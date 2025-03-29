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«Я сама не знаю фамилию жениха»: Волочкова не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы

Анастасия Волочкова не хочет, чтобы дочь меняла её фамилию после свадьбы
Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова заявила, что не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы.
До торжества остаётся менее месяца. При этом балерина до сих пор не знает фамилию жениха своей единственной дочери.

«У меня сейчас главный вопрос: поменяет ли дочь фамилию моего отца? Вот о чем речь. Я сама не знаю фамилию жениха. Отвечаю! В Грибоедовском ЗАГСе узнаем…», – отметила Волочкова.
При этом СМИ уже давно раскрыли, что 19-летняя Ариадна Волочкова 26 апреля выйдет замуж за Никиту Григоряна. Бракосочетание состоится в Санкт-Петербурге. Балерина активно готовит роскошную свадьбу дочери. Однако девушка признавалась, что согласилась на дорогое торжество только ради матери, которая любит эпатаж.

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#семья
Анна Седокова призналась, что стала бояться людей после смерти Яниса Тимма
29 марта 2025, 12:11

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова рассказала, что стала бояться людей после самоубийства бывшего мужа Яниса Тиммы.
Певица отметила, что несколько месяцев просидела дома, находясь в ужасном состоянии и думая, что весь мир настроен против неё.

«Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла всё. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать», – призналась Седокова в беседе с VOICE.
Певица добавила, что в первое время у неё совершенно не было мыслей о творчестве, поскольку она даже не понимала, как жить дальше. Тяжело было и её сыну, который был сильно привязан к отчиму. Мальчик даже стал заниматься баскетболом, поскольку очень боготворил Тимму.

Однако спустя время именно музыка помогла Анне заглушить боль в душе. Тогда Седокова написала песню и музыку к ней, в которой выразила все свои чувства и эмоции.

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#эмоции
#смерть
#трагедия
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Стала известна судьба «Запорожца» Гоши Куценко, в котором обнаружили тело 36-летней девушки
Гоша Куценко отказался забирать «Запорожец», в котором была убита Дарья Шувалова
29 марта 2025, 11:41

Гоша Куценко (фото: Instagram* @goshakutsenko_official)

Гоша Куценко отказался забирать «Запорожец», в котором произошла трагедия. При этом актёр не станет предъявлять имущественных претензий к убийце, пишет Telegram-канал Mash.
В январе в раритетном «Запорожце» артиста, припаркованном в центре Москвы, было обнаружено тело 36-летней женщины с 20-ю ножевыми ранениями. Приехавший в Москву из Казани 30-летний безработный Альберт Абдуллин во время допроса признался, что выпивал вместе со знакомой Дарьей Шуваловой. Однако в какой-то момент между ними вспыхнула ссора и мужчина напал на собутыльницу с ножом.

Тело убитой он решил спрятать в автомобиле, припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Позже выяснилось, что фигурант дела даже иногда ночевал в авто, принадлежащем Гоше Куценко.

Машину, ставшую вещдоком в уголовном деле, должны были вернуть владельцу. Однако сегодня стало известно, что артист отказался от неё. Также он не стал предъявлять имущественных претензий к виновнику трагедии.

Уточним, что Куценко получил автомобиль шесть лет назад – после съёмок фильма, который так и не вышел на большие экраны. В последний раз актёр ездил на авто два года назад, после чего просто оставил машину во дворе, прикрыв её чехлом. Артист не закрыл автомобиль, поскольку посчитал, что он вряд ли кому-то понадобится. Сейчас «Запорожец» находится на спецстоянке.

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«Теперь просто ведущий»: Безработный вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение
Потерявший работу Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение в новом проекте
29 марта 2025, 11:15

Дмитрий Шепелев (Кадр из видео: Телеграм @dmitriyshepelev)

В прошлом году известный шоумен, теле- и радиоведущий, продюсер, гражданский муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев лишился сразу нескольких проектов в Интернете и на телевидении. Теперь он снова возвращается на экраны в качестве ведущего музыкального шоу.
Шепелев продолжает пробовать свои силы в самых разных форматах. За последние несколько лет он уже вёл юмористические, семейные и ток-шоу. Сейчас Дмитрий работает над пилотным выпуском музыкального проекта «Любовь с первой ноты», съёмки которого ведутся для телеканала «Россия-1», сообщает StarHit со ссылкой на источник. Кроме рядовых участников, в программе планируется задействовать и звёзд шоу-бизнеса.

