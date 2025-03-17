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«Отец с ножом хотел нас убить»: Прохор Шаляпин дал редкий комментарий о трудном детстве

Прохор Шаляпин рассказал о тяжёлом детстве
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что у него было очень тяжёлое детство. Певец регулярно подвергался домашнему насилию со стороны отца.
Шаляпин, полюбившийся многими за простоту и умение любить жизнь, редко рассказывает о непростом детстве. Он заявил, что не делится подробностями, чтобы не вызывать жалось к себе. Однако в новом выпуске шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» певец дал редкий комментарий о прошлом.

«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь, как груз. <…> Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек. У меня была не оплачена квартира, не было денег на жизнь, я никогда не опускал руки. Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой», – откровенно рассказал исполнитель.
В 15 лет Шаляпин покинул родной Волгоград. С тех пор он редко виделся с родителями, и лишь недавно купил матери квартиру в Москве. На становление личности певца повлияли бабушка с дедушкой. Но на родителей Прохор не обижается – он благодарен им за жизнь.

Певец отметил, что трудности в детстве позволили ему стать сильнее и проще относиться к проблемам, поскольку всё то, что происходит с ним сейчас – «детский сад», по сравнению с ужасами прошлого.

В заключение Шаляпин призвал поклонников не оглядываться назад и знать, что в этом мире обязательно найдётся человек, который искренне полюбит и поддержит в трудную минуту.

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#волгоград
Звезда «Карнавальной ночи» Юрий Белов: стремительный карьерный рос, психбольница и смерть в одиночестве
17 марта 2025, 18:08

Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Карнавальная ночь»)

Один из самых популярных актёров советского кино 1950-х — 1960-х годов Юрий Белов прожил яркую, при этом очень непростую жизнь.
Он сыграл множество разнообразных ролей, был любим публикой, а умер в полном забвении и одиночестве. О том, как жил выдающейся актер, кого любил и почему на закате лет остался один, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Неподдающиеся»)

Юрий Андреевич Белов родился 31 июля 1930 года в городе Ржев Тверской области. Отец будущей кинозвезды был военным, поэтому семья часто меняла место жительства в зависимости от его службы. Они жили на Курильских островах, во Владивостоке и Калининграде. Где бы маленький Юра не жил, он быстро находил себе друзей и чувствовал себя как дома.

С малых лет у мальчика наблюдался актерский талант, обладал живой фантазией и харизмой. После завершения обучения в средней школе Юрий Белов успешно прошёл вступительные испытания в один из самых авторитетных вузов столицы — ВГИК. Белов не обладал выдающейся внешностью, и стати в нем почти не было, но его солнечность, искренность и простоту комиссия заметила.

Белов проходил обучение в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. На третьем курсе к их группе присоединилась Надежда Румянцева. Впоследствии она вспоминала, что первое, что она запомнила о Юрии Белове, была его лучезарная улыбка.

В 1955 году Юрий Белов получил диплом о высшем образовании и был принят в Театр-студию киноактёра.

Карьера в кино


В 1955 году Юрий Белов дебютировал в кино, сыграв небольшие роли в фильмах «Вольница» и «Мать и сын». Уже через год актер сыграл одну из главных ролей в картине «Карнавальная ночь». Фильм имел ошеломительный успех и по сей день очень любим публикой. Актер стал узнаваемым и любимым с одной роли.

За «Карнавальной ночью» последовал не менее любимый фильм «Весна на Заречной улице». Актера начали приглашать многие режиссеры, и он с удовольствием играл как главные, так и второстепенные роли. Фильмы с участием Юрия Андреевича словно наполнены магией актера. Все помнят картины «Неподдающиеся», «Алешкина любовь», «Человек ниоткуда», «Королева бензоколонки», «Ко мне, Мухтар!» и многие другие фильмы советского периода. Фильмография актера насчитывает более 70 работ в кино.

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Личная жизнь


Надежда Румянцева Юрий Белов (Фото: скриншот т/п «Легенды кино. Юрий Белов»)

Единственной любовью Юрия Андреевича оказалась его сокурсница Надежда Румянцева. Отношения начались еще на третьем курсе. Юрий и Надежда были замечательной парой, их отношения вызывали зависть у сокурсников. Однако спустя год их пути разошлись. Надежда начала встречаться с актёром Владимиром Шуруповым.

