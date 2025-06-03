Россияне возмутились скандальным поведением Ирины Дубцовой в шоу «Сокровища императора»
Ирину Дубцову отменяют в сети. Российские интернет-пользователи возмутились поведением певицы в шоу «Сокровища императора», где она назвала Дану Борисову «наркоманкой» и подвергала постоянному абьюзу рэпера Натана. Об этом говорится в Telegram-канале «Алёна, Блин!».
По этой причине россияне начали удалять песни артистки из своих плейлистов, а в комментариях сравнивать Дубцову с персонажем из фильма «Звонок».
После волны негатива исполнительница решила закрыть комментарии в личном блоге.
Ранее сообщалось, что рэпер Натан заступился за Ирину Дубцову после скандала в шоу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
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