По словам собеседника издания, Шепелев на съёмках смотрелся органично, позитивно, много шутил, одет был с иголочки. Но явно не был звездой шоу, не «искрил».

«Раньше были проекты, в которых он блистал, тут же — ничего особенного, просто ведущий, конферансье, объявляющий номера», — сказал источник.

Суть нового музыкального шоу сводится к тому, что участники, мужчины и женщины, будут петь, не видя друг друга. Если представителю и ли представительнице противоположного пола понравился чей-то голос и манера исполнения, то они должны повернуться друг к другу. В каждом выпуске программы образуются несколько пар, которые далее исполняют композицию дуэтом. В финале появляется известный артист, который выберет лучших из лучших, и они все втроём поднимаются на сцену. В пилотном выпуске проекта «приглашённой звездой» был Сосо Павлиашвили.

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Обвинение в домогательствах, два брака и трагедия: как жил режиссер «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин
29 марта 2025, 11:12

Станислав Говорухин (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

29 марта Станиславу Говорухину могло бы исполниться 89 лет. Он был культовым режиссером, актером, сценаристом и политиком, оставившим глубокий след в российском кинематографе. «Радио 1» расскажет биографию Говорухина, ​о трагедии в семье и громком скандале, в котором звучало его имя.

Станислав Говорухин: ранние годы и путь в кино


Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в Березниках, Пермская область. Его отец был репрессирован и умер в ссылке.

В 1958 году будущий режиссёр окончил геологический факультет Казанского государственного университета, но вскоре понял, что его призвание — кино. С 1959 года он начал работать на Казанской студии телевидения, а затем поступил во ВГИК. Его дебютной работой стала картина «Вертикаль» (1966) с Владимиром Высоцким в главной роли.

За свою карьеру Говорухин снял более 20 художественных фильмов, среди которых:

  • «Место встречи изменить нельзя» (1979) — культовый детектив с Владимиром Высоцким;
  • «Десять негритят» (1987) — экранизация Агаты Кристи, ставшая эталоном жанра;
  • «Ворошиловский стрелок» (1998) — мощная социальная драма;
  • «Благословите женщину» (2003) — проникновенная история любви.

Его последняя работа «Конец прекрасной эпохи» (2015) была отмечена премией «Золотой орёл».

Помимо художественного кино, режиссер создавал документальные фильмы, в том числе резонансные «Так жить нельзя» (1990) и «Россия, которую мы потеряли» (1992).

Личная жизнь Станислава Говорухина: два брака и трагедия в семье


Говорухин был женат дважды. Его первой супругой была актриса Юнона Карева, с которой они познакомились в Казани. В этом браке родился единственный сын режиссёра — Сергей. Однако из-за карьеры Говорухин мало времени уделял семье, о чём потом сожалел.

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Вскоре Говорухин уехал в Москву ради карьеры, а Карева осталась в Казани, где вышла замуж за другого мужчину.

Его второй женой стала Галина Говорухина. Их брак продлился более 50 лет. Несмотря на его суровый характер и отсутствие романтики в начале отношений, со временем режиссер стал более мягким и внимательным. Галина была его музой и поддержкой.

«Я считаю, что если любовь есть, она не должна быть напоказ», — считал режиссер

В 2011 году в их семье произошла трагедия — сын Станислава Сергей Говорухин в 50 лет умер после инсульта. Это стало сильным ударом для режиссёра. Только благодаря Галине и большему объёму работы Станислав смог пережить тяжелую утрату.

Скандалы вокруг Станислава Говорухина


Обвинения в домогательствах


Несмотря на высокий авторитет, имя Говорухина не раз оказывалось в центре скандалов.

