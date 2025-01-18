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Противостояние с Плющенко, романы с Утяшевой и Карпович: карьера и личная жизнь российского фигуриста Алексея Ягудина

Алексей Ягудин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Алексей Ягудин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Алексей Ягудин — один из самых титулованных российских фигуристов, он является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Сегодня Ягудин продолжает работу, несмотря на завершение спортивной карьеры.
О том, как Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом, через какие трудности ему пришлось пройти и подробности личной жизни — в материале «Радио 1».

Первые шаги в спорте




Алексей Ягудин родился 18 марта 1980 года в Ленинграде. Мальчик рос в неполной семье. Его мать была вынуждена очень много работать, чтобы вырастить сына. По словам спортсмена, в детстве он рос достаточно болезненным, хрупким мальчиком и простывал от малейшего ветерка. Именно поэтому мама, по стандартной рекомендации тогда ещё советских врачей, с целью закаливания своего сына, отвела его в ближайшую секцию фигурного катания. И эта борьба за собственный иммунитет полностью изменила судьбу Алексея.

Ягудин влился в тренировки практически сразу и начал наглядно демонстрировать свой талант эффектно держаться на льду. Так как Алексей был достаточно ответственным мальчиком и подолгу задерживался на тренировках, тренерский состав начал давать всё более сложные задания, с которыми воспитанник успешно справлялся. В результате в юном фигуристе разглядели огромный потенциал и начали загружать его по соответствующей чемпионской программе.

Новые уровни мастерства


К окончанию средней школы на счету Ягудина было множество наград, но при этом «золота» среди них еще не было. Вскоре Алексей поменял тренера и начал тренироваться с удвоенной нагрузкой. В результате фигурист сначала стал первым среди юниоров, а потом уверенно «пошагал» по Чемпионатам Европы и Чемпионатам мира, завоевывая все новые и новые золотые медали. Примечательно, что российское первенство четыре раза оставалось за Евгением Плющенко. Ягудин мог брать первые места на международных аренах, однако часто проигрывал своему «коллеге» в России.

Перед Олимпиадой 2002 года здоровье Ягудина начало постепенно подрываться, что сказалось на его соревновательных показателях, отчего в копилку наград фигуриста снова полетела «одна бронза». По словам Алексея, в то время он очень переживал и часто задумывался об уходе из большого спорта без борьбы за Олимпийское золото.

Алексей Ягудин (Фото: РИА Новости/Татьяну Тотьмянину)Алексей Даничев

Ягудин не хотел отправляться на Олимпиаду 2002 года, так как был убежден, что абсолютно не конкурентоспособен на такой важной арене. Однако спортсмен все-таки поддался на уговоры тренерского состава. В конечном итоге, Алексей уверенно взял Олимпийскую золотую медаль. Это стало триумфальной точкой в блистательной карьере Ягудина, поскольку соревноваться дальше на прежнем уровне он уже не мог.

Карьера после спорта


Перед тем, как начать участие в различных ледовых шоу, Алексей провел довольно долгий реабилитационный период и даже пережил очень сложную операцию по полной замене коленного сустава. Стоит отметить, что период восстановления привел фигуриста к пользе – он стал часто появляться на ТВ, отчего полюбился зрителям и фанатам ещё больше.

Личная жизнь


Личная жизнь Ягудина, как и его профессиональная карьера, оказалась весьма яркой. Первый роман спортсмен закрутил с прославленной гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Долгое время эти отношения не просуществовали. После Ляйсан, судя по многочисленным комментариям фанатов, Алексей смог покорить сердце актрисы Мирославы Карпович. Однако сам фигурист от этого романа «открещивается».

Следующим был роман с певицей Александрой Савельевой — это неоспоримый факт. Практически все, кто тогда следил за отношениями Ягудина и Савельевой были уверены, что отношения приведут к свадьбе. Но в результате и эти отношения сошли на нет.

Вскоре мужчина обратил внимание на давно знакомую «коллегу по цеху» – Татьяну Тотьмянину. Поначалу их общение было дружеским, однако со временем и Алексей, и Татьяна осознали, что между ними есть нечто большее, чем дружба.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В ноябре 2009 года у пары родилась дочь Елизавета, а в 2015 году — дочь Мишель. Брак спортсмены зарегистрировали лишь в 2016 году. С началом отношений с Тотьмяниной Ягудин стал одним из самых примерных семьянинов в медийном пространстве.

