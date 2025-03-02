Пользуется общественным транспортом и сам ходит за продуктами: Прохор Шаляпин назвал себя скромным человеком

Актриса Эмили Блант стала знаменитой после выхода на экраны фильма «Дьявол носит Prada». Но даже на пике популярности она не может забыть встречу с российским режиссёром Андреем Кончаловским, который оставил в её душе рану во время проб в его картину «Лев зимой».