Станислав Говорухин (фото: кадр из программы «На ночь глядя»)

В 2018 году, за несколько месяцев до смерти режиссера, в его адрес прозвучали обвинения в сексуальных домогательствах. Руководитель штаба Ксении Собчак в Чебоксарах Дарья Комарова заявила, что Говорухин якобы предлагал ей роль в обмен на интимные отношения.

«В 2012 году я брала интервью у приехавшего в Чебоксары в рамках предвыборной кампании депутата Госдумы Станислава Говорухина. Встреча проходила в ресторане. В процессе интервью Говорухин позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — заявила девушка.

Комарова призналась, что встреча с режиссером стала самой неудачной за всю ее карьеру. Сам Станислав даже не вспомнил об этом инциденте, что, по мнению Дарьи, говорит о наличии множества подобных случаев в его жизни.

Обвинения вызвали бурную реакцию, но большинство коллег и друзей Говорухина поддержали его, заявив, что эти слова — ложь

«Я работаю со Станиславом Сергеевичем довольно давно и знаю его внимательное и уважительное отношение к женщинам, отеческое и заботливое отношение к девушкам. Это может сказать любой, кто действительно знаком с великим режиссером и глубоко порядочным и мудрым человеком», — сказала депутат Ольга Казакова.

В конце 2017 года режиссёру удалили лёгкое, его здоровье начало ухудшаться. 14 июня 2018 года Станислав Говорухин скончался.

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#карьера
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Жил в интернате, изменял Орбакайте и впал в депрессию: кто помог остепениться звезде 80-х Владимиру Преснякову
29 марта 2025, 11:12

Владимир Пресняков (фото: Instagram* / presnyakovvladimir)

В конце 80-х Владмира Преснякова называли новатором на советской поп-сцене. Популярность пришла к нему довольно рано, но счастье в личной жизни пришлось подождать. 29 марта исполнителю таких хитов, как «Стюардесса по имени Жанна» и «Аэропорты» исполняется 57 лет. О детстве в интернате, болезненном разрыве и настоящей любви — расскажет «Радио 1».

Биография Владимира Преснякова :детство и юность


Владимир Пресняков родился 29 марта 1968 года в Свердловске. Его родители были музыкантами, поэтому мальчик пошел по их стопам — его отец мечтал передать сыну профессию.

Маленький Вова и сам интересовался музыкой. Его артистическая натура проявлялась в громких звуках кастрюль, пении тонким голосом и сочинении стихов.

Вскоре мальчик стал проявлять свой бунтарский характер, и даже учеба в свердловском интернате не смогла заставить его подчиниться дисциплине — в итоге его исключили за поведение. К тому моменту его родители уже обосновались в группе «Самоцветы» и забрали его в Москву.

Владимир Пресняков с мамой (фото: Instagram* / presnyakovvladimir)

Музыкальная карьера Преснякова


В 1980 году Владимир Пресняков поступил в Московское хоровое училище имени Свешникова, а затем на дирижерско-хоровое отделение в музучилище имени Октябрьской революции. Он сразу пошёл на третий курс, но обучение не окончил — его исключили за прогулы.

Свою музыкальную карьеру Пресняков начал рано. В 80-х он пел в хоре Елоховского собора, выступал с ВИА «Круиз» и уже с 12 лет начал гастролировать. В 15 лет дебютировал в ансамбле и пел в группе «Капитан».

Прорывным моментом стало участие в фильме «Выше радуги» (1986), для которого он записал несколько песен, включая «Зурбаган» и «Спит придорожная трава». С 1987 по 1994 год он работал с Театром песни Аллы Пугачёвой, выпустил альбом «Папа, ты сам был таким» и даже получил награду World Music Awards в Монте-Карло.

В конце 80-х – начале 90-х Пресняков был одним из самых популярных исполнителей страны. Его песня «Стюардесса по имени Жанна» звучала отовсюду. Но к 2000-м популярность пошла на спад. Однако он не сдался: сотрудничал с Леонидом Агутиным и Григорием Лепсом и снова оказался в топе. В этот период он дважды получал премию Золотой граммофон.

