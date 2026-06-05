«Отец года»: Муж Карины Каспарянц поднёс годовалую дочь к львице ради видео

05 июня 2026, 16:01

Муж блогера Карины Каспарянц подразнил львицу годовалой дочкой в зоопарке США

Карина Каспарянц (Фото: Telegram @karinaVIP)

Муж блогерши-миллионницы Карины Каспарянц подразнил львицу их годовалой дочкой. Пользователи Сети захейтили мужчину и сравнили его с Сергеем Косенко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.