Скандально известной Шурыгиной грозит тюремный срок за распространение порно

16 июня 2026, 04:50

Mash: Блогеру Дианн Шурыгиной грозит тюремный срок за распространение порнографии

Диана Шурыгина (Фото: кадр видео c Youtube-канала «Диана Шурыгина»)

Блогера Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографических материалов. Скандально известной девушке грозит до шести лет лишения свободы, передает Telegram-канал Mash.





Многие россияне узнали про Шурыгину в 2016 году после истории с её изнасилованием в Ульяновске, которую обсуждали на федеральном телевидении. Тогда 17-летняя девушка утверждала, что ее серьезно травмировал интимный инцидент на вечеринке, а обвиняемый Сергей Семенов твердил, что связь была по взаимному согласию. Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии строгого режима.



