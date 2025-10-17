«Может оказаться здесь»: отец Илона Маска приедет в Казань, может приехать и сам предприниматель

17 октября 2025, 20:24

Эррол Маск посетит Казань, его сын может тоже присоединиться

Эррол Маск (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Отец предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, что в это воскресенье посетит Казань. Об этом сообщает SHOT.





Это будет второй российский город, который он посетит. Американский бизнесмен отметил, что его интерес к Казани вызван местными университетами и развитием технологий в сфере искусственного интеллекта.



Эррол Маск также поделился информацией о возможном визите своего сына.





«Он бывал в России. Возможно, приедет ещё раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — рассказал Эррол.