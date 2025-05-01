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Отдыхающая в Эмиратах сестра Жанны Фриске обратилась к матери по особенному поводу

Наталья Фриске поздравила маму с днем рождения
Наталья Фриске с мамой (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)

Наталья Фриске с мамой (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поздравила маму с днем рождения. Артистка сожалеет, что ее близкий человек остался один в такой день.
Сегодня мама певицы, Ольга Копылова, отмечает 73-летие. Именинницу трогательно поздравила ее младшая дочь Наталья. Исполнительница поделилась видео, на котором мелькают фото с родительницей.

В поздравление вошли и архивные кадры. На них Копылова вместе с обеими дочерьми, а еще с внуком Платоном, сыном Жанны.

«Спасибо за всю ту любовь, которую ты даришь, за заботу, которая согревает душу, и за поддержку, без которой так сложно идти по жизни. Ты — мой светлый путеводитель, и каждое мгновение с тобой — это бесценный дар!» — откровенничала Наталья в личном блоге.

Наталья и Жанна Фриске с мамой (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)


Фриске пожелала Ольге здоровья и долгих лет жизни, а еще отметила, что она заслуживает лишь самого лучшего. Экс-солистка музыкального коллектива «Блестящие» уточнила, что не смогла быть рядом с мамой в ее праздник. Наталья вместе с дочерью Луной и отцом Владимиром Борисовичем пребывают на курорте в Дубае.

«Я уже заказала ей букет цветов. Скучаем очень сильно по мамуле. Потихоньку ее подготавливаю, что отдыхать в следующий раз полетим вместе. Она отнекивается как обычно, но у меня есть еще пару месяцев для уговоров», — призналась певица.

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«Все как бы попроще»: Егор Крид не станет жениться на девушке, которая родит ему ребенка
Крид заявил, что не считает обязательным жениться на родившей ему ребенка даме
01 мая 2025, 16:55

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Певец Егор Крид во время стрима порассуждал об отношениях, браке и детях. Он заявил, что не считает нужным жениться на даме, которая родит ему малыша. Потом в соцсетях артист отметил, что его слова вырвали из контекста.
В Сети завирусился отрывок из прямого эфира Крида. Со слов певца, беременность не означает, что девушка сразу получит предложение о браке. Он уточнил, что без штампа в паспорте в дальнейшем, если отношения не заладятся, легче разойтись.

«Ну вот сделали вы ребенка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком. Если вы не женаты, то все как бы попроще», — признался исполнитель хита «Будильник».

Из-за того, что многие фанаты поняли Егора неверно и стали критиковать, певец решил еще раз поднять эту тему уже после эфира. Он подчеркнул, что его ночные мысли «перевернули».

«Вырвать из контекста — сделать новость. Они схавают», — написал Крид в соцсетях.

Еще Егор высказался о недоброжелателях после этой ситуации. Со слов певца, его критикуют уже долгое время, но из-за этого он становится лишь сильнее.

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Ведущая ток-шоу на сексуальную тематику Елена Ханга живет на скромную пенсию: как сложилась жизнь журналистки, ставшей мамой в 39?
01 мая 2025, 15:30

Елена Ханга (Фото: РИАА Новости/Екатерина Чеснокова)

Журналистка Елена Ханга недавно стала членом жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.
Каково её нынешнее положение, сколько составляет её пенсия и что известно о её личной жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и образование

Елена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве. В детстве, как и её мать, она занималась теннисом и играла за ЦСКА. В 1984 году Елена окончила факультет журналистики МГУ и продолжила обучение, стажируясь в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах.

Карьера в журналистике

После окончания МГУ Ханга начала свою карьеру в газете «Московские новости». Она была одной из немногих журналистов, присутствовавших на встрече президента СССР Михаила Горбачева и американского лидера Рональда Рейгана в Вашингтоне.

В 1987 году она по обмену стажировалась в Бостоне в газете Christian Science Monitor, а затем вернулась в Москву. В 1989 году по приглашению Фонда Рокфеллера уехала в США, где прожила до 1997 года, после чего вернулась в Россию.

Личная жизнь

Елена Ханга — дочь Абдула Кассим Ханги, премьер-министра Занзибара, который подвергся репрессиям и погиб в тюрьме. После его смерти Елена столкнулась с проблемами, связанными с наследством, когда её сводный брат присвоил себе имущество, которое ей должно было достаться.

Ханга замужем за Игорем Минтусовым, председателем совета директоров Центра политического консультирования. В 2001 году, когда журналистке было 39 лет, у них родилась дочь Елизавета-Анна, названная в честь тренера по теннису Анны Дмитриевой.

