Отдыхающая в Эмиратах сестра Жанны Фриске обратилась к матери по особенному поводу

Наталья Фриске с мамой (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поздравила маму с днем рождения. Артистка сожалеет, что ее близкий человек остался один в такой день.
Сегодня мама певицы, Ольга Копылова, отмечает 73-летие. Именинницу трогательно поздравила ее младшая дочь Наталья. Исполнительница поделилась видео, на котором мелькают фото с родительницей.
В поздравление вошли и архивные кадры. На них Копылова вместе с обеими дочерьми, а еще с внуком Платоном, сыном Жанны.
Наталья и Жанна Фриске с мамой (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)
Фриске пожелала Ольге здоровья и долгих лет жизни, а еще отметила, что она заслуживает лишь самого лучшего. Экс-солистка музыкального коллектива «Блестящие» уточнила, что не смогла быть рядом с мамой в ее праздник. Наталья вместе с дочерью Луной и отцом Владимиром Борисовичем пребывают на курорте в Дубае.
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В поздравление вошли и архивные кадры. На них Копылова вместе с обеими дочерьми, а еще с внуком Платоном, сыном Жанны.
«Спасибо за всю ту любовь, которую ты даришь, за заботу, которая согревает душу, и за поддержку, без которой так сложно идти по жизни. Ты — мой светлый путеводитель, и каждое мгновение с тобой — это бесценный дар!» — откровенничала Наталья в личном блоге.
Наталья и Жанна Фриске с мамой (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)
Фриске пожелала Ольге здоровья и долгих лет жизни, а еще отметила, что она заслуживает лишь самого лучшего. Экс-солистка музыкального коллектива «Блестящие» уточнила, что не смогла быть рядом с мамой в ее праздник. Наталья вместе с дочерью Луной и отцом Владимиром Борисовичем пребывают на курорте в Дубае.
«Я уже заказала ей букет цветов. Скучаем очень сильно по мамуле. Потихоньку ее подготавливаю, что отдыхать в следующий раз полетим вместе. Она отнекивается как обычно, но у меня есть еще пару месяцев для уговоров», — призналась певица.
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Ольга Енгалычева