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«Отголоски болезни остались со мной»: актриса Семёнова впервые рассказала о давнем недуге

Актриса Екатерина Семёнова страдает от РПП 40 лет
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса сериала «Две судьбы» Екатерина Семёнова призналась, что 40 лет страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).
Ещё несколько лет назад артистка не могла принять себя, видя лишние килограммы. Сейчас у неё нет серьёзных проблем, однако болезнь периодически даёт о себе знать.
«То есть отголоски болезни остались со мной, но я стараюсь с ними уживаться и договариваться. <…˃ Оно никуда не делось, ведь, войдя в твою жизнь, эта штука остаётся с тобой навсегда», — сообщила Семёнова «Леди Mail».
Также актриса рассказала, что у неё совсем нет времени на спорт. Так, она носит с собой грузики, чтобы давать своим мышцам физическую нагрузку.

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#актриса
«Пожалел, кого взял в жены»: Яна Рудковская посочувствовала принцу Гарри после скандала с Маркл
Яна Рудковская посочувствовала принцу Гарри после инцидента с Меган Маркл
01 апреля 2025, 10:38

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В Сети стало популярным видео с Меган Маркл и принцем Гарри на одном из мероприятий. Яна Рудковская высказала свое мнение о поведении герцогини Сассекской, отметив, что Меган выглядела неловко на публике.
«Интересно, хоть раз принц задумывался о том, кого выбрал в жены? Даже при всей любви, думаю, он мог бы это сделать. Пропасть между ними слишком велика», — с иронией прокомментировала Яна.

Напомним, 25 марта британский принц сделал неожиданное заявление о своем уходе с поста патрона благотворительного фонда Sentebale, который он основал в 2006 году в память о своей покойной матери, принцессе Диане. В своем оправдании принц упомянул о невыносимой ситуации в организации. Однако директор фонда, София Чандаука, обвинила младшего сына короля Карла III в создании токсичной рабочей атмосферы и травле.

После этого в Сети стало вирусным видео с благотворительного матча по поло, в котором принц участвовал вместе с близкими друзьями в прошлом году. София сообщила, что герцог Сассекский едва не сорвал мероприятие, появившись на матче в сопровождении команды Netflix, которая снимала сериал о его увлечении поло. Меган Маркл также неожиданно появилась на мероприятии вместе с подругой, теннисисткой Сереной Уильямс. По словам Чандауки, она была не готова к такому повороту событий. В это время Меган устроила собственное шоу на сцене: она вышла, взяла кубок и вручила его мужу, обменявшись с Гарри поцелуем.

После этого София решила присоединиться к игрокам для совместного фото, но Меган, занявшая удобное место рядом с принцем, не позволила директору фонда встать рядом с главным попечителем. Вместо этого она немного отодвинулась, чтобы Чандаука могла встать рядом с ней. В результате Софии пришлось наклониться и пролезть под кубком, чтобы занять место, указанное герцогиней Сассекской.

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«Разведусь с мужем»: Ксения Собчак осталась в восторге от роскошных подарков Николая Василенко
Собчак осталась в восторге от роскошных подарков Николая Василенко
01 апреля 2025, 10:29

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак в рамках своего авторского шоу «Осторожно: Собчак» пришла в гости к бывшему владельцу водочного бизнеса Николаю Василенко, который порадовал ее роскошными подарками.
Василенко вручил Ксении леопардовый шарф, перчатки и элегантную брошь. Журналистка очень порадовалась брендовым подаркам и призналась, что чувствует себя неловко.

«Девушки, не завидуем! Очень элегантная вещь. Ох, Николай! Если, не дай Бог, я когда-нибудь разведусь с мужем, то с точки зрения пиара у нас с вами идеальный кобрендинг. Единственный минус этого брака будет в том, что развитие должно же происходить. Есть ощущение, что я стану человеком солнца, улыбки», — прокомментировала Собчак.

Мужчина также подготовил подарок и для сына Собчак. Он передал для мальчика медвежонка ручной работы, которого сделала своими руками девочка Алена из Ростова.

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#девочка
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Стало известно, когда Глеб Калюжный отправится в армию
Mash: Глеб Калюжный отправится в армию не раньше мая
01 апреля 2025, 10:15

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Глеб Калюжный получил отсрочку от армии и пойдёт служить не раньше мая. Актеру разрешили завершить съемки в текущих проектах, пишет Mash.
По данным издания, Калюжный явился в военкомат и заверил сотрудников, что готов служить в армии и сбегать не планирует. При этом источник из окружения артиста вовсе заявил, что у Глеба есть отсрочка как у студента очного отделения.

Так, Калюжный планирует сдать весеннюю сессию и завершить съемки в патриотическом фильме про бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь. После этого звезда сериалов сразу вернется в Москву и отправится в военкомат.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в связи с продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы в армии, в отношении него было возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса России.

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Елена Ваенга требует вооруженную охрану на концертах после трагедии в Твери
SHOT: певица Ваенга отказалась выступать без охраны после трагедии в Твери
01 апреля 2025, 10:11

Елена Ваенга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская певица Елена Ваенга ужесточила требования безопасности на своих концертах после трагедии в Твери. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Теперь исполнительница просит предоставить ей лицензированных охранников на выступление. У них обязательно должно быть разрешение на ношение и использование оружия.

Также Ваенга требует, чтобы на каждой площадке были установлены металлоискатели, а перед выступлением у зрителей досматривали сумки. Гонорар певицы за выступление составляет шесть млн рублей. Съемка ее концертов запрещена.

Напомним, в конце февраля 71-летней фанатки Ваенги не стало на концерте исполнительницы в Твери. Причиной трагедии, по данным СМИ, стал оторвавшийся тромб.

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#сми
#певица
#концерт
#охрана
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«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о Вале Карнавал
Иосиф Пригожин раскритиковал творчество Вали Карнавал
01 апреля 2025, 09:56

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о творчестве Вали Карнавал.
По словам Пригожина, все блогеры хотят петь на сцене, когда начинают падать.

«Мне даже неинтересно ее творчество. Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером», — приводит слова Пригожина «Пятый канал».

Он отметил, что люди, которые на это ведутся, «совершенно глупые».

При этом Пригожин уточнил, что ему понятно, когда мастер эпистолярного жанра или вокала идет в блогинг, так как это является инструментом рекламы и пиара.

Ранее телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская публично поддержала блогера Валю Карнавал.

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