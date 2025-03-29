«Я сама не знаю фамилию жениха»: Волочкова не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова заявила, что не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы.
До торжества остаётся менее месяца. При этом балерина до сих пор не знает фамилию жениха своей единственной дочери.
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«У меня сейчас главный вопрос: поменяет ли дочь фамилию моего отца? Вот о чем речь. Я сама не знаю фамилию жениха. Отвечаю! В Грибоедовском ЗАГСе узнаем…», – отметила Волочкова.При этом СМИ уже давно раскрыли, что 19-летняя Ариадна Волочкова 26 апреля выйдет замуж за Никиту Григоряна. Бракосочетание состоится в Санкт-Петербурге. Балерина активно готовит роскошную свадьбу дочери. Однако девушка признавалась, что согласилась на дорогое торжество только ради матери, которая любит эпатаж.
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