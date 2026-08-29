«Стараемся быть оптимистами»: Трусова показала кадры романтичной прогулки с Игнатовым
Фигуристка Трусова поделилась романтичными кадрами с прогулки с мужем
Фигуристка Александра Трусова порадовала фанатов серией фотографий с городской прогулки. На снимках они вместе с супругом Макаром Игнатовым идут по улицам, держась за руки.
Кадры спортсменка опубликовала в своём Телеграм-канале. Пара подобрала светлые наряды в едином стиле, поэтому образы получились лёгкими и гармоничными.
«Мы с Макаром стараемся быть оптимистами, поэтому мы не промотались весь вечер по делам, а наконец‑то провели время вдвоём. В последний месяц такая роскошь доступна нам нечасто… Ещё и поужинать вдвоём сходили. Чем не романтический вечер?» — подписала пост спортсменка.Напомним, Александра и Макар поженились 17 августа 2024 года в Подмосковье. Многие считали фигуристов слишком молодыми для заключения брачных уз. Однако сами они подчёркивали, что осознанно подошли к этому шагу и не видят смысла в отношениях без официального подтверждения намерений. Спустя год после свадьбы у пары появился сын Михаил.