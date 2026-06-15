«Сбрось 15 фунтов»: Симпсон вспомнила, как её заставляли худеть в 17 лет

15 июня 2026, 22:51

Джессика Симпсон рассказала о давлении в начале карьеры

Джессика Симпсон (Фото: Instagram* / @jessicasimpson)

Джессика Симпсон рассказала о сложном начале своей музыкальной карьеры и давлении со стороны представителей лейбла. По словам артистки, требования к её внешности возникли, когда ей было 17 лет, несмотря на то что на тот момент она уже в хорошей физической форме. Об этом сообщает Daily Mail.





Певица отметила, что индустрия ожидала от неё соответствия стандартам поп-звёзд того времени, таких как Бритни Спирс и Кристина Агилера, и это стало для неё серьёзным психологическим давлением.



По словам Симпсон, от неё требовали дополнительно снизить вес и соответствовать строгим визуальным стандартам, а позже — поддерживать определённую физическую форму для последующих проектов. Артистка призналась, что такие ожидания заставляли её чувствовать себя неуверенно и постоянно сомневаться в собственных успехах.





«Когда я только начала петь, для всех на звукозаписывающем лейбле я должна была стать поп-звездой. Были Бритни Спирс, Кристина Агилера… и я должна была идти по их стопам. <…> Я правда думала, что меня взяли из-за голоса, а потом прозвучало: „Так, тебе нужно сбросить 15 фунтов“», — вспомнила она.