«Отец года»: Муж Карины Каспарянц поднёс годовалую дочь к львице ради видео
Муж блогерши-миллионницы Карины Каспарянц подразнил львицу их годовалой дочкой. Пользователи Сети захейтили мужчину и сравнили его с Сергеем Косенко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл с 29-летней Кариной и её мужем Оском во время поездки в зоопарк США. Девушка сняла видео, на котором супруг поднёс дочь к забору, за которым ходила львица.
Мужчина водил ребёнком влево-вправо, проверяя реакцию дикого зверя. Карина назвала мужа «отцом года», а позже заявила, что это весело и можно попробовать сделать так ещё раз. Каспарянц опубликовала сторис, но через час удалила видео.
Однако пользователи успели сохранить ролик и раскритиковали Оска. Многие сравнили его с блогером Сергеем Косенко, который кинул двухмесячного сына в сугроб два года назад ради просмотров в запрещённом Instagram*.
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