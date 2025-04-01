«Отголоски болезни остались со мной»: актриса Семёнова впервые рассказала о давнем недуге

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актриса сериала «Две судьбы» Екатерина Семёнова призналась, что 40 лет страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).
Ещё несколько лет назад артистка не могла принять себя, видя лишние килограммы. Сейчас у неё нет серьёзных проблем, однако болезнь периодически даёт о себе знать.
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«То есть отголоски болезни остались со мной, но я стараюсь с ними уживаться и договариваться. <…˃ Оно никуда не делось, ведь, войдя в твою жизнь, эта штука остаётся с тобой навсегда», — сообщила Семёнова «Леди Mail».Также актриса рассказала, что у неё совсем нет времени на спорт. Так, она носит с собой грузики, чтобы давать своим мышцам физическую нагрузку.
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Анастасия Чубина