Когда возлюбленная ушла, в актере словно надломилось что-то. Он переживал расставание в одиночестве, а когда вернулся, близкие заметили появившиеся в нем перепады настроения и кратковременную отстраненность. Он находил утешение в работе, а в свободное время предпочитал оставаться в одиночестве, закрывшись в квартире и погружаясь в глубокие размышления.

После расставания Румянцева и Белов играли вместе в картинах «Неподдающиеся» и «Королева бензоколонки». К моменту съемок последнего Надежда уже была в разводе, и чувства вспыхнули вновь. Но былых отношений возродить не удалось, Юрий был, мягко говоря, странным, а временами и жестоким. Когда во время ссоры актер попытался ударить Румянцеву, она поняла, что пора уходить.

В 1967 году Надежда второй раз вышла замуж. А Белов на полгода оказался в психиатрической больнице. Доподлинно не известно, что стало причиной госпитализации, но ходили слухи о попытке суицида актера.

После того как Юрий вышел из больницы, он вернулся к своей работе, но актер сильно изменился. Он путал слова и забывал текст, режиссёры сначала старались давать ему роли, где нужно произносить минимум слов, а после и вовсе перестали приглашать на съемки.

Артист ушел в театр. Там он познакомился со своей будущей супругой. Белову было уже за 40 лет, когда он женился на актрисе Светлане Швайко. Она была на девять лет моложе актёра и искренне любила мужа. В 1976 году у пары родился сын Святослав. Появление малыша в семье усугубило финансовые проблемы, с которыми столкнулись родители. Из-за нехватки средств и ощущения ненужности Белов начал всё чаще обращаться к алкоголю, что только ухудшало его состояние.

Внезапная смерть 31 декабря


Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф « Странный отпуск»)

Конец 80-х был для многих тяжелым временем, но Белов ощущал его особенно остро. Отсутствие работы, забвение и натянутые отношения с супругой привели актера к затяжной депрессии. Жена не выдержала поведения мужа и, забрав сына, уехала к родителям. Она никогда не бросала его совсем, приезжала, привозила еду, но наладить диалог с мужем так и не смогла.

Актера не стало 31 декабря 1991 года. Юрий Белов много лет жаловался на болящее сердце, но за помощью к медикам не обращался. В новогоднюю ночь сердце актера перестало биться.

Белова обнаружила жена, она же прождала ритуальную службу почти сутки, пока страна встречала новый 1992 год. На церемонию прощания с актёром не явились ни его коллеги по цеху, ни близкие люди. Присутствовали лишь Светлана с сыном и несколько человек, помогавших с похоронами. Великий актер Юрий Белов похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

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Целовал Мию Бойко в плечо и изменял жене с Екатериной Мизулиной? Вся правда о личной жизни певца SHAMAN
17 марта 2025, 17:49

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

В Год семьи певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил о разводе со второй супругой Еленой. Однако он быстро нашел новую любовь в лице главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Недавно на концерте SHAMANа пара заявила, что состоит в отношениях. При этом ранее свою личную жизнь исполнитель хита «Я русский» старался не афишировать. Встречаться артист предпочитал с женщинами постарше.

Первый брак был с педагогом

Свою первую супругу SHAMAN повстречал в пятнадцатилетнем возрасте. Они познакомились в музыкальной школе Новомосковска, где работала девушка. Марина Рощупкина была на шесть лет старше Ярослава, так что в отношения они вступили лишь спустя два года, когда Дронов приблизился к совершеннолетию.

«Мне всегда хотелось серьёзных отношений. Никогда не искал «погулять»», — делился артист.

В 2012 году, когда SHAMANу исполнился 21 год, пара заключила брак. В том же году Ярослав переехал в столицу и стал студентом факультета эстрадного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Через год после свадьбы у молодых влюбленных появилась дочь, которую назвали Варварой. Несколько лет семья жила на два дома — Дронов всеми силами старался закрепиться в Москве, Марина с малышкой оставались в Новомосковске. Когда певец занял в шоу «Голос» второе место в 2014 году, он перевез жену и дочь к себе. Но та будто была уже не рада такому повороту событий и при любой удобной возможности хотела уехать обратно.

