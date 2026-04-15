«Речь не о насилии»: Наталья Штурм призвала пересмотреть приговор экс-мужу Лерчек
Певица Наталья Штурм поддержала звёзд, которые просят изменить наказание осуждённому Артёму Чекалину. Артистка заявила, что экс-мужу Лерчек стоило бы дать условный срок.
В беседе с «Газетой.Ru» Штурм отметила, что при назначении наказания нужно учитывать несовершеннолетних детей и тяжёлую болезнь их матери.
«Когда речь не о насилии, а об экономике, не всегда понятно, зачем доводить до реального срока. Ведь есть домашний арест, условные меры» — отметила певица.При этом Наталья напомнила слова Владимира Путина о возможном смягчении наказаний по экономическим статьям.
«Мне кажется, было бы рациональнее оставить Чекалина на условном сроке. Если человек умеет так легко зарабатывать огромные деньги, то его, скажем так, «таланты» можно применять в общественно-значимых процессах. Просто по-человечески жаль», — добавила Штурм.13 апреля суд приговорил Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима.