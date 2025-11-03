Победитель «Интервидения» Дык Фук признался, что пластика изменила его жизнь

03 ноября 2025, 23:46

После пластических операций Дык Фук обрёл уверенность и внутреннюю гармонию

Дык Фук (Фото: Instagram* / @nguyenducphuc_)

Победитель конкурса «Интервидение» Дык Фук откровенно рассказал о своём преображении и том, как пластические операции помогли ему полюбить себя по-настоящему. Об этом сообщает StarHit.





Артист признался, что долгое время боролся с неуверенностью и внутренними сомнениями, но решился на изменения — и теперь чувствует себя совершенно иначе.





«Я стал увереннее, стал открыто выражать себя. Сейчас я искренне доволен своим образом и ни о чём не жалею. Каждый день, просыпаясь, я чувствую радость, глядя в зеркало, — ведь передо мной человек, с которым я в гармонии», — поделился певец.