Рэпер Баста удивил поклонников новой фигурой после похудения

Баста (Василий Вакуленко) (Фото: Инстаграм* @bastaakanoggano)
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) шокировал поклонников фигурой после похудения. Музыкант опубликовал свою фотографию в соцсетях, поздравляя фанаток с Международным женским днем.
На снимке рэпер запечатлен в облегающей коричневой футболке, которая подчеркивает его стройность, и джинсах с черным кожаным ремнем и кедами. Баста также сложил руки в форме сердца.
Поклонники в комментариях выразили восхищение новым обликом артиста.
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