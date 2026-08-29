«Стараемся быть оптимистами»: Трусова показала кадры романтичной прогулки с Игнатовым

29 августа 2026, 01:49

Фигуристка Трусова поделилась романтичными кадрами с прогулки с мужем

Макар Игнатов и Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Фигуристка Александра Трусова порадовала фанатов серией фотографий с городской прогулки. На снимках они вместе с супругом Макаром Игнатовым идут по улицам, держась за руки.





Кадры спортсменка опубликовала в своём Телеграм-канале. Пара подобрала светлые наряды в едином стиле, поэтому образы получились лёгкими и гармоничными.

Макар Игнатов и Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

«Мы с Макаром стараемся быть оптимистами, поэтому мы не промотались весь вечер по делам, а наконец‑то провели время вдвоём. В последний месяц такая роскошь доступна нам нечасто… Ещё и поужинать вдвоём сходили. Чем не романтический вечер?» — подписала пост спортсменка.