Победитель «Интервидения» Дык Фук признался, что пластика изменила его жизнь
После пластических операций Дык Фук обрёл уверенность и внутреннюю гармонию
Победитель конкурса «Интервидение» Дык Фук откровенно рассказал о своём преображении и том, как пластические операции помогли ему полюбить себя по-настоящему. Об этом сообщает StarHit.
Артист признался, что долгое время боролся с неуверенностью и внутренними сомнениями, но решился на изменения — и теперь чувствует себя совершенно иначе.
«Я стал увереннее, стал открыто выражать себя. Сейчас я искренне доволен своим образом и ни о чём не жалею. Каждый день, просыпаясь, я чувствую радость, глядя в зеркало, — ведь передо мной человек, с которым я в гармонии», — поделился певец.По словам Фука, путь к самопринятию был непростым: он долгое время скрывал свои комплексы и старался соответствовать чужим ожиданиям. Однако после пластических операций артист ощутил свободу и принял себя таким, какой он есть.