В настоящее время Ягудин тренирует своих воспитанников в нескольких элитных школах фигурного катания. Периодически Алексей выходит на лед, несмотря на многочисленные травмы, чтобы порадовать многочисленных поклонников своими выступлениями в шоу.

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Муж звезды «Битвы экстрасенсов» рассказал, что она видела перед смертью
18 января 2025, 17:33

Фото: istockphoto/LesDaMore

Дария Воскобоева, звезда «Битвы экстрасенсов», умерла в январе 2019 года от онкологического заболевания. Ее муж, Владислав Воскобоев, впервые сообщил подробности того, как проходили ее последние минуты жизни.
В шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ Владислав рассказал, что перед тем, как впасть в кому, Дария пыталась показать ему нечто, совершенно непонятное ни ему, ни ей самой.

«Взгляд отсутствующий. Она сквозь меня смотрит и показывает, как будто за мной кто-то идет! У меня состояние было жуткое, я даже не хотел оборачиваться назад, смотреть, что там происходит. У нее взгляд идет за своим пальцем, как будто она мне на что-то показывает: „Смотри“», — вспоминал мужчина.

Тогда он вызвал скорую помощь, Дарию забрали в больницу, где она умерла через два дня, не приходя в сознание. Воскобоев рассказал, что первые метастазы появились у Дарии в молочных железах, затем болезнь поразила другие органы. Пара несколько раз ездила в Израиль, пытаясь победить болезнь, но и прославленные врачи советской школы, обосновавшиеся в Земле Обетованной, помочь не смогли.

«У нее были операция за операцией. Насколько я понял, там опухоли уже в костях были, позвоночник меняли частично. Опухоль была в голове. Как только она увеличивалась, то прямо жуткие боли были. Насколько я понял, уже на момент смерти опухоли вообще везде были — во всех органах», — делится вдовец тяжелыми воспоминаниями.

По словам мужа, экстрасенс планировала уйти от магии и направить силы на семью и обычную жизнь.

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«Как не стыдно?»: Влад Соколовский показал фото 72-летней мамы в купальнике
Певец Влад Соколовский опубликовал фото72-летней мамы в купальнике
18 января 2025, 17:18

Влад Соколовскй (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В интернете идёт бурное обсуждение очередного поста, который опубликовал певец Влад Соколовский. Он поздравил свою 72-летнюю маму с днём рождения, снабдив текст её фотографией в купальнике.
На фото изображён сам артист, его мама и её молодой муж, пишет издание «7 дней.ru». Снимок был сделан во время отдыха на одном из курортов, поэтому все трое имеют достаточно «пляжный» вид. Особенно привлекает взгляд 72-летняя дама в купаальнике, которая демонстрирует пышные формы и не менее блестящую форму.

Фото: соцсети Влада Соколовского

«Как не стыдно?...Так хорошо выглядеть», — написал в комментариях один из подписчиков.

Некоторые пользователи усомнились в подлинности снимка, заявив, что такую великолепную форму невозможно сохранить в столь почтенном возрасте. Однако большинство просто выразили своё восхищение, сказав, что теперь будут равняться на маму певца.

Сам Соколовский, впервые прославившийся ещё в трёхлетнем возрасте, снявшись в клипе Киркорова «Зайка моя», позже рассказал, что его мама — цирковая гимнастка, заслуженная артистка СССР. Она всегда умела держать себя в форме, это профессиональное, а сейчас просто наслаждается жизнью с молодым мужем, что её ещё больше красит, добавил артист.

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Звезда «Интернов» Светлана Пермякова: Изменила жизнь, чтобы похудеть
18 января 2025, 16:48

Светлана Пермякова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная российская актриса и телеведущая, звезда команды КВН «Парма» Светлана Пермякова сейчас заметно отличается от своего образа из 90-х. Она изрядно похудела признаётся, что для этого ей пришлось изменить всю свою жизнь.
Многие помнят комический дуэт «Светка и Жанка», который в 2003 году выиграл одну из наград фестиваля «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Полненькая «толстушка-хохотушка» Пермякова несла в себе море обаяния, которым старалась компенсировать явную проблему лишнего веса. Сейчас всё иначе — Светлана стройна подтянута. В своём личном блоге она рассказала, какой ценой ей удалось добиться стройной фигуры.

