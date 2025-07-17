Режиссёр Никита Михалков вышел в свет, прервав временное затворничество
79-летний режиссёр Никита Михалков посетил IX фестиваль кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, впервые за долгое время оказавшись на публике. Об этом сообщает Woman.ru.
Для Михалкова и всех любителей авторского кино данное мероприятие стало важным событием. Отмечается, что в рамках фестиваля состоялся премьерный показ документального фильма «Никита Михалков. Метод». Кинорежиссёр Вера Водынски расскажет в своей ленте о творческом пути самого Никиты Сергеевича.
Михалков, выйдя на сцену для торжественного слова, признался, что ещё не видел картину, хоть съёмки и затянулись на три года. Режиссёр заявил, что снимающие его документалисты будто бы «стали частью его повседневной жизни», а сам он их давно перестал замечать.
Михалков сообщил, что из-за доверия к создателям фильма он и приехал на фестиваль. Он выразил надежду, что фильм не разочарует зрителя.
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