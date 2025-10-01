Выяснилось, что Елена Товстик получит всю недвижимость после развода с бизнесменом

01 октября 2025, 04:57

Адвокат Рябченко: Елена получит всю недвижимость Романа Товстика после развода

Елена и Роман Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

После развода бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена получит всю недвижимость, оформленную на ее имя. Об этом сообщил «Москве 24» адвокат миллиардера Филипп Рябченко.





Он уточнил, что соответствующее соглашение супруги подписали еще год назад.



В состав имущества, которое перейдет Елене Товстик, входит дом стоимостью 600 миллионов рублей. Кроме того, Роман будет выплачивать бывшей жене алименты, а также ежемесячно содержать ее.



Пара официально расторгла брак 30 сентября после 22 лет совместной жизни. Супруги уже договорились о порядке проживания шестерых детей: двое старших детей останутся с отцом, а младшие — с матерью.





«С учетом интересов детей Роман готов передать Елене еще часть активов», — объяснил Рябченко «Москве 24».