Фото: соцсети Светланы Пермяковой

По словам артистки, основной частью её нового образа жизни стали долгие пешие прогулки. В магазинах она теперь покупает совсем другие продукты — овощи, фрукты, зелень рыбу.

«Раньше носила в сумке бутерброды, сладости — то, что можно съесть на бегу. Теперь подобное исключено», — говорит артистка.

Пермякова не скрывает, что поддерживать форму ей помогает препарат, который ей прописал диетолог. Он предназначен для снижения аппетита. Похудевшая, но не утратившая обаяния «Светка» советует подписчикам, желающим избавиться от лишнего веса, обращаться за помощью к специалистам, а не следовать бездумно примерам других людей, даже знаменитых, как она сама.

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Не задержался в Испании и не появился в «Папиных дочках»: куда пропал Александр Самойленко, ​подробности личной жизни
18 января 2025, 16:19

Александр Самойленко (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Александр Самойленко сыграл много ярких ролей, но всенародную любовь ему принесла роль ловеласа-стоматолога Антонова в сериале «Папины дочки».
Почему актер не появился в продолжении знаменитого ситкома и что известно о его бурных романах, расскажет редакция «Радио 1».

Не позвали в новые «Папины дочки»


В 2023 году состоялась премьера сериала «Папины дочки. Новые», но на экранах появились далеко не все герои полюбившейся многим истории. Не было и Александра Самойлова – стоматолога-ловеласа Андрея Антонова.

Александр Самойленко (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

По словам актера, ему звонили и даже пригласили на съемки. Прежде чем соглашаться, Самойлов попросил прочитать сценарий, а уже потом дать ответ по поводу участия в съемках. Однако больше на связь с ним не выходили. Уточняется, что актер особо не расстроился, так как данный проект не считает лучшим в своей фильмографии.

Примечательно, что Александр не понимает, в чем причина успеха «Папиных дочек». Изначально он считал этот проект «провальным».

Четыре брака и многодетное отцовство


В жизни актера было множество романов, однако настоящее счастье Самойленко обрел лишь с четвертой официальной попытки.

Студенческий брак с Инессой Боровиковой закончился рождением общего сына Степана. Вторая жена, Елена, подарила актеру наследника Александра, но отношения долго не продлились. Третьей избранницей Самойленко стала некая Евгения, которая на 19 лет его моложе. В 2009 году она родила от актера сына Прохора, а в 2015 году брак распался.

Самойленко всегда привлекал внимание женщин, поэтому надолго в холостяках не задержался. Уже в 2016 году его четвертой женой стала актриса и директор Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» Наталья Громова, которая родила актеру дочь Еву. Александр старается поддерживать общение со всеми своими наследниками.

Выбрал Россию вместо жизни в Испании


Находясь в третьем браке, Самойленко обзавелся недвижимостью за рубежом и перевез молодую жену с маленьким сыном на ПМЖ в Испанию. Вот только сам за границей надолго не задержался, тем более, когда в России его ждала любимая работа.

После развода молодая жена с сыном так и остались жить в Барселоне, тогда как Александр выбрал Россию. Тем не менее, актер старается ездить к сыну в гости и больше с ним общаться.

Жизнь Александра Самойленко сегодня


Сегодня Александру Самойленко – 60 лет, и он продолжает свой творческий путь. Недавно спешный актер снялся сразу в трех телевизионных проектах — «Бедные смеются, богатые плачут», «Золото Умальты» и «Никогда не поздно!».

Александр Самойленко (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Также актер уже не первый год состоит в труппе театра на Малой Бронной и регулярно участвует в провокационных и неординарных спектаклях режиссера Константина Богомолова. А еще выступает в качестве продюсера. У него даже есть собственная продюсерская компания, которая работает над сериалом «Спасская».

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Пять мужей, «особенная» дочь и скандальная карьера: как живет певица Лолита Милявская
18 января 2025, 14:29

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Яркая и смелая Лолита Милявская пережила прошлогодний скандал с «голой вечеринкой», высоко подняв голову. Певица даже вернулась на российскую сцену, несмотря на «запрет». Жизненный путь Лолиты представляет собой сложный калейдоскоп, где с блеском соседствуют боль, юмор и мужество.
О том, как живет звезда российского шоу-бизнеса сегодня — в материале «Радио 1».

