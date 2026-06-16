Скандально известной Шурыгиной грозит тюремный срок за распространение порно
Mash: Блогеру Дианн Шурыгиной грозит тюремный срок за распространение порнографии
Блогера Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографических материалов. Скандально известной девушке грозит до шести лет лишения свободы, передает Telegram-канал Mash.
Многие россияне узнали про Шурыгину в 2016 году после истории с её изнасилованием в Ульяновске, которую обсуждали на федеральном телевидении. Тогда 17-летняя девушка утверждала, что ее серьезно травмировал интимный инцидент на вечеринке, а обвиняемый Сергей Семенов твердил, что связь была по взаимному согласию. Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии строгого режима.
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Вчера вечером появилась информация, что в квартире Шурыгиной недавно прошёл обыск. Поводом для уголовного дела, предположительно, стали интимные видео, которые год назад разошлись по закрытым пабликам. Так считает бывший избранник блогерши Святослав Гусев. Ему 12 июня сообщили о случившемся подруга Дианы и экс-тренер с Бали.
Шурыгина пока никак не комментировала ситуацию, но это — не первый скандал вокруг девушки. В мае Гусев обвинил её в краже имущества и крупной суммы денег, включая сейф с 1,1 миллиона наличными, ноутбук, игровую приставку и другую технику.
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