«Это все продолжалось около года. В итоге Марина в Новомосковске проводила два — три месяца, а в Москву приезжала на семь — десять дней», — вспоминал Ярослав.

Марина Рощупкина (Фото: Инстаграм* @marina_roshupkina)


В 2016 году Дронов и Рощупкина расстались. Судачили, что причиной развода стала супружеская неверность Марины — из-за частого отсутствия любимого у Марины появились чувства к другому мужчине — новомосковскому музыканту Олегу Паламарчуку. Официального подтверждения этим отношениям не было, но, когда в 2017 году Паламарчук скончался, Рощупкина поделилась несколькими трогательными публикациями в соцсетях, которые лишь подтверждали догадки пользователей Сети — их связывали нежные чувства.

«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной

Общению экс-супруга с дочерью Рощупкина не препятствует — певец интересуется жизнью Варвары, старается навещать девочку и поддерживать ее музыкальный талант. На ее восьмой день рождения SHAMAN подарил ей цифровое фортепиано. Варвара учится в обычной общеобразовательной школе, где все знают, кто ее папа. Ярослав подчеркивал, что дочь хоть и немного стесняется его всеобъемлющей славы, но гордится отцом.

«Я — папа-праздник. Появляюсь с подарками, хорошим настроением, оставляю после себя прекрасное впечатление», — рассказывал Дронов.

Марина все еще живет с Варварой в Новомосковске, продолжает трудиться в музыкальной школе и преподает эстрадный вокал. На сайте учебного заведения можно увидеть афиши с выступлениями ее учеников — они нередко занимают призовые места на конкурсах, а в комментариях родители хвалят Рощупкину как педагога. Марина и сама выступает с народными песнями в составе ансамбля «Виноград».

После развода с Ярославом Рощупкина снова заключила брак. Она вышла замуж за своего коллегу по музыкальной школе, но сейчас на ее личной страничке в Сети нет информации о семейном положении.

Елена Мартынова (Фото: Инстаграм* @e.a.martynova)

Второй брак был с топ-менеджером

После первого развода SHAMAN недолго жил в одиночестве. Спустя год он познакомился с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Избранница была на 13 лет старше Дронова, но романтическим отношениям это никак не помешало.

Позднее оба уточняли, что с первого взгляда поняли, что встретили «своего» человека.

«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — так говорила о супруге Елена.

Затягивать со свадьбой SHAMAN и в этот раз не собирался — решение пожениться влюбленные приняли уже на второй встрече.

«Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет. И в тот момент я понял, что мы должны быть вместе», — откровенничал певец.

В первые годы брака у певца возникли трудности в карьере. После череды шоу и работы в кавер-группе Ярослав захотел заняться сольным творчеством. Он столкнулся с тем, что пробиться в шоу-бизнесе одному весьма сложно. Однако у Дронова все получилось. Правда, вместе с известностью пришли новые проблемы.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Елена Мартынова (Фото: Инстаграм* @e.a.martynova)


Артист сам признавал, что не был лучшим супругом, поскольку постоянно пропадал на гастролях.

«Я отсутствую, потому что постоянные гастроли и переезды. Когда я прихожу домой в эти короткие дни, то просто сплю и ничего не делаю — стараюсь прийти в себя после длительных гастролей», — признавался SHAMAN.

Однако не только это негативно повлияло на брак. Поклонники заметили, что по мере роста популярности рядом с Ярославом начали появляться и новые женщины, с которыми он откровенно флиртовал.

Фанаты обсуждали и совместные фото с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной (которая, к слову, на семь лет старше певца), и странный инцидент на красной дорожке с Мией Бойко — прямо перед камерами Дронов поцеловал исполнительницу в плечо. Подобное вызывающее поведение женатого мужчины шокировало многих.