Детство


Будущая артистка родилась в маленьком провинциальном городке в Закарпатье в семье, где творчество было неотъемлемой частью жизни. Мать Лолиты была джазовой певицей, отец — режиссером эстрады. Но, к сожалению, атмосфера вдохновения сопровождалась нехваткой семейного тепла: родители, занятые работой, отдали девочку на воспитание бабушке и дедушке.

Когда Лолите было 10 лет, ее родители разошлись, а отец эмигрировал в Израиль. Мать переехала в Киев в поисках работы, оставив дочь бабушке, а после ее смерти Милявская вернулась к матери, начав путешествовать с ее джазовым коллективом. Именно эти гастроли открыли девочке мир музыки. В одиннадцать лет ее талант заметила Ирина Понаровская, пригласив юную вокалистку выступать с ансамблем «Поющие гитары».

Судьбоносная встреча в филармонии


В 18 лет Лолита поступила в Тамбовский институт культуры, выбрав направление, связанное с постановкой мероприятий. Там она познакомилась с Александром Беляевым, который вскоре стал ее первым мужем. После переезда в Одессу Лолита работала в филармонии, ставила разговорные номера. Именно в этом месте Лолита встретила Александра Цекало.

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Вместе они стали не только парой, но и партнерами, создав кабаре-дуэт «Академия». Поначалу публика относилась к их эксцентричному стилю и внешнему виду с настороженностью, однако спустя время упорство артистов принесло плоды. Второй альбом «Небальные танцы» разлетелся большими тиражами, а дуэт стали приглашать на главные площадки страны.

Самая обсуждаемая певица


Смелость Лолиты в творческих экспериментах стала ее визитной карточкой. Она была первой, кто внедрил анимацию в музыкальные клипы на постсоветском пространстве, разрушая привычные рамки жанра. После того, как «Академия» перестала существовать, Лолита заявила о том, что начинает сольную карьеру.

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первый альбом под названием «Цветочки» стал уверенным дебютом певицы. Дальнейшие работы закрепили за ней статус яркой исполнительницы. Альбомы «Шоу разведённой женщины» и «Фетиш» вызвали резонанс. Второй был снят с продажи по цензурным соображениям — событие, которое стало одной из обсуждаемых тем того времени.

На протяжении своей карьеры Лолита не только создала восемь студийных альбомов, но еще и получила роль Мамы Мортон в российской версии мюзикла «Чикаго». На телевидении ее авторское шоу «Без комплексов» стало хитом, обеспечив Лолите премию «ТЭФИ», а недавно она исполнила роль в сериале «Актрисы», продемонстрировав драматический талант.

Пять мужей и «особенная» дочь


Личная жизнь исполнительницы всегда привлекала не меньше внимания, чем ее творчество. Лолита была замужем пять раз, причем некоторые браки носили лишь фиктивный характер. Первым мужем звезды стал однокурсник Александр Беляев. Пара расписалась только ради того, чтобы не отправиться «на Колыму» по распределению.

Второй супруг Виталий Милявский дал ей фамилию и московскую прописку. Наиболее известным стал союз с Александром Цекало, который является якобы отцом ее дочери Евы. Певица не скрывала, что отношения с Александром держались на творчестве, а личная жизнь постепенно разрушалась.

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Дочь Ева родилась раньше времени и ей поставили несколько страшных диагнозов – проблемы со зрением и отставание с развитием. Ее воспитанием занималась бабушка, пока Лолита строила карьеру. Певица никогда не пыталась скрывать сложности своего материнства, говоря о том, что не хотела повторять ошибок своих родителей, но жизнь заставила сделать трудный выбор.

Четвертым мужем Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин. Их брак закончился трагически после выкидыша, причем певицу обвиняли в том, что она не берегла себя ради будущего ребенка. Пятый брак с теннисистом Дмитрием Ивановым закончился скандалом. Артистка выяснила, что ее муж изменял ей и даже пытался заработать на скандальных интервью.

Лолита сегодня


Сегодня Лолита продолжает удивлять поклонников. На январские праздники певица отправилась в Дубай. Привычная к вниманию публики, Милявская не скрывает деталей своего отпуска: в ее блоге уже появилось множество кадров, где она запечатлена в компании известного российского модельера Игоря Гуляева.

Лолита Милявская (Фото: соцсети)

Игорь Гуляев, которого часто называют мастером перевоплощения женщин, оказался не просто спутником, но и соавтором курортных образов Лолиты. Модельер давно дружит с Милявской, а их совместная поездка стала объектом повышенного внимания.

