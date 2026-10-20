«Способность объединять»: Сергей Лазарев назвал главный плюс своей популярности
Певец Сергей Лазарев рассказал о плюсах и минусах своей популярности
Певец Сергей Лазарев рассказал о плюсах и минусах своей популярности.
В интервью «Леди Mail» артист назвал славу результатом своей работы, а не главной целью, и отметил, что с детства мечтал петь и выступать на сцене.
«Самый большой плюс популярности — возможность быть услышанным. Когда твои песни становятся частью чьей-то жизни, когда люди рассказывают, что под них влюблялись, переживали расставания, создавали семьи, — это невероятное чувство. В такие моменты понимаешь, что музыка действительно способна объединять людей», — заявил Лазарев.К минусам певец отнёс постоянное внимание, отсутствие приватности, обсуждение личной жизни и нелепые слухи. Он заявил, что не согласен с мнением, будто публичный человек обязан отчитываться за каждый шаг. За годы в профессии Сергей научился спокойнее относиться к разговорам о себе и подчеркнул, что невозможно нравиться всем.