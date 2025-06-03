Россияне возмутились скандальным поведением Ирины Дубцовой в шоу «Сокровища императора»

03 июня 2025, 12:41

Россияне возмутились поведением Ирины Дубцовой в шоу «Сокровища императора»

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Ирину Дубцову отменяют в сети. Российские интернет-пользователи возмутились поведением певицы в шоу «Сокровища императора», где она назвала Дану Борисову «наркоманкой» и подвергала постоянному абьюзу рэпера Натана. Об этом говорится в Telegram-канале «Алёна, Блин!».