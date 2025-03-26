Волочкова высказалась о бедной семье жениха дочери: «Бедный у Ариши муж, богатый, да пофигу, если любит»

Анастасия Волочкова с дочерью и её женихом (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Дочь Анастасии Волочковой 26 апреля сыграет свадьбу с возлюбленным Никитой Григоряном. Журналисты выяснили, что избранник Ариадны не богат, как и его семья.
Поговаривают, что Никита работает в церковном хоре, а подрабатывает репетиторством. А его отец, бизнес которого прогорел, вынужден работать таксистом.
Издание «СтарХит» связалось с балериной и узнало, как она относится к будущему мужу единственной дочери.
Также Волочкова напомнила, что её родители тоже женились, когда у них не было средств.
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Издание «СтарХит» связалось с балериной и узнало, как она относится к будущему мужу единственной дочери.
«Бедный у неё муж будет – богатый, мне пофигу. Если он любит, то Слава Богу. Деньги разве имеют значение какое-либо в жизни? Когда отец моей дочери пришёл в мою жизнь, у него было что-то? Нет! Он у меня брали в долг! Да я просто уважаю выбор моей дочери. Это ли не счастье: быть любимой и любить? Вот что я хочу вам сказать», – ответила Волочкова.Танцовщица заявила, что в современном мире все помешались на деньгах, что её совершенно не устраивает. Звезда балета всегда выступала за светлые и чистые чувства, за доброе общение.
Также Волочкова напомнила, что её родители тоже женились, когда у них не было средств.
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Анастасия Чинкова