На кадрах из Дубая видно, как сильно похудевшая Милявская прогуливается по пляжу в купальнике черного цвета с выразительным декольте, дополненном накидкой в тон. Особенно восторженные комментарии вызвали стройные ноги артистки и её подтянутая талия. По словам певицы, даже во время отдыха она придерживается правильного питания. Лолита заявляет, что строгий контроль позволяет ей чувствовать себя лучше даже в зрелом возрасте.

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Тяжелая судьба и единственный сын Надежды Кадышевой: почему парня называют «Король мажоров», развод с племянницей заммэра Москвы
18 января 2025, 14:16

Надежда Кадышева, Александр Костюк и Григорий Кадышев (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)

Всеми любимая народная артистка России Надежда Кадышева прошла долгий и тяжелый путь к славе. Но певице повезло в любви и она уже много лет живет в счастливом браке, чего хочет и для своего сына.
О подробностях семейной жизни Надежды Кадышевой читайте в материале «Радио 1».

Тяжелое детство


Надежда Кадышева, известная российская певица, появилась на свет 1 июня 1959 года в деревне Горки Татарской АССР. Вскоре после рождения Надежды её семья перебралась в село Старый Маклауш Самарской области. Отец звезды, Никита Кадышев, работал мастером на железной дороге, а мать, Анна, занималась домашним хозяйством. В семье было ещё три дочери — Вера, Мария и Любовь.

В 1970 году, когда Надежде было одиннадцать лет, её мать скончалась. Отец снова вступил в брак и привёл в семью новую жену, у которой были свои дети. Для сестёр это стало тяжёлым испытанием, и они были вынуждены покинуть отчий дом. Старшая сестра Вера переехала в Подмосковье, Марию отправили к родственникам на север, а Надежду и Любовь определили в интернат.

В 14 лет Надежда переехала к старшей сестре Вере, окончила восьмилетку и начала работать на ткацкой фабрике «Красная поляна» в Лобне. Там она участвовала в самодеятельности. Через год, когда Надежде было 15 лет, скончался и ее отец и будущая певица осталась сиротой.

Любовь на всю жизнь


Надежда Кадышева и Александр Костюк (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)

Надежду Кадышеву всегда тянуло к музыке. Поэтому вскоре Надежда поступила в учебное заведение, где обучают музыке. Именно там она встретила Александра Костюка, который стал для неё не только мужем, но и неизменным коллегой по сцене. Александр организовал знаменитый коллектив, в котором Надежда заняла место ведущей солистки. Однако до популярности было ещё далеко. Семья жила в условиях крайней бедности.

Рождение сына


Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Жизнь в коммунальной квартире, маленькие заработки и начало творческого пути — не самый подходящий момент для рождения детей. Узнав о беременности, Надежда, ничего не сказав супругу, решила избавиться от ребенка.

Когда Надежда приближалась к больнице, она осознала, насколько эгоистично поступает. Александр, как минимум, имеет право знать о беременности. Она собралась с духом, позвонила мужу и всё ему рассказала.

«Сделаешь аборт — завтра же подаю на развод», — ответил на услышанное супруг.

27 мая 1984 года родился единственный сын Надежды Кадышевой и Александра Костюка. Мальчика назвали Григорием.

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Переезд в Москву и обеспеченная жизнь


После рождения ребенка карьера родителей пошла в гору. Сына семья Кадышевой оставила в Мелитополе. Там воспитанием Григория занимались бабушка и дедушка, в то время как родители «колесили» по всей стране с гастролями и зарабатывали деньги. Когда Григорию исполнилось пятнадцать лет, родители решили забрать его в столицу. Там он закончил среднее образование и поступил в Государственный университет управления.

После того как Григорий переехал в столицу, он стал постоянным участником группы «Золотое кольцо». Молодой человек выступал в ансамбле вместе с родителями и продолжал заниматься вокалом под руководством своей матери. Позже Григорий также получил музыкальное образование в школе при Большом театре и стал концертным директором Надежды Кадышевой.

