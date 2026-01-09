Отель за почти 100 тысяч рублей в сути и тайный поклонник: как Бузова отдохнула в Красной Поляне

09 января 2026, 15:14

Ольга Бузова поселилась в отеле Сочи за 90 тысяч рублей в сутки

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова провела зимние каникулы в Сочи, выбрав для отдыха горнолыжный курорт Красная Поляна. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».