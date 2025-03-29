«Отказывается от помощи»: Волочкова рассказала, что подарит дочери на свадьбу

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Дочери Анастасии Волочковой 19 лет. Несмотря на это, девушка собирается самостоятельно решать все свои проблемы и отказывается от помощи матери.
Балерина призналась, что Ариадна отказывается от её помощи в раскрутке умений. Дочь знаменитости намерена самостоятельно строить картеру.
В настоящее время Ариадна учится в Высшей школе экономики, занимается дубляжом иностранных фильмов, преподаёт английский и французский языки.
В настоящее время девушка вместе с возлюбленным живёт на съёмной квартире и готовится к свадьбе. Волочкова предлагала дочери пышное торжество, но девушка предпочла скромное мероприятие.
Тем не менее, без средств к существованию балерина молодую семью не оставит. Волочкова намерена подарить молодожёнам 10 миллионов рублей.
Также она выразила надежду, что и отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, внесёт свой вклад, несмотря на то, что у него новая семья, где подрастают двое сыновей. Волочкова добавила, что отец всегда был важным человеком в судьбе её дочери.
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В настоящее время Ариадна учится в Высшей школе экономики, занимается дубляжом иностранных фильмов, преподаёт английский и французский языки.
«К тому же она обладает невероятным поэтическим даром – уже написала 250 стихов на разных языках. Представляю, какой сборник получится!», – отметила с гордостью Волочкова.В конце апреля Ариадна выйдет замуж за своего избранника Никиту Григоряна. Молодой человек тоже отличается скромностью и происходит из совершенно обычной семьи.
В настоящее время девушка вместе с возлюбленным живёт на съёмной квартире и готовится к свадьбе. Волочкова предлагала дочери пышное торжество, но девушка предпочла скромное мероприятие.
Тем не менее, без средств к существованию балерина молодую семью не оставит. Волочкова намерена подарить молодожёнам 10 миллионов рублей.
Также она выразила надежду, что и отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, внесёт свой вклад, несмотря на то, что у него новая семья, где подрастают двое сыновей. Волочкова добавила, что отец всегда был важным человеком в судьбе её дочери.
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Анастасия Чинкова