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Шикарная свадьба


Григорий Кадышев и Анжелика Бирюлева (Фото: соцсети)

В 2011 году Григорий Кадышев женился, да ни на ком-нибудь, а на племяннице заместителя мэра Москвы — Анжелике Бирюлевой. Родители не скупились на свадьбу, и торжество было поистине шикарным. Поздравить молодых с важным событием в их жизни пришли 500 человек. Праздник состоялся в живописном месте — музее-усадьбе «Архангельское», расположенной на Рублёвском шоссе. Ведущим церемонии выступил Николай Басков.

Спустя 4 года Надежда Кадышева стала бабушкой, а Анжелика и Григорий — родителями замечательного мальчика Алексея.

«Король мажоров»


В 2024 году в СМИ появилась информация о том, что браку Григория и Ажелики пришел конец. Григорий появляется на светских мероприятиях без обручального кольца. Надежда не теряет оптимизма и верит, что её сын ещё найдёт себе спутницу жизни. Григорий же не скрывает, что его сердце будет принадлежать только той, кто понравится его матери.

После освобождения от брачных оков Григорий Кадышев решил заняться сольной карьерой под псевдонимом «Кадышев», однако его дебютный альбом не произвел фурора.
В интернете Григория часто называют «королём мажоров», и он не возражает против такого прозвища.

«Это высокая оценка, и я рад, что королем назначили именно меня. Тем более что слово «мажор» — артистический термин: почти все мои песни минорные, а вот мое внутреннее состояние по жизни звучит в мажоре», — шутит Григорий.

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Новогодний «чёс« — мимо: Буйнова экстренно прооперировали в Москве
Александру Буйнову провели экстренную операцию на позвоночнике
18 января 2025, 12:37

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия/Тихонова)

В одной из московских клиник был в экстренном порядке прооперирован Александр Буйнов. Известный российский бас-гитарист, певец и автор текстов травмировал позвоночник.
Артист обратился к медикам ещё в декабре прошлого года, сообщает телеграм-канал SHOT. Он жаловался на сильные боли в спине и ногах, особенно при ходьбе. Подробное обследование позволило выявить травму позвоночника в районе поясницы. Такие повреждения, как правило, возникают при сильной нагрузке, падении, а иногда и при резком движении всем телом. Последнее, учитывая экспрессивную манеру исполнения Буйнова, видится наиболее вероятной причиной травмы.

Новогодний «чёс», как называют праздничный ажиотаж артисты, Александр пропустил. Ему провели экстренную декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Новый год артист встретил дома, но врачи настоятельно рекомендовали ему воздержаться от любых физических нагрузок как минимум на две недели, чтобы не слечь потом надолго.

Сейчас 74-летниий Буйнов полностью восстановился и тщательно готовится к сольному концерту. Выступление пройдёт 6 апреля в Кремле. Напомним, у певца диагностирован рак предстательной железы в последней стадии, ему по медицинским показаниям рекомендован паллиативный режим. Несмотря на диагноз, герой «Весёлых ребят» держится бодро и продолжает активно выступать.

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Названа причина развития болезни у Александра Буйнова

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«Мёртвый» Моргенштерн* остался ни с чем: Суд наложил арест на имущество рэпера
Имущество рэпера Моргенштерна* арестовано судом
18 января 2025, 12:06

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На имущество известного российского рэпера Алишера Моргенштерна* наложен арест. Сам певец недавно завил, что он «умер», после чего перестал давать концерты.
Артист теперь не сможет продавать, сдавать в аренду либо совершать иные юридические действия со своим домом в Истринском районе Подмосковья, а также земельным участком, на котором расположено строение. Об этом сообщила столичная прокуратура в своём официальном телеграм-канале. Кроме того, арест наложен на нежилое здание и три нежилых помещения.

Причиной санкций стало неисполнение Моргенштерном* обязанностей иностранного агента. В сентябре 2024 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (часть 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). Максимальная санкция по ней — до двух лет лишения свободы.

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* Признан иноагентом в РФ
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Режиссера «Гардемаринов» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали
Mash: режиссер Светлана Дружинина попала в больницу из-за рака легких
18 января 2025, 10:30

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

89-летняя режиссер фильма «Гардемарины, вперед» Светлана Дружинина экстренно госпитализирована. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что артистку положили в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких. Дружинина жаловалась на затрудненное дыхание, мокрый кашель, температуру и слабость.

Согласно информации канала, она болела полторы недели, однако вызвать скорую решилась только недавно. За три дня врачи стабилизировали ее состояние и отпустили домой, выписав медикаменты.

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