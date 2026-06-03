Отели по бартеру обернулись скандалом: инфлюенсеры обвиняют Хатуну Аташян в мошенничестве

03 июня 2026, 18:23

Блогеры обвиняют Хатуну Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей

Хатуна Аташян (Фото: Instagram* / @she.khatu)

Хатуна Аташян была задержана, предположительно, на территории Белоруссии. По предварительной информации, девушка пыталась скрыться, после чего её доставили для проведения следственных действий. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.