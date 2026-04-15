«Приличная девчонка»: Серябкина объяснила, почему не примет в подарок квартиру

15 апреля 2026, 12:22

Ольга Серябкина заявила, что не стала бы принимать квартиру в подарок от мужчины

Певица Ольга Серябкина в новом выпуске шоу «Токсики» комика Ильи Соболева заявила, что не стала бы принимать квартиру в подарок.





Ведущий поинтересовался у Серябкиной и её коллеги Кати Кищук, дарили ли им возлюбленные дорогие подарки, например квартиры или машины. Экс-участницы группы SEREBRO ответили, что не стоит соглашаться на такие презенты.

«Приличная девчонка никогда не будет принимать такой подарок. Реально не будет», — подчеркнула Серябкина.