Отец Яниса Тиммы о Седоковой: «Блевать тянет!»
Отец Яниса Тиммы: От Седоковой блевать тянет
32-летний баскетболист Янис Тимма покончил с жизнью семь месяцев назад. Семья спортсмена винит в этом певицу Анну Седокову. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.
Отец известного баскетболиста Яниса Тиммы, который трагически ушел из жизни, сделал громкое заявление относительно певицы Анны Седоковой, бывшей жены баскетболиста. В своих социальных сетях он выразил недовольство тем, как к нему и его семье относятся многие люди.
«Мне много пишут и соболезнуют. Спасибо, но перестаньте присылать ее фото, блевать тянет!», — заявил Райтис Тимма.Семья Тиммы считает, что Седокова сыграла роль в трагедии, и в настоящее время по факту смерти спортсмена возбуждено уголовное дело, певица в нем не фигурирует. Анна редко комментирует подобные обвинения, но в этот раз не удержалась от резкой реакции, отметив, что ее имя используется для создания сенсаций.
Другие фигурирующие в этом скандале, такие как адвокат Кати Гордон, также ссылаются на отсутствие перспектив в судебных разбирательствах и подчеркивают, что семья Яниса находит себя в сложной ситуации без реальных вариантов поддержки. Этот случай продолжает вызывать широкий общественный резонанс и сопровождается бурными обсуждениями в медиасфере.