые блюда в дубайском заведении. Боня посчитала, в какую сумму им обойдётся полёт в Арабские Эмираты, и заявила дочери, что это нецелесообразно.



Анджелина заявила, что её маме нужно найти «sugar daddy» — богатого взрослого мужчину, который будет её обеспечивать.

«То есть ты готова маму отдать sugar daddy на неделю, чтобы поесть картошку? Ты серьёзно? Скажи, что это шутка хотя бы», — изумилась Виктория.