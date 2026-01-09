Отель за почти 100 тысяч рублей в сути и тайный поклонник: как Бузова отдохнула в Красной Поляне
Ольга Бузова провела зимние каникулы в Сочи, выбрав для отдыха горнолыжный курорт Красная Поляна. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица остановилась в элитном пятизвёздочном отеле, где стоимость номера её категории в праздничные дни начинается почти от 100 тысяч рублей за сутки.
За эту сумму гостям предлагают номер с балконом и живописным видом на горы и реку, просторную двуспальную кровать и уютную гостиную зону. Во время отпуска Бузова также посещала баню в компании друзей — на столах были раки и красная икра, — а вечерами ужинала в итальянском ресторане.
Не обошлось и без романтики: артистке регулярно дарили букеты цветов, предположительно от загадочного поклонника, личность которого она предпочла не раскрывать.
