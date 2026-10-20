«Способность объединять»: Сергей Лазарев назвал главный плюс своей популярности

20 октября 2026, 14:51

Певец Сергей Лазарев рассказал о плюсах и минусах своей популярности

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев рассказал о плюсах и минусах своей популярности.





В интервью «Леди Mail» артист назвал славу результатом своей работы, а не главной целью, и отметил, что с детства мечтал петь и выступать на сцене.

«Самый большой плюс популярности — возможность быть услышанным. Когда твои песни становятся частью чьей-то жизни, когда люди рассказывают, что под них влюблялись, переживали расставания, создавали семьи, — это невероятное чувство. В такие моменты понимаешь, что музыка действительно способна объединять людей», — заявил Лазарев.