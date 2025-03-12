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Рэпер Баста удивил поклонников новой фигурой после похудения

Баста (Василий Вакуленко) (Фото: Инстаграм* @bastaakanoggano)

Баста (Василий Вакуленко) (Фото: Инстаграм* @bastaakanoggano)

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) шокировал поклонников фигурой после похудения. Музыкант опубликовал свою фотографию в соцсетях, поздравляя фанаток с Международным женским днем.
На снимке рэпер запечатлен в облегающей коричневой футболке, которая подчеркивает его стройность, и джинсах с черным кожаным ремнем и кедами. Баста также сложил руки в форме сердца.

Поклонники в комментариях выразили восхищение новым обликом артиста.

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*Запрещен в РФ
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