«Все меня должны хвалить, все будут на меня молиться»: Прохор Шаляпин рассказал об идеальном для себя семейном союзе

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)
Несмотря на желание Прохора Шаляпина завести семью и детей, его противоречивое мнение о браке может отпугнуть будущих избранниц. Певец признался, что не хочет расставаться с комфортом и ему не просто будет впустить суженную в свою московскую квартиру.
По словам Прохора, он предпочитает встречаться с девушками на нейтральной территории. При этом совместного проживания он всячески избегает.
Также Шаляпин боится и ответственности в отношениях. Певец считает себя самодостаточной личностью и не хочет быть половинкой для кого-то. К тому же артист не хочет терять тот уровень комфорта, к которому привык.
О своей идеальной будущей избраннице Прохор рассуждает так:
Как объяснил сам Шаляпин, этот подход позволит ему сохранить свободу в отношениях. Артист желает быть хозяином и тем человеком, чьи решения в браке будут всегда исполняться.
Певец поделился своими страхами о создании семьи с влиятельной женщиной. По его словам, такие девушки могут мстить своим бывшим. К тому же ребенок станет тем фактором, с помощью которого жена будет управлять певцом.
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«Я вообще считаю, что после секса нужно разойтись по разным кроватям — и спать. Некоторые спят вместе, это их личное дело. Я не критикую, если нравится людям лежать, храпеть, сопеть и прочее», — цитирует слова Прохора Starhit.
Также Шаляпин боится и ответственности в отношениях. Певец считает себя самодостаточной личностью и не хочет быть половинкой для кого-то. К тому же артист не хочет терять тот уровень комфорта, к которому привык.
О своей идеальной будущей избраннице Прохор рассуждает так:
«Мне нужна умная, во-первых. А если не очень умная, то во всяком случае здоровая и добрая. Такую я, как ни странно это прозвучит, но все-таки буду содержать».
Как объяснил сам Шаляпин, этот подход позволит ему сохранить свободу в отношениях. Артист желает быть хозяином и тем человеком, чьи решения в браке будут всегда исполняться.
«Я в доме должен быть хозяином. Я должен быть свободным человеком, должен всем управлять, должен сам все решать. Все меня должны хвалить, потому что внимания я буду уделять всем мало. А из-за того, что даю деньги, все будут на меня молиться».
Певец поделился своими страхами о создании семьи с влиятельной женщиной. По его словам, такие девушки могут мстить своим бывшим. К тому же ребенок станет тем фактором, с помощью которого жена будет управлять певцом.
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Иван Мусатов