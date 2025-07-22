Отец Яниса Тиммы о Седоковой: «Блевать тянет!»

22 июля 2025, 11:53

Отец Яниса Тиммы: От Седоковой блевать тянет

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: Инстаграм*@janis.timma)

32-летний баскетболист Янис Тимма покончил с жизнью семь месяцев назад. Семья спортсмена винит в этом певицу Анну Седокову. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.





Отец известного баскетболиста Яниса Тиммы, который трагически ушел из жизни, сделал громкое заявление относительно певицы Анны Седоковой, бывшей жены баскетболиста. В своих социальных сетях он выразил недовольство тем, как к нему и его семье относятся многие люди.



«Мне много пишут и соболезнуют. Спасибо, но перестаньте присылать ее фото, блевать тянет!», — заявил Райтис Тимма.