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Певица Седокова намекнула на рукоприкладство в браке с Тиммой

Анна Седокова рассказала о проблемах в браке с Тиммой
Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Анна Седокова рассказала подробности совместной жизни с Янисом Тиммой. 42-летняя певица ответила на обвинения в свой адрес, что отстранилась от баскетболиста, когда тот оказался в трудной ситуации.
Латвийский баскетболист был найден мертвым в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в Москве. Тело спортсмена обнаружили в подъезде жилого дома в центре города. Ему было 32 года. Возле него лежал телефон с посланием на экране телефона в адрес Седаковой: «Наберите Анне, спасибо тебе за все».

Седокова подчеркнула, что Янис свою агрессию из-за проблем в спортивной карьере вымещал на ней.

«Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал направлять агрессию и на кого? Я стараюсь молчать и ничего не говорить, но мне надоели эти обвинения», — заявила Анна.
Седокова не исключила, что даст объемное интервью на тему совместной жизни с баскетболистом.

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#певица
#интервью
#смерть
#брак
«Свободная женщина»: Волочкова раскрыла, собирается ли ещё выходить замуж
Волочкова: в ближайшие годы у меня не будет времени на свадьбы и отношения
28 апреля 2025, 12:52

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не планирует выходить замуж в ближайшие годы.
«Меня так удивляет то, что все полагают, что если я дочь замуж выдала, то на очереди я. Но спешу вас всех, мои дорогие, расстроить. Анастасия Волочкова — свободная женщина, которая очень ценит и любит свою независимость. В ближайшие годы у меня не будет времени на свадьбы, отношения, женихов и так далее. У меня есть время только на свои концерты, репетиции и гастроли», — сообщила Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она подчеркнула, что находится замужем за работой, и призвала женщин вкладывать силы в любимое дело, которое никогда не предаст. По словам Волочковой, плоды, которое оно принесёт, «гораздо приятнее, чем объятия какого-нибудь мужика».

Балерина подчеркнула, что именно балетное мастерство помогает сохранить ей молодость и здоровье, а от мужчин она часто получала немало подножек и предательств.

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#дело
#здоровье
#женщина
#отношения
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«Могу сутками не брать телефон»: Дмитрий Колдун рассказал об отношениях с женой
Дмитрий Колдун заявил, что может сутки не общаться с женой из-за работы
28 апреля 2025, 12:47

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)

Дмитрий Колдун заявил, что может сутки не общаться с женой из-за работы, передает Леди Mail.
Певец в браке с супругой уже 13 лет. По словам Дмитрия, в их отношениях присутствует абсолютное доверие.

«Я никогда не давал повода жене ревновать и не был замечен в каких-либо компрометирующих историях, так что с чего ей волноваться? Я могу сутки не брать телефон и писать жене, что занят, но и это не вызовет у нее подозрений, потому что она понимает — я работаю», — рассказал Колдун.

Исполнитель добавил, что очень счастлив в браке с Викторией.

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#отношения
#брак
#любовь
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Пластический хирург Осман раскрыла правду о внешности Светланы Зейналовой
28 апреля 2025, 12:21

Светлана Зейналова (Фото: Инстаграм* @svetlanazey)

Пластический хирург и врач-дерматолог-косметолог Мадина Осман высказала мнение о натуральности красоты 47-летней телеведущей Светланы Зейналовой, передает сайт «Страсти».
Специалист выразила мнение, что телеведущая прибегала к услугам пластического хирурга.

«Потому что на старых фотографиях у Светланы заметны брыльки. Да и само по себе у нее лицо достаточно тяжелое, поэтому без помощи специалиста возрастные изменения были бы очень видны», — пояснила врач.

Осман добавила, что Зейналова выглядит в соответствии со своим возрастом, однако стиль одежды прибавляет ей годы.

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*Запрещен в РФ
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#косметология
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Стало известно, какой гонорар получает Гвердцители за украинские песни в США
Певица Гвердцители получает 4,7 млн за концерты на украинском языке в США
28 апреля 2025, 12:13

Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм*/@gverdtsiteli_official)

Покинувшая Россию певица Тамара Гвердцители исполняет песни на украинском, русском, французском, английском и грузинском языках на концертах в США. Как сообщает Kp.ru, ее гонорар за одно выступление достигает 4,7 миллиона рублей.
Два года назад артистка уехала из России в Грузию, чтобы присматривать за больной матерью. Однако осенью 2022 она скончалась. Тяжело переживавшая утрату Тамара Гвердцители вернулась на сцену только спустя год, сыграв в мюзикле «Сансет Бульвар» в Ереване. Пока звезда не дает концерты в России, но активно выступает в США. В мае этого года она порадует американскую публику своими известными хитами.

По данным издания, знаменитость время от времени посещает Россию, где у нее остались близкие люди и недвижимость. Последний раз она приезжала в страну в 2024-м ко дню рождения друга-стилиста. Также в материале отмечается, что она отказалась от концертов в России, потому что ее сын занят бизнесом в Европе.

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Юрист Полины Лурье считает незаконным решение суда по делу Долиной
Юрист Мнацаканов: суд вернул квартиру Долиной, потому что она Долина
28 апреля 2025, 12:11

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-представитель интересов Полины Лурье Владимир Мнацаканов считает незаконным решение суда по делу о квартире Ларисы Долиной.
Напомним, Долиной через суд удалось вернуть свою квартиру, которую она в прошлом году продала по заданию мошенников за 112 миллионов рублей. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без денег и квартиры.

По словам Мнацаканова, суд признал сделку недействительной, а значит, что стороны должны вернуться к начальным условиям.

«Суд вернул квартиру Долиной, а Лурье ничего не получила, судья ничем не мотивировала свое решение. Долиной вернули квартиру за то, что она Долина, а не простой смертный. Психиатрическая экспертиза Долиной в гражданском деле не проводилась — значит, судом не установлено, что Долина была под влиянием мошенников», — заявил юрист в беседе с «Постньюс».

Таким образом, нет доказательств того, что Долина стала жертвой мошенников, отметил Мнацаканов. Именно поэтому суд и не опубликовал своё решение.

Юрист добавил, что судью, которая вынесла решение в пользу Долиной, повысили. Он уверен, что именно это дело поспособствовало её карьерному росту.

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Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники
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