Владимир Пресняков (фото: Instagram* / presnyakovvladimir)

Личная жизнь Владимира Преснякова

Роман с Кристиной Орбакайте


Когда Владимиру было 18, на него обратила внимание 15-летняя Кристина Орбакайте. Влюбленная девушка не боялась трудностей, которые могли возникнуть в их отношениях, тем более она была уверенна в серьезных намерениях молодого музыканта: однажды, когда Кристина пришла проводить его на гастроли, Пресняков просто затащил её в поезд, и та уехала с ним в Запорожье. Узнав об этом, Алла Пугачева срочно прибыла к отелю, где поселилась пара. Однако вместо скандала она просто пристально посмотрела на Преснякова и уехала.

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Когда Кристине исполнилось 16, они начали жить вместе. Семейная жизнь проходила под наблюдением родителей, но это не мешало развитию отношений. В 19 лет Кристина забеременела, а в 1991 году у них родился сын Никита Пресняков.

Несмотря на счастливое начало, вскоре у пары начались проблемы. Кристина Орбакайте хотела развиваться как артистка, но Пресняков привык, что она сопровождает его на гастролях. Ревность и желание Кристины стать независимой сыграли свою роль.

Кроме того, Владимир вел образ жизни, который было сложно терпеть любой женщине: вечеринки, алкоголь, измены. Через пять лет пара рассталась.

«У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить несколько бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными, могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась. Были и другие женщины, конечно. Кристину это задевало, но прибалтийская кровь давала знать свое — мне никогда не высказывали ничего», — рассказал Владимир в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

В числе возможных разлучниц называли певицу Лику Стар, которая записала с ним хит «Падший ангел». Певица говорила, что из-за этой истории Пугачёва помогла отменить концерты Лики, а сам Пресняков поступил как «трусливый котёнок» и просто сказал ей «прощай».

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости / К. Карташян)

Расставание с Орбакайте было болезненным и длилось несколько лет: Пресняков то уходил, то возвращался, но в итоге Кристина поставила точку. Он долго не мог прийти в себя, впал в депрессию, много пил. Впоследствии он продолжал участвовать в воспитании сына и поддерживать дружескую связь с бывшей возлюбленной.

Брак Преснякова с Еленой Ленской


Первой официальной женой Преснякова стала дизайнер Елена Ленская. Ради него она бросила своего мужа, музыканта Игоря Саруханова. В 2001 году состоялась их свадьба.

«Насколько я знаю, у Володи в то время еще были отношения с девушкой по имени Ольга. Но все-таки разговор между мужчинами состоялся тогда, когда мы решили создать семью. Мы с Игорем разошлись, но остались близкими людьми», — рассказывала Ленская.

Однако, как и в истории с Кристиной, Владимира не устраивало, что его жена хотела самореализации. Лена интересовалась архитектурой и дизайном, но Владимир не поддерживал её стремления.

В итоге они стали отдаляться. Ленская терпела, не решаясь спорить с мужем, которого считала гением. Но когда их брак уже трещал по швам, Пресняков отправился на «Большие гонки», где встретил певицу Наталью Подольскую.

Сначала артист шокировал девушку своей прямолинейностью, но вскоре между ними завязались серьезные отношения.

Никита Пресняков и Наталья Подольская


5 июня 2010 года Пресняков и Подольская поженились. Через пять лет у них родился сын Артемий, а в октябре 2020-го — второй сын, Иван.

Сама Наталья признавалась, что сначала ревновала Владимира к его бывшей жене Елене Ланской, но с Кристиной Орбакайте у нее сложились теплые отношения. В одном из интервью она даже назвала Кристину «наша вторая жена».

Владимир Пресняков и Наталья (фото: Instagram* / presnyakovvladimir)

Владимир Пресняков не скрывает, что именно в браке с Натальей Подольской он изменился, отказавшись от прежнего образа жизни.

«Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось», — делился мыслями музыкант.

Чем занимается Владимир Пресняков сейчас


На сегодняшний день Владимир Пресняков продолжает работать над новыми песнями, активно участвует в различных музыкальных проектах и является наставником в шоу «Голос».

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