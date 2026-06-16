Отец Жанны Фриске заявил, что может оставить сына певицы без наследства
Отец Жанны Фриске заявил, что может переписать квартиру на младшую внучку Луну. По его словам, он задумался об этом из-за отсутствия контакта с внуком Платоном, пишет Woman.ru.
В беседе с изданием мужчина сказал, что переживает за судьбу наследства знаменитости.
«Я решил, что если не изменится, то скоро перепишу все на младшую внучку, на Луняшу, тогда Платоша останется без ничего», — отметил он.
Владимир еще опроверг слова Дмитрия Шепелева о том, что семья предлагала встречу с Платоном только в телеэфире. По словам Фриске, родные не стремятся к публичности и регулярно пытаются связаться с мальчиком через соцсети и школу.
Жанна умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. В последние годы жизни она боролась с неоперабельной опухолью головного мозга, о ней певица узнала во время беременности.