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Телевизионная карьера

Елена Ханга стала известной в 1980-е годы, играя за «Сборную мира» в КВН. После стажировки в США её пригласили работать на программу «Взгляд» на НТВ. С 1996 года она начала делать спортивные репортажи, а с 1997 года стала ведущей программы «Про это», первого на российском ТВ ток-шоу на сексуальную тематику.

В 2000 году она освещала летнюю Олимпиаду в Сиднее. Последняя постоянная программа с её участием на НТВ была закрыта в 2006 году. С 2009 года Ханга работала на канале Russia Today, где вела различные ток-шоу.

Современные проекты

В настоящее время Елена Ханга занимается проектом для YouTube под названием «ХАНГость», где она беседует со звездами и известными личностями из мира культуры и искусства.

В 2022 году она стала ведущей передачи «Просто такая генетика». В конце февраля 2024 года Ханга выступила в качестве члена жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.

Пенсия и финансовые реалии

По данным «‎KP.RU», размер пенсии Елены Ханги составляет 17 тысяч рублей. В 2020 году она сообщала о пенсии в размере 23 тысяч рублей и отмечала, что не может позволить себе дорогие вещи, а карманных денег у неё меньше, чем у дочери.

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«Не стыдно, как мужику?»: Бородин обратился к Козловскому после заявления о его покровителе
Виталий Бородин призвал Козловского обозначить свою позицию
01 мая 2025, 15:23

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к артисту Даниле Козловскому в личном Teлеграм-канале. Он осудил звезду за то, что он «прячется за юбкой», и призвал открыто высказать свою позицию.
После двухлетнего перерыва актер собирается вернуться на сцену. О предстоящем концерте он рассказал после того, как картину с его участием показали по Первому каналу. Теперь в Интернете активно обсуждают то, что Козловский полноценно возвращается после «отмены». На эту тему высказалась и журналистка Ксения Собчак. Она считает, что ему помог покровитель или даже покровительница.

В своих соцсетях Бородин поблагодарил Собчак за то, что она одна из немногих раскрыла, по его мнению, правду. Он согласился с тем, что Данила правда ходил в «высокие кабинеты». Виталий уверен, что это помогло актеру и выиграть суд с ним.

«Козловский, неужели тебе самому не стыдно, как мужику? <…> Мы прекрасно понимаем, что твоя позиция не сходится с позицией нашего государства. А теперь ты прячешься за юбку женщины. Неужели тебе не стыдно? Признайся уже наконец! Народ все равно тебя никогда не поймет», — выразил свое мнение глава ФПБК.

Еще Бородин призвал Данилу рассказать, как именно он просил покровителей ему помочь и что им рассказывал.

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Орбакайте может остаться без элитной недвижимости в Юрмале после запрета на въезд в Латвию
Орбакайте может лишиться квартиры в элитном районе Юрмалы
01 мая 2025, 15:07

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы после запрета властей Латвии на въезд в страну. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что у певицы в Юрмале имеется трёхкомнатная квартира площадью 100 метров, которая перешла ей от Бориса Моисеева. В своё время артист переписал недвижимость в знаменитом доме «Ривьера» на дочь Аллы Пугачёвой. Там же имеют квартиры и других российские знаменитости.

Предварительно сообщается, что жильё Орбакайте может быть арестовано. Цена квартиры, по оценкам специалистов, достигает 30 миллионов рублей.

Помимо недвижимости в Латвии, у артистки также есть две квартиры в московском ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Орбакайте пыталась в краткие сроки продать их за 400 миллионов рублей, но ей не удалось найти покупателей.

Кроме того, после решения властей Латвии Орбакайте осталась без концерта в Юрмале, запланированного на 1 июня. Из-за этого артиста лишилась примерно 5-10 миллионов рублей.

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Киркоров попал в новый скандал: артисту грозит крупный штраф после празднования дня рождения
Киркорову грозит штраф за салют в честь дня рождения
01 мая 2025, 15:04

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филиппу Киркорову может грозить штраф за салют в честь дня рождения.
Певец отметил 58-летие в загородном доме. В соцсетях распространились многочисленные кадры салюта, прогремевшего в Красногорске. Выяснилось, что пиротехника запускалась в честь Киркорова. Россияне удивлены масштабами зрелища.

«Бахало у нас на уровне 12 этажа. Наблюдал весь город, за 5 километров было видно», – пишут пользователи Сети.
Местные жители теперь призывают ввести запрет на салюты в Москве и области.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с KP.ru заявил, что в настоящее время такой запрет не действует, но салюты необходимо согласовывать.

«Если мероприятие было согласовано, а в этом у меня нет сомнений, то Киркорова совершенно точно не привлекут к ответственности. Если же салют был нелегальным, то певцу грозит штраф 5 тысяч рублей, а фирме, оказавшей услугу, — 500 тысяч», – отметил юрист.
Сам Киркоров пока не комментировал ситуацию.

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