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«Стараемся быть оптимистами»: Трусова показала кадры романтичной прогулки с Игнатовым

Фигуристка Трусова поделилась романтичными кадрами с прогулки с мужем
Макар Игнатов и Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Фигуристка Александра Трусова порадовала фанатов серией фотографий с городской прогулки. На снимках они вместе с супругом Макаром Игнатовым идут по улицам, держась за руки.



Кадры спортсменка опубликовала в своём Телеграм-канале. Пара подобрала светлые наряды в едином стиле, поэтому образы получились лёгкими и гармоничными.

Макар Игнатов и Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)
«Мы с Макаром стараемся быть оптимистами, поэтому мы не промотались весь вечер по делам, а наконец‑то провели время вдвоём. В последний месяц такая роскошь доступна нам нечасто… Ещё и поужинать вдвоём сходили. Чем не романтический вечер?» — подписала пост спортсменка.
Напомним, Александра и Макар поженились 17 августа 2024 года в Подмосковье. Многие считали фигуристов слишком молодыми для заключения брачных уз. Однако сами они подчёркивали, что осознанно подошли к этому шагу и не видят смысла в отношениях без официального подтверждения намерений. Спустя год после свадьбы у пары появился сын Михаил.
Александр Огарёв

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