Плющенко заявил, что готов выступить на «Интервидении»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов участвовать в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Его слова приводит РИА Новости.
Фигурист отметил, что его участие зависит от того, кто будет представлять страну на конкурсе, но он готов помочь. В 2008 году Плющенко уже участвовал в номере певца Димы Билана с песней Believe на «Евровидении» в Белграде. Вместе с ними также выступал скрипач Эдвин Мартон. Тогда Россия набрала 272 балла и одержала победу.
«Интервидение» впервые после долгого перерыва состоялось на площадке «Live Арена» в Москве в 2025 году. Россию представлял певец Shaman, который отказался от оценок своего номера, а победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026-м конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
Ранее заслуженная артистка России Пелагея заявила, что хотела бы представить Россию на «Интервидении». Она подчеркнула, что будет рада принять участие, если поступит соответствующее приглашение от организаторов.
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