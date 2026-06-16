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Отец Жанны Фриске заявил, что может оставить сына певицы без наследства

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Отец Жанны Фриске заявил, что может переписать квартиру на младшую внучку Луну. По его словам, он задумался об этом из-за отсутствия контакта с внуком Платоном, пишет Woman.ru.



В беседе с изданием мужчина сказал, что переживает за судьбу наследства знаменитости.

«Я решил, что если не изменится, то скоро перепишу все на младшую внучку, на Луняшу, тогда Платоша останется без ничего», — отметил он.

Владимир еще опроверг слова Дмитрия Шепелева о том, что семья предлагала встречу с Платоном только в телеэфире. По словам Фриске, родные не стремятся к публичности и регулярно пытаются связаться с мальчиком через соцсети и школу.

Жанна умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. В последние годы жизни она боролась с неоперабельной опухолью головного мозга, о ней певица узнала во время беременности.
Дарья Осипова

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