«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной
«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной

Ярослав наслаждался вниманием общественности, а Мартынова все больше уходила в тень, словно становясь лишней. Судачили, что у SHAMANа появилась звездная болезнь и он напрочь забыл о верности.

Любовь супругов угасла так же быстро, как и вспыхнула. Терпеть подобное поведение супруга на публике Елена с ее сильным характером, о котором говорят инсайдеры, не стала.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — отметил певец в своих соцсетях, подтвердив слухи о расставании.

Екатерина Мизулина и SHAMAN/ Ярослав Дронов(Фото: Телеграм @shaman_channel)

Отношения с Екатериной Мизулиной

9 марта 2025 года со цены перед огромным количеством фанатов Ярослав рассекретил свои новые отношения с Екатериной Мизулиной.

SHAMAN и глава «Лиги безопасного интернета» впервые появились на публике в 2023 году. Слухи о романе Дронова и Мизулиной ходили долгое время, а пара добавляла поводов для обсуждения: влюбленные публиковали совместные фото, записывали кружочки в Телеграм.

В начале февраля 2025 года Екатерина и Ярослав вместе появились на концерте в московской школе № 1409. Во время съемок клипа артист исполнял композицию, а подростки стали кричать: «Горько!» — и, похоже, певец поцеловал Мизулину. Однако в самый ответственный момент прикрыл их лица рукой.

Предполагаемый роман между 33-летним Ярославом и 40-летней Екатериной долго обсуждала пресса, но никто из пары не опровергал и не подтверждал свои отношения.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: кадр из клипа «Я останусь с тобой»)


Во время своего выступления в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину. Артист подарил цветы и обнял общественницу.

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», — радостно объявил Дронов.

На это Мизулина ответила «Да...». Певец прокричал: «Она ответила — да!». После этих слов пара поцеловалась. Следом Ярослав исполнил композицию «Ты моя».

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«Сватала его Насте»: Собчак заявила, что Маша Миногарова отбила Сашу Горчилина у Ивлеевой
Собчак заявила, что Миногарова отбила Горчилина у Ивлеевой
17 марта 2025, 17:46

Саша Горчилин (фото: Instagram* @sasha_gorch)

15 марта Саша Горчилин сделал предложение Маше Миногаровой. В самый разгар вечеринки, посвящённой дню рождения модели, звезда сериала «Папины дочки» поздравил возлюбленную и предложил ей стать его женой.
«Маша, я безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что все становится лучше рядом с тобой. Правда, вокруг тебя люди, которые тебя очень сильно любят. Это видно. Есть слова в песне «Я люблю тебя до слез». Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения – это я. И я хочу сделать тебе предложение – быть со мной», – трогательно произнёс актёр.
Миногарова совершенно не ожидала получить кольцо от возлюбленного. Сначала девушку переполнили эмоции, но вскоре она собралась и произнесла слова согласия. Под громкие возгласы «Горько!» пара поцеловалась.
Маша Миногарова (фото: Telegram @MinogarovaNews)

Многие знаменитости поздравили пару с помолвкой. Не оставила событие без внимания и Ксения Собчак, которая уже давно положила глаз на талантливого актёра. Правда изначально она предлагала его кандидатуру в мужья другой известной девушке. А Маша, пошутила журналистка, просто подслушала и перехватила свободного парня.

«А я же говорила, что Саша Горчилин – краш! Сватала его Насте Ивлеевой в нашем с ней интервью, но такое ощущение, что выпуск смотрела Маша Миногарова. Сашу по-прежнему считаю одним из самых перспективных российских актеров и постановщиков, и с Машей они смотрятся суперорганично. От всей души поздравляю очень красивую пару!», – написала Собчак в соцсетях.
Пара долго скрывала свои отношения, однако внимательные подписчики увидели, что Горчилин и Миногарова публикуют фотографии из одних и тех же мест.

