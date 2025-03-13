«Могу разговаривать лишь языком музыки»: Анна Седокова рассказала, почему отказалась от интервью за 10 млн рублей

Анна Седакова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)
Певица Анна Седокова в своем блоге подтвердила информацию, что ей предложили снять интервью после смерти Яниса Тиммы.
Однако исполнительница подчеркнула, что сама не просила денег. Организаторы встречи сами предложили ей 10 миллионов рублей.
Певица появилась в соцсетях после сообщений об интервью. Она призналась, что еще не готова в таком формате общаться с поклонниками.
Ранее Певица Анна сообщила фанатам, что получила редкий подарок — архивный выпуск журнала MAXIM с её фотографией на обложке. Артистка рассказала, что съёмки для этого номера больше всего ей запомнились совместной работой со знаменитым Антонио Бандерасом.
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Певица появилась в соцсетях после сообщений об интервью. Она призналась, что еще не готова в таком формате общаться с поклонниками.
«Я сейчас могу разговаривать лишь языком музыки, выворачивая душу на изнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — заявила Седакова.
Ранее Певица Анна сообщила фанатам, что получила редкий подарок — архивный выпуск журнала MAXIM с её фотографией на обложке. Артистка рассказала, что съёмки для этого номера больше всего ей запомнились совместной работой со знаменитым Антонио Бандерасом.
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Ольга Енгалычева