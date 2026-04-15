«Речь не о насилии»: Наталья Штурм призвала пересмотреть приговор экс-мужу Лерчек

15 апреля 2026, 12:04

Наталья Штурм предложила заменить реальный срок Артёму Чекалину на условный

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Певица Наталья Штурм поддержала звёзд, которые просят изменить наказание осуждённому Артёму Чекалину. Артистка заявила, что экс-мужу Лерчек стоило бы дать условный срок.





В беседе с «Газетой.Ru» Штурм отметила, что при назначении наказания нужно учитывать несовершеннолетних детей и тяжёлую болезнь их матери.

«Когда речь не о насилии, а об экономике, не всегда понятно, зачем доводить до реального срока. Ведь есть домашний арест, условные меры» — отметила певица.

«Мне кажется, было бы рациональнее оставить Чекалина на условном сроке. Если человек умеет так легко зарабатывать огромные деньги, то его, скажем так, «таланты» можно применять в общественно-значимых процессах. Просто по-человечески жаль», — добавила Штурм.