Отец Жанны Фриске заявил, что может оставить сына певицы без наследства

16 июня 2026, 09:19

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Отец Жанны Фриске заявил, что может переписать квартиру на младшую внучку Луну. По его словам, он задумался об этом из-за отсутствия контакта с внуком Платоном, пишет Woman.ru.





В беседе с изданием мужчина сказал, что переживает за судьбу наследства знаменитости.





«Я решил, что если не изменится, то скоро перепишу все на младшую внучку, на Луняшу, тогда Платоша останется без ничего», — отметил он.