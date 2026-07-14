Плющенко заявил, что готов выступить на «Интервидении»

14 июля 2026, 08:30

РИА Новости: Плющенко заявил о готовности участвовать в «Интервидении»

Евгений Плющенко (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов участвовать в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Его слова приводит РИА Новости.