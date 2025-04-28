Певица Седокова намекнула на рукоприкладство в браке с Тиммой

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)
Анна Седокова рассказала подробности совместной жизни с Янисом Тиммой. 42-летняя певица ответила на обвинения в свой адрес, что отстранилась от баскетболиста, когда тот оказался в трудной ситуации.
Латвийский баскетболист был найден мертвым в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в Москве. Тело спортсмена обнаружили в подъезде жилого дома в центре города. Ему было 32 года. Возле него лежал телефон с посланием на экране телефона в адрес Седаковой: «Наберите Анне, спасибо тебе за все».
Седокова подчеркнула, что Янис свою агрессию из-за проблем в спортивной карьере вымещал на ней.
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Седокова подчеркнула, что Янис свою агрессию из-за проблем в спортивной карьере вымещал на ней.
«Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал направлять агрессию и на кого? Я стараюсь молчать и ничего не говорить, но мне надоели эти обвинения», — заявила Анна.Седокова не исключила, что даст объемное интервью на тему совместной жизни с баскетболистом.
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Самиров Рамиль