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*запрещён в РФ
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Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова
17 марта 2025, 17:10

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Почти десять лет назад, в 2017 году, ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов. Звезда фильма «Москва слезам не верит» оставил после себя скорбящую вдову и дочь.
Как сегодня живут его близкие без главной опоры и поддержки в лице любящего мужа и отца? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелая болезнь

Алексей Баталов был страстным любителем своей дачи, где проводил время с семьей, особенно с младшей дочерью Марией, страдающей от детского церебрального паралича. Дача служила для него местом отдыха и творческой работы, он сам сделал большую часть мебели. Однако незадолго до своей смерти Баталов столкнулся с проблемой: сосед попытался незаконно захватить часть его земли для постройки бани, и правовые разбирательства легли на плечи Марии. Несмотря на то что они выиграли дело, дача сегодня находится в запущенном состоянии.

«Когда Алеша заболел, мы перестали туда ездить. А теперь после его смерти вовсе не ездим. На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта. Отключено электричество за неуплату. И некому заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами», — с грустью в голосе вспоминает вдова актера.

С горечью она признает, что ей и дочери с ДЦП было бы гораздо лучше на природе, чем в шумном и жарком мегаполисе.

Фото: iStock/LuCaAr

Трудности жизни

89-летняя Гитана и ее дочь Мария сталкиваются с серьезными трудностями после ухода Алексея Баталова. Гитана не может управляться с креслом-коляской дочки, поэтому для прогулок им нужна помощь соседей.

Несмотря на тяжелое заболевание, Мария, которая может двигать только одним пальцем и имеет проблемы с речью, успешно окончила сценарный факультет ВГИКа и работает над сериалами и книгами. Однако забота о себе и о матери становится для нее настоящим испытанием, особенно учитывая, что Гитана после утраты мужа практически ослепла.

«Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая. Мой муж всегда всех учил — надо помогать», — сетует на жизнь она.

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Смерть мужа


Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Накануне трагедии он сломал шейку бедра, но успешно перенес операцию и был готов к выписке. Однако ночью, когда все были уверены в его выздоровлении, он скончался. Женщина, прожившая с ним более пятидесяти лет, до сих пор не может прийти в себя от утраты, но утешается тем, что любимый ушел мирно во сне.

После похорон Алексея Баталова здоровье его вдовы Гитаны резко ухудшилось. В это время мошенники, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин, попытались завладеть наследием актера, утверждая, что им было разрешено управлять его имуществом.

Однако Гитана и Мария опровергли эти заявления и обратились в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что Цивин пустил арендаторов в квартиру Баталова и присваивал деньги от аренды. Попытки мошенников завладеть дачей актера также не увенчались успехом. В итоге Цивин получил пять лет тюрьмы, а Дрожжина — четыре года условно.

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#депрессия
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«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты
Ким Кардашьян запрещает дочери участвовать в записях песен с Пи Дидди и Канье
17 марта 2025, 17:07

Ким Кардашьян (Фото: Инстаграм* @kimkardashian)

Между бывшими супругами рэпером Канье Уэстом и актрисой, предпринимательницей и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян разгорается очередной скандал. Музыкант привлёк к записи своего совместного трека с Пи Дидди их старшую дочь Норт, чему мать решительно воспротивилась.
Её вполне можно понять, пишет телеграм-канал «Только никому mini». Светской львице совсем не хочется, чтобы имя её 11-летней девочки ассоциировалось у зрителей и слушателей с приятелем её бывшего мужа Дидди, которому грозит пожизненное заключение за торговлю людьми, изнасилования и растление несовершеннолетних. Ким через суд пытается добиться изъятия записи трека Уэста из сети.

Самое интересное, что она имеет на это полное право. Кардашьян имена всех своих детей — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма — зарегистрировала в качестве торговых марок сразу после рождения. Теперь до их совершеннолетия никто без её согласия не может использовать имена звёздных детишек. Изначально Канье был не против. Тогда, видимо, не подумал, что запрет в случае разногласий коснётся и его самого. Теперь рэпер возмущается действиями Ким.

«Тебе придётся меня убить, чтобы добиться своего», — написал он бывшей супруге.

Затем он принялся уже открыто угрожать Кардашьян.

«Исправь это, или я начну войну. И никто из нас не сможет оправиться от последствий, когда всё выйдет на публику», — отправил он следующее послание.

А потом, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Уэст предал огласке всю переписку с бывшей женой. Публика запаслась попкорном и ожидает дальнейшего развития событий.

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