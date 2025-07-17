Режиссёр Никита Михалков вышел в свет, прервав временное затворничество

17 июля 2025, 20:56

Режиссёр Никита Михалков посетил важное мероприятие

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

79-летний режиссёр Никита Михалков посетил IX фестиваль кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, впервые за долгое время оказавшись на публике. Об этом сообщает Woman.ru.