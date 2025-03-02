Пользуется общественным транспортом и сам ходит за продуктами: Прохор Шаляпин назвал себя скромным человеком

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин рассказывал, что не смог сделать головокружительную карьеру из-за отсутствия поддержки. В связи с этим, хитами похвастаться он не может.
«Не дали возможность открыть рот», – заявлял певец.Однако со временем Шаляпин смог найти свою нишу и прочно занять её. Сейчас исполнитель доволен своей жизнью.
Прохор уверен, что он создан для счастья, любви и удовольствия. К слову, обвинения в эгоизме певец решительно отрицает и заявляет, что он намного скромнее многих звёзд российского шоу-бизнеса.
Так, например, он регулярно пользуется общественным транспортом и сам ходит за продуктами в магазин. Правда, спокойно ходить по торговым центрам он не может, поскольку слишком много людей узнают его.
Читайте также:
«Мне не нужна певица»: Прохор Шаляпин отказался вступать в отношения со звездой шоу-бизнеса
«Забыла, как сама жила несколько лет назад»: Прохор Шаляпин высмеял высказывания Татьяны Брухуновой о брендах
«Молодая девушка лет 70»: Шаляпин рассказал о трагической потере во время путешествия
Анастасия Чинкова