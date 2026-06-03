Отели по бартеру обернулись скандалом: инфлюенсеры обвиняют Хатуну Аташян в мошенничестве
Хатуна Аташян была задержана, предположительно, на территории Белоруссии. По предварительной информации, девушка пыталась скрыться, после чего её доставили для проведения следственных действий. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Ряд известных блогеров ранее подал коллективное заявление в правоохранительные органы, обвинив Аташян в мошенничестве.
По словам заявителей, общая сумма ущерба может достигать 50 миллионов рублей. Как утверждают пострадавшие, Аташян предлагала инфлюенсерам и медийным персонам поездки в зарубежные отели по бартерной схеме. Однако за размещение родственников или сопровождающих лиц требовалось внести дополнительную оплату.
После получения денег, как заявляют блогеры, организация поездок постоянно откладывалась под различными предлогами, а затем связь с клиентами полностью прекращалась. По имеющимся данным, жертвами схемы могли стать более 70 человек.
Сообщается, что ранее Аташян работала в судебной сфере, а затем стала частью медийной среды, позиционируя себя как художницу. По словам потерпевших, она знакомилась с известными людьми на светских мероприятиях и предлагала им выгодные условия для отдыха за границей. На данный момент официальные выводы о виновности могут быть сделаны только по итогам